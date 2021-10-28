18:33 28.10.2021 (обновлено: 18:58 28.10.2021)
В США рассказали, как русские "заставят попотеть" американских адмиралов
19Fortyfive: русские "заставят попотеть" американских адмиралов
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВМФ России на ходовом мостике корвета "Громкий" во время совместных российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие – 2021" в Японском море
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу рассказал, как российский Военно-морской флот "заставит попотеть" американских адмиралов. Об этом он написал в статье для 19Fortyfive.
"ВМФ России представляет собой внушительную силу, которая может стать серьезной угрозой для США в случае конфликта", — заявил автор.
Специалист отметил, что возможности Москвы на море нельзя недооценивать, поскольку она в течение многих лет проводит модернизацию своих кораблей, а ВМФ сыграл важную роль в преобразовании армии страны.
Этот вид войск выполняет две основные задачи: стратегическое сдерживание с помощью ядерного потенциала и защита территории государства.
"Однако у него есть возможность действовать и в глобальном масштабе", — пишет Атламазоглу.
По данным американской разведки, российский ВМФ неуклонно наращивает техническое обслуживание, обучение и степень готовности. На его вооружении находится 32 крупных корабля, 70 подводных лодок и 130 тысяч человек личного состава. У России есть также большое количество корветов, тральщиков и патрульных катеров, говорится в статье.
Как пишет колумнист, русские могут установить на них свои передовые разработки, например крылатые ракеты "Калибр". Таким образом, они буквально сведут на нет преимущества развернутых США крупных ВМС.
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