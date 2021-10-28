https://ria.ru/20211028/admiraly-1756738901.html

Русские "заставят попотеть" американских адмиралов

В США рассказали, как русские "заставят попотеть" американских адмиралов - РИА Новости, 28.10.2021

Русские "заставят попотеть" американских адмиралов

Ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу рассказал, как российский Военно-морской флот "заставит попотеть" американских адмиралов. Об этом он написал в статье для... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:33

2021-10-28T18:33

2021-10-28T18:58

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу рассказал, как российский Военно-морской флот "заставит попотеть" американских адмиралов. Об этом он написал в статье для 19Fortyfive.Специалист отметил, что возможности Москвы на море нельзя недооценивать, поскольку она в течение многих лет проводит модернизацию своих кораблей, а ВМФ сыграл важную роль в преобразовании армии страны.Этот вид войск выполняет две основные задачи: стратегическое сдерживание с помощью ядерного потенциала и защита территории государства."Однако у него есть возможность действовать и в глобальном масштабе", — пишет Атламазоглу.По данным американской разведки, российский ВМФ неуклонно наращивает техническое обслуживание, обучение и степень готовности. На его вооружении находится 32 крупных корабля, 70 подводных лодок и 130 тысяч человек личного состава. У России есть также большое количество корветов, тральщиков и патрульных катеров, говорится в статье.Как пишет колумнист, русские могут установить на них свои передовые разработки, например крылатые ракеты "Калибр". Таким образом, они буквально сведут на нет преимущества развернутых США крупных ВМС.

https://ria.ru/20211028/konflikt-1756702177.html

https://ria.ru/20211025/korabli-1756073294.html

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в мире, сша, нато, россия