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СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту - РИА Новости, 27.10.2021
СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
Всемирный банк отклонил запрос директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой на проведение заседания в ее защиту из-за обвинений в том, что она на посту... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T02:24
2021-10-27T02:24
экономика
в мире
всемирный банк
мвф
кристалина георгиева
doing business
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Всемирный банк отклонил запрос директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой на проведение заседания в ее защиту из-за обвинений в том, что она на посту директора Всемирного Банка оказывала давление на подчиненных для вмешательства в составление рейтингов.Адвокат Георгиевой Уитни Дебевуа подала прошение о заседании главе правления банка в пятницу. Как отмечается в прошении, в ходе расследования юридической компании WilmerHale были допущены несоблюдения процедуры, которые нарушают права Георгиевой, выводы расследования также основаны на неверных предположениях.Георгиеву подозревают в том, что она, будучи исполнительным директором Всемирного банка, добивалась от подчиненных завышения бизнес-рейтингов Китая. Независимый аудит также выявил вмешательство в составление рейтингов Саудовской Аравии, Азербайджана и ОАЭ. Проверка была инициирована по результатам расследования юридической компании WilmerHale в отношении доклада Всемирного банка Doing Business 2018 года.Сама Георгиева отвергает обвинения, а исполнительный совет МВФ выразил ей доверие по итогам разбирательства истории.
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экономика, в мире, всемирный банк, мвф, кристалина георгиева, doing business
02:24 27.10.2021
 
СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту

Рейтер: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ Георгиевой на заседание в ее защиту

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДиректор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Всемирный банк отклонил запрос директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой на проведение заседания в ее защиту из-за обвинений в том, что она на посту директора Всемирного Банка оказывала давление на подчиненных для вмешательства в составление рейтингов.
Адвокат Георгиевой Уитни Дебевуа подала прошение о заседании главе правления банка в пятницу. Как отмечается в прошении, в ходе расследования юридической компании WilmerHale были допущены несоблюдения процедуры, которые нарушают права Георгиевой, выводы расследования также основаны на неверных предположениях.
"Правление Всемирного банка заявило Дебевуа, что было бы неуместно проводить встречу с Георгиевой, так как оно не участвует в расследовании, проводимом WilmerHale по поводу потенциальных правонарушений со стороны нынешних и бывших сотрудников банка", - пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Георгиеву подозревают в том, что она, будучи исполнительным директором Всемирного банка, добивалась от подчиненных завышения бизнес-рейтингов Китая. Независимый аудит также выявил вмешательство в составление рейтингов Саудовской Аравии, Азербайджана и ОАЭ. Проверка была инициирована по результатам расследования юридической компании WilmerHale в отношении доклада Всемирного банка Doing Business 2018 года.
Сама Георгиева отвергает обвинения, а исполнительный совет МВФ выразил ей доверие по итогам разбирательства истории.
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и председателей Центробанков G20. 19 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 18:50
В США передумали отстранять главу МВФ Георгиеву
 
ЭкономикаВ миреВсемирный банкМВФКристалина ГеоргиеваDoing Business
 
 
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