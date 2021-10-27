https://ria.ru/20211027/zoloto-1756512267.html

В МИД прокомментировали решение суда по скифскому золоту

В МИД прокомментировали решение суда по скифскому золоту - РИА Новости, 27.10.2021

В МИД прокомментировали решение суда по скифскому золоту

Вердикт суда в Амстердаме по скифскому золоту основан исключительно на политических мотивах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:44

2021-10-27T15:44

2021-10-27T16:42

амстердам

россия

в мире

украина

нидерланды

республика крым

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация вокруг коллекции скифского золота

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752454395_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20b27602b9bced9abde9977a3d197de8.jpg

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Вердикт суда в Амстердаме по скифскому золоту основан исключительно на политических мотивах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она отметила, что российская сторона до последнего надеялась, что сфера культуры останется вне политики."Голландские судьи полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что "скифское золото" является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова, на котором были обнаружены данные артефакты и который никогда не покидали", — сказала Захарова.Дипломат подчеркнула, что решение создает опасный прецедент, который подрывает доверие между музеями и ставит под угрозу перспективы их взаимодействия."Прискорбно", — констатировала представитель МИД.Апелляционный суд Амстердама постановил во вторник, что коллекцию скифского золота из крымских музеев нужно передать Украине. Вердикт можно обжаловать в Верховном суде Нидерландов в течение трех месяцев, в это время артефакты останутся в стране. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение политическим и заявил, что борьба за возвращение ценностей будет продолжена.

https://ria.ru/20211027/zoloto-1756425343.html

https://ria.ru/20211027/tablichki-1756409991.html

амстердам

россия

украина

нидерланды

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амстердам, россия, в мире, украина, нидерланды, республика крым, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация вокруг коллекции скифского золота, мария захарова, скифское золото