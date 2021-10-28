https://ria.ru/20211028/apple-1756644285.html

В экранном вырезе новых ноутбуков Apple MacBook Pro нашли проблему

В экранном вырезе новых ноутбуков Apple MacBook Pro нашли проблему - РИА Новости, 28.10.2021

В экранном вырезе новых ноутбуков Apple MacBook Pro нашли проблему

Со стартом продаж очередного поколения ноутбуков MacBook Pro появились и первые отзывы о новом экране с вырезом. Пользователи раскритиковали решение Apple. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:01

2021-10-28T12:01

2021-10-28T12:01

технологии

apple

macbook

apple iphone

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Со стартом продаж очередного поколения ноутбуков MacBook Pro появились и первые отзывы о новом экране с вырезом. Пользователи раскритиковали решение Apple.Как оказалось, компания Apple не до конца оптимизировала интерфейс macOS под "челку". Под ней система скрывает невидимые элементы меню, прочитать название которых невозможно. В некоторых же приложениях курсор нельзя завести в область, которая скрывается вырезом — он попросту перескакивает или огибает вырез по периметру, что может вызывать неудобство во время работы.Ранее в Apple ответили критикам выреза, что именно она позволила сделать рамки экрана новых MacBook Pro тонкими. Компанию не смущает тот факт, что в iPhone этот элемент существует только из-за системы распознавания лица пользователя, а вот ноутбукам FaceID не достался.В России ноутбуки Apple стали доступны для покупки с 26 октября: MacBook Pro 14 дюймов предложат по цене от 190 тысяч рублей, MacBook Pro 16 дюймов — от 235 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211019/apple-1755176296.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple, macbook, apple iphone