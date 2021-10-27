https://ria.ru/20211027/zoloto-1756441420.html

Россия делает все, чтобы скифское золото вернулось в Крым, заявил Аксенов

Россия делает все, чтобы скифское золото вернулось в Крым, заявил Аксенов - РИА Новости, 27.10.2021

Россия делает все, чтобы скифское золото вернулось в Крым, заявил Аксенов

Россия предпринимает все возможные шаги для возвращения скифского золота в Крым, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:18

2021-10-27T11:18

2021-10-27T11:56

амстердам

украина

нидерланды

республика крым

владимир зеленский

сергей аксенов (политик)

ситуация вокруг коллекции скифского золота

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Россия предпринимает все возможные шаги для возвращения скифского золота в Крым, заявил глава республики Сергей Аксенов.Во вторник Апелляционный суд Амстердама постановил передать коллекцию Украине, Москва намерена это обжаловать."У нас сегодня методы борьбы только юридические, ну или введение каких-то обратных санкций, мер и так далее. <…> Сегодня МИД и правительством Российской Федерации делается все необходимое, чтобы коллекция вернулась домой. Посмотрим, время покажет", — сказал Аксенов журналистам.Решение нидерландского суда отдать золото украинцам на хранение он охарактеризовал фразой "пусти козла в огород"."Все, что украинским чиновникам отдадут на хранение, похоже, концов не найдут больше. Только ФСБ сможет найти в конце, где находится наше достояние, артефакты", — считает Аксенов.Скифское золотоКоллекцию скифского золота из четырех крымских музеев — около двух тысяч объектов — вывезли на выставку в Музей Алларда Пирсона в столице Нидерландов в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года Университет Амстердама — куратор культурной институции — решил не возвращать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил передать объекты Киеву в соответствии с голландским законом о культурном наследии. Крымская сторона обжаловала это, и через три года суд принял промежуточное решение, что норма к этому делу не применима. Вчера Апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине "до стабилизации ситуации" на полуострове. При этом инстанция подчеркнула, что не рассматривала вопрос о его принадлежности, только о передаче. Коллекция останется в Нидерландах минимум на три месяца, в течение которых возможна кассация. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев всегда возвращает свое: "сначала вернем скифское золото, а потом и Крым". Аксенов назвал решение суда политическим и заявил, что борьба за возвращение музейных ценностей будет продолжена.

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756141775.html

https://ria.ru/20211027/zoloto-1756425343.html

амстердам

украина

нидерланды

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амстердам, украина, нидерланды, республика крым, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), ситуация вокруг коллекции скифского золота, россия