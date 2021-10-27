Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211027/zapusk-1756595931.html
"Северный поток — 2" поможет разрешить мировой энергокризис, заявил эксперт
"Северный поток — 2" поможет разрешить мировой энергокризис, заявил эксперт - РИА Новости, 27.10.2021
"Северный поток — 2" поможет разрешить мировой энергокризис, заявил эксперт
Ввод в эксплуатацию "Северного потока 2" может помочь частично разрешить сложившуюся ситуацию на мировом энергетическом рынке, однако одиночные проекты вряд ли... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T23:41
2021-10-27T23:41
в мире
техас
сша
brent
джо байден
опек
ближний восток
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_b0ab4d7d631d4a383d60db9eb3a3a99a.jpg
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Ввод в эксплуатацию "Северного потока 2" может помочь частично разрешить сложившуюся ситуацию на мировом энергетическом рынке, однако одиночные проекты вряд ли смогут переломить ситуацию, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas RRC, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон."В отдельности они (трубопроводы - ред.) создают дополнительный доступ к рынку. Я считаю, что он поможет, однако в конечном счете это все так же проблема спроса и предложения. Я не знаю, будет ли какой-то один новый трубопровод или новый объект в состоянии переломить ситуацию. Потребуется в своем роде сдвиг в общей инвестиционной стратегии", - сказал Ситтон.Оценивая подходы администрации США к борьбе со сложившимся энергетическим кризисом, он отметил, что действующий американский президент Джо Байден оказался в трудном положении, поскольку вынужден зависеть от стран Ближнего Востока."Он не хочет показаться мягким своим избирателям в вопросе поставок нефти и газа, не хочет выглядеть так, будто он дружит со странами-поставщиками топлива. Кроме того, у него было немного сумбурное начало президентского срока с точки зрения международных отношений... На мой взгляд, сейчас он хочет показать, что силен - и в то же время ему приходится зависеть от стран Ближнего Востока, чтобы гарантировать поставки нефти на рынки", - считает бывший комиссар нефтяного регулятора Техаса.При этом, по мнению Ситтона, Байдену "сложно казаться сильным, когда, с одной стороны, тебе приходится умолять другие страны производить больше нефти, и в то же время ты не хочешь, чтобы это выглядело так, поскольку пытаешься придерживаться зеленой повестки. "Он ступает по тугой веревке, и складывается впечатление, что он изо всех сил пытается удержаться на ней", - отметил эксперт.Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.США на фоне роста цен на бензин в стране до максимумов с 2014 года уже неоднократно заявляли, что контактируют с ОПЕК по поводу ситуации на нефтяном рынке. Однако члены ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия, пока предпочитают придерживаться текущих параметров сделки, воздерживаясь от более интенсивного наращивания добычи.Меж тем цены на нефть также обновляют многолетние максимумы. Так, 18 октября стоимость нефти марки Brent поднималась выше отметки в 86 долларов за баррель впервые с 4 октября 2018 года, а WTI 20 октября превысила 84 доллара за баррель впервые с октября 2014 года.
https://ria.ru/20211027/gaz-1756586587.html
https://ria.ru/20211027/gaz-1756429247.html
техас
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_999fa1e10321dc3c48c5e8b1e7e0a638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, техас, сша, brent, джо байден, опек, ближний восток, северный поток — 2, цены на нефть
23:41 27.10.2021
 
"Северный поток — 2" поможет разрешить мировой энергокризис, заявил эксперт

Эксперт Texas RRC Ситтон: "Северный поток — 2" поможет разрешить мировой энергокризис

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Ввод в эксплуатацию "Северного потока 2" может помочь частично разрешить сложившуюся ситуацию на мировом энергетическом рынке, однако одиночные проекты вряд ли смогут переломить ситуацию, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas RRC, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон.
"В отдельности они (трубопроводы - ред.) создают дополнительный доступ к рынку. Я считаю, что он поможет, однако в конечном счете это все так же проблема спроса и предложения. Я не знаю, будет ли какой-то один новый трубопровод или новый объект в состоянии переломить ситуацию. Потребуется в своем роде сдвиг в общей инвестиционной стратегии", - сказал Ситтон.
Оценивая подходы администрации США к борьбе со сложившимся энергетическим кризисом, он отметил, что действующий американский президент Джо Байден оказался в трудном положении, поскольку вынужден зависеть от стран Ближнего Востока.
"Он не хочет показаться мягким своим избирателям в вопросе поставок нефти и газа, не хочет выглядеть так, будто он дружит со странами-поставщиками топлива. Кроме того, у него было немного сумбурное начало президентского срока с точки зрения международных отношений... На мой взгляд, сейчас он хочет показать, что силен - и в то же время ему приходится зависеть от стран Ближнего Востока, чтобы гарантировать поставки нефти на рынки", - считает бывший комиссар нефтяного регулятора Техаса.
Газохранилище венгерской государственной энергетической группы MVM - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
21:46
Цена на газ в Европе снизилась после поручения Путина повысить объемы в ПГХ
При этом, по мнению Ситтона, Байдену "сложно казаться сильным, когда, с одной стороны, тебе приходится умолять другие страны производить больше нефти, и в то же время ты не хочешь, чтобы это выглядело так, поскольку пытаешься придерживаться зеленой повестки. "Он ступает по тугой веревке, и складывается впечатление, что он изо всех сил пытается удержаться на ней", - отметил эксперт.
Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.
США на фоне роста цен на бензин в стране до максимумов с 2014 года уже неоднократно заявляли, что контактируют с ОПЕК по поводу ситуации на нефтяном рынке. Однако члены ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия, пока предпочитают придерживаться текущих параметров сделки, воздерживаясь от более интенсивного наращивания добычи.
Меж тем цены на нефть также обновляют многолетние максимумы. Так, 18 октября стоимость нефти марки Brent поднималась выше отметки в 86 долларов за баррель впервые с 4 октября 2018 года, а WTI 20 октября превысила 84 доллара за баррель впервые с октября 2014 года.
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
10:15
Минэкономики Германии подтвердило выгоды от "Северного потока — 2"
 
В миреТехасСШАBrentДжо БайденОПЕКБлижний ВостокСеверный поток — 2Цены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Диетолог рассказал о вреде орехов
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
Лента новостейМолния
Диетолог рассказал о вреде ореховЭксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом