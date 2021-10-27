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Московский зоопарк продолжит работать в выходные дни
Московский зоопарк продолжит работать в выходные дни - РИА Новости, 27.10.2021
Московский зоопарк продолжит работать в выходные дни
Московский зоопарк продолжит работать с 28 октября по 7 ноября, но можно посещать только зону на открытом воздухе, все экспозиционные павильоны будут закрыты,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:28
2021-10-27T14:40
распространение коронавируса
московский зоопарк
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Московский зоопарк продолжит работать с 28 октября по 7 ноября, но можно посещать только зону на открытом воздухе, все экспозиционные павильоны будут закрыты, сообщили в пресс-службе зоосада."Зоопарк продолжает принимать посетителей в парковом режиме. Вы можете посетить ту часть нашей территории, которая находится на открытом воздухе. Все экспозиционные павильоны, включая Музей истории Зоопарка, Дом Клюева и выставку "Четвертое измерение", а также все предприятия общественного питания, сувенирный магазин, закрыты. Приостановлена работа аттракционов. Временно перестают работать КЮБЗ, Пони-клуб, Краски мира, Арт Зебра и Детский лекторий. Отменяются все культурные, выставочные и просветительские мероприятия", - говорится в сообщении.Отмечается, что на территорию можно попасть через два входа на открытом воздухе: главный вход, а также вход в детский зоопарк со стороны Садово-Кудринской улицы.Билеты можно купить онлайн, а также в терминалах на главном входе и входе со стороны детского зоопарка. QR-коды для доступа на территорию Московского зоопарка не нужны, уточняют в пресс-службе.
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московский зоопарк, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
14:28 27.10.2021 (обновлено: 14:40 27.10.2021)
 
Московский зоопарк продолжит работать в выходные дни

Московский зоопарк позволит посещать с 28 октября по 7 ноября только открытую зону

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГлавный вход Московского зоопарка
Главный вход Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Московский зоопарк продолжит работать с 28 октября по 7 ноября, но можно посещать только зону на открытом воздухе, все экспозиционные павильоны будут закрыты, сообщили в пресс-службе зоосада.
"Зоопарк продолжает принимать посетителей в парковом режиме. Вы можете посетить ту часть нашей территории, которая находится на открытом воздухе. Все экспозиционные павильоны, включая Музей истории Зоопарка, Дом Клюева и выставку "Четвертое измерение", а также все предприятия общественного питания, сувенирный магазин, закрыты. Приостановлена работа аттракционов. Временно перестают работать КЮБЗ, Пони-клуб, Краски мира, Арт Зебра и Детский лекторий. Отменяются все культурные, выставочные и просветительские мероприятия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территорию можно попасть через два входа на открытом воздухе: главный вход, а также вход в детский зоопарк со стороны Садово-Кудринской улицы.
Билеты можно купить онлайн, а также в терминалах на главном входе и входе со стороны детского зоопарка. QR-коды для доступа на территорию Московского зоопарка не нужны, уточняют в пресс-службе.
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