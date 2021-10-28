https://ria.ru/20211028/ammiak-1756614971.html

На предприятии в Череповце произошел выброс аммиака

На предприятии в Череповце произошел выброс аммиака - РИА Новости, 28.10.2021

На предприятии в Череповце произошел выброс аммиака

Выброс аммиака произошел в цехе по производству минеральных удобрений в Череповце, в результате пострадали трое рабочих, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T09:08

2021-10-28T09:08

2021-10-28T09:17

происшествия

череповец

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Выброс аммиака произошел в цехе по производству минеральных удобрений в Череповце, в результате пострадали трое рабочих, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Выброс аммиака в цехе по производству минеральных удобрений. Пострадали трое рабочих", - рассказали в службе.На региональном сайте МЧС подтвердили информацию. Там уточнили, что информация о выбросе аммиака поступила сегодня в 8.00.Добавляется, что на месте аварии работают сотрудники МЧС России, МБУ "Спас", Роспотребнадзора и скорой медицинской помощи.

https://ria.ru/20211026/khabarovsk-1756275981.html

череповец

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, череповец, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)