https://ria.ru/20211028/advokat-1756672699.html
Умер ведущий программы "Суд присяжных" Валерий Степанов
Умер ведущий программы "Суд присяжных" Валерий Степанов - РИА Новости, 28.10.2021
Умер ведущий программы "Суд присяжных" Валерий Степанов
Адвокат, ведущий программы "Суд присяжных" Валерий Степанов умер от COVID-19, сообщил РИА Новости в четверг его коллега Рубен Маркарьян. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:54
2021-10-28T13:54
2021-10-28T15:19
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Адвокат, ведущий программы "Суд присяжных" Валерий Степанов умер от COVID-19, сообщил РИА Новости в четверг его коллега Рубен Маркарьян."Сегодня утром он умер от коронавируса", — сказал юрист."Суд присяжных" — шоу на НТВ, воспроизводящее судебные разбирательства с участием коллегии присяжных. В "процессе" разбираются уголовные дела, а затем коллегия выносит вердикт.
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происшествия, общество, нтв (телеканал), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:54 28.10.2021 (обновлено: 15:19 28.10.2021)
Умер ведущий программы "Суд присяжных" Валерий Степанов
Адвокат, ведущий программы "Суд присяжных" Валерий Степанов умер от коронавируса