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Русские "заставят попотеть" американских адмиралов
В США рассказали, как русские "заставят попотеть" американских адмиралов - РИА Новости, 28.10.2021
Русские "заставят попотеть" американских адмиралов
Ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу рассказал, как российский Военно-морской флот "заставит попотеть" американских адмиралов. Об этом он написал в статье для... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T18:33
2021-10-28T18:58
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу рассказал, как российский Военно-морской флот "заставит попотеть" американских адмиралов. Об этом он написал в статье для 19Fortyfive.Специалист отметил, что возможности Москвы на море нельзя недооценивать, поскольку она в течение многих лет проводит модернизацию своих кораблей, а ВМФ сыграл важную роль в преобразовании армии страны.Этот вид войск выполняет две основные задачи: стратегическое сдерживание с помощью ядерного потенциала и защита территории государства."Однако у него есть возможность действовать и в глобальном масштабе", — пишет Атламазоглу.По данным американской разведки, российский ВМФ неуклонно наращивает техническое обслуживание, обучение и степень готовности. На его вооружении находится 32 крупных корабля, 70 подводных лодок и 130 тысяч человек личного состава. У России есть также большое количество корветов, тральщиков и патрульных катеров, говорится в статье.Как пишет колумнист, русские могут установить на них свои передовые разработки, например крылатые ракеты "Калибр". Таким образом, они буквально сведут на нет преимущества развернутых США крупных ВМС.
https://ria.ru/20211028/konflikt-1756702177.html
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в мире, сша, нато, россия
18:33 28.10.2021 (обновлено: 18:58 28.10.2021)
 
В США рассказали, как русские "заставят попотеть" американских адмиралов

19Fortyfive: русские "заставят попотеть" американских адмиралов

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВМФ России на ходовом мостике корвета "Громкий" во время совместных российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие – 2021" в Японском море
Военнослужащие ВМФ России на ходовом мостике корвета Громкий во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу рассказал, как российский Военно-морской флот "заставит попотеть" американских адмиралов. Об этом он написал в статье для 19Fortyfive.
"ВМФ России представляет собой внушительную силу, которая может стать серьезной угрозой для США в случае конфликта", — заявил автор.
Специалист отметил, что возможности Москвы на море нельзя недооценивать, поскольку она в течение многих лет проводит модернизацию своих кораблей, а ВМФ сыграл важную роль в преобразовании армии страны.
Этот вид войск выполняет две основные задачи: стратегическое сдерживание с помощью ядерного потенциала и защита территории государства.
"Однако у него есть возможность действовать и в глобальном масштабе", — пишет Атламазоглу.
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Как пишет колумнист, русские могут установить на них свои передовые разработки, например крылатые ракеты "Калибр". Таким образом, они буквально сведут на нет преимущества развернутых США крупных ВМС.
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