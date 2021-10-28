https://ria.ru/20211028/advokat-1756672699.html

Умер ведущий программы "Суд присяжных" Валерий Степанов

Умер ведущий программы "Суд присяжных" Валерий Степанов - РИА Новости, 28.10.2021

Умер ведущий программы "Суд присяжных" Валерий Степанов

Адвокат, ведущий программы "Суд присяжных" Валерий Степанов умер от COVID-19, сообщил РИА Новости в четверг его коллега Рубен Маркарьян. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T13:54

2021-10-28T13:54

2021-10-28T15:19

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Адвокат, ведущий программы "Суд присяжных" Валерий Степанов умер от COVID-19, сообщил РИА Новости в четверг его коллега Рубен Маркарьян."Сегодня утром он умер от коронавируса", — сказал юрист."Суд присяжных" — шоу на НТВ, воспроизводящее судебные разбирательства с участием коллегии присяжных. В "процессе" разбираются уголовные дела, а затем коллегия выносит вердикт.

https://ria.ru/20211027/braziliya-1756574611.html

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происшествия, общество, нтв (телеканал), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии