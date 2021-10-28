https://ria.ru/20211028/ammiak-1756614971.html
На предприятии в Череповце произошел выброс аммиака
На предприятии в Череповце произошел выброс аммиака - РИА Новости, 28.10.2021
На предприятии в Череповце произошел выброс аммиака
Выброс аммиака произошел в цехе по производству минеральных удобрений в Череповце, в результате пострадали трое рабочих, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T09:08
2021-10-28T09:08
2021-10-28T09:17
происшествия
череповец
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152989/95/1529899510_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_1cfe861e5e5c8e57ade8fac1845af470.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Выброс аммиака произошел в цехе по производству минеральных удобрений в Череповце, в результате пострадали трое рабочих, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Выброс аммиака в цехе по производству минеральных удобрений. Пострадали трое рабочих", - рассказали в службе.На региональном сайте МЧС подтвердили информацию. Там уточнили, что информация о выбросе аммиака поступила сегодня в 8.00.Добавляется, что на месте аварии работают сотрудники МЧС России, МБУ "Спас", Роспотребнадзора и скорой медицинской помощи.
https://ria.ru/20211026/khabarovsk-1756275981.html
череповец
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152989/95/1529899510_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_fceddc0fb36f8c0798958a3b309c4cf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, череповец, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
09:08 28.10.2021 (обновлено: 09:17 28.10.2021)
На предприятии в Череповце произошел выброс аммиака
В цехе по производству минеральных удобрений в Череповце произошел выброс аммиака