https://ria.ru/20211027/zoloto-1756560258.html
Россия продолжит добиваться правды в деле о скифском золоте, заявил Слуцкий
Россия продолжит добиваться правды в деле о скифском золоте, заявил Слуцкий - РИА Новости, 27.10.2021
Россия продолжит добиваться правды в деле о скифском золоте, заявил Слуцкий
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ответил на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о скифском золоте,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:49
2021-10-27T18:49
2021-10-27T19:20
ситуация вокруг коллекции скифского золота
амстердам
украина
нидерланды
республика крым
госдума рф
сергей аксенов (политик)
скифское золото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ответил на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о скифском золоте, отметив, что точка в этом вопросе еще не поставлена, а РФ будет добиваться справедливости в отношении культурных артефактов.Ранее Кулеба назвал большой победой решение суда Амстердама по скифскому золоту и заявил, что Киев вернет себе не просто музейные экспонаты, а часть национального кода."Точка в вопросе возвращения скифского золота в музеи Крыма не поставлена, уважаемый г-н Кулеба. Российская сторона обязательно найдет способ добиться правды и справедливости, когда речь идет о культурном и историческом наследии граждан и народов РФ", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Вместе с тем политик отметил, что "выигрыш" в правовом пространстве ничего не имеет общего с вульгарным грабежом и политическим рейдерством".Апелляционный суд Амстердама постановил во вторник, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов, говорится в постановлении. Скифское золото останется в Нидерландах минимум на три месяца, в течение которых возможна кассация по решению суда. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение суда политическим и заявил, что борьба за возвращение музейных ценностей будет продолжена.
https://ria.ru/20211027/zoloto-1756512267.html
https://ria.ru/20211027/zoloto-1756425343.html
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ситуация вокруг коллекции скифского золота, амстердам, украина, нидерланды, республика крым, госдума рф, сергей аксенов (политик), скифское золото, дмитрий кулеба, леонид слуцкий (политик), россия
18:49 27.10.2021 (обновлено: 19:20 27.10.2021)
Россия продолжит добиваться правды в деле о скифском золоте, заявил Слуцкий
Слуцкий: точка в вопросе возвращения скифского золота в музеи Крыма не поставлена