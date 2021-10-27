https://ria.ru/20211027/zoloto-1756409147.html
Верни, откуда взял: французов возмутили озолотившиеся украинцы
Французы раскритиковали решение вернуть золото скифов Украине - РИА Новости, 27.10.2021
Верни, откуда взял: французов возмутили озолотившиеся украинцы
Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на решение голландского апелляционного суда, постановившего, что коллекция скифского золота из крымских... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T01:28
2021-10-27T01:28
2021-10-27T01:28
в мире
украина
нидерланды
франция
ситуация вокруг коллекции скифского золота
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756287433_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_077107f69fdabb151f75905da6f57be7.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на решение голландского апелляционного суда, постановившего, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей публикации."Слова "Украина" означает "периферия". Окраина Российской Империи. Сокровища Крыма вышли из его недр", - отметила anna."Именно музеи Крыма нашли, приобрели, сохранили и охраняли эти сокровища. Поэтому надо было вернуть их владельцам, то есть музеям. Это юридическая проблема, не имеющая ничего общего с политикой", - выразил уверенность EugénieEtcheverry."Предметы следует возвращать не государству, а музеям, которые их одолжили. Скифы не были родственниками украинцев, поэтому украинские националисты не имеют законного интереса в том, чтобы требовать предметы цивилизации, которую они отвергают, поскольку они отвергают все, что не является украинским", - считает TIESSE DI HOYE."Эти предметы принадлежат Крыму. Золото Крыма нужно вернуть в музей в Крыму", - резюмировал Libecciu.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Решение, принятое апелляционным судом во вторник, может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Экспонаты пробудут в Нидерландах еще минимум три месяца, в течение которых возможна кассация по решению суда.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20211026/zoloto-1756334307.html
украина
нидерланды
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756287433_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_74f9cc806f2f1c9dd3ebb2ebf1d12656.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нидерланды, франция, ситуация вокруг коллекции скифского золота, россия
Французы раскритиковали решение вернуть золото скифов Украине
Читатели Le Figaro раскритиковали решение суда в Нидерландах вернуть золото скифов Украине
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Читатели французской газеты Le Figaro
отреагировали на решение голландского апелляционного суда, постановившего, что коллекция скифского золота
из крымских музеев должна быть передана Украине. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей публикации.
"Слова "Украина" означает "периферия". Окраина Российской Империи. Сокровища Крыма вышли из его недр", - отметила anna.
"Именно музеи Крыма нашли, приобрели, сохранили и охраняли эти сокровища. Поэтому надо было вернуть их владельцам, то есть музеям. Это юридическая проблема, не имеющая ничего общего с политикой", - выразил уверенность EugénieEtcheverry.
"Предметы следует возвращать не государству, а музеям, которые их одолжили. Скифы не были родственниками украинцев, поэтому украинские националисты не имеют законного интереса в том, чтобы требовать предметы цивилизации, которую они отвергают, поскольку они отвергают все, что не является украинским", - считает TIESSE DI HOYE.
"Эти предметы принадлежат Крыму. Золото Крыма нужно вернуть в музей в Крыму", - резюмировал Libecciu.
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Решение, принятое апелляционным судом во вторник, может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Экспонаты пробудут в Нидерландах еще минимум три месяца, в течение которых возможна кассация по решению суда.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>