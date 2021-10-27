https://ria.ru/20211027/zapros-1756410277.html

СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту

СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту - РИА Новости, 27.10.2021

СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту

Всемирный банк отклонил запрос директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой на проведение заседания в ее защиту из-за обвинений в том, что она на посту... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T02:24

2021-10-27T02:24

2021-10-27T02:24

экономика

в мире

всемирный банк

мвф

кристалина георгиева

doing business

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Всемирный банк отклонил запрос директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой на проведение заседания в ее защиту из-за обвинений в том, что она на посту директора Всемирного Банка оказывала давление на подчиненных для вмешательства в составление рейтингов.Адвокат Георгиевой Уитни Дебевуа подала прошение о заседании главе правления банка в пятницу. Как отмечается в прошении, в ходе расследования юридической компании WilmerHale были допущены несоблюдения процедуры, которые нарушают права Георгиевой, выводы расследования также основаны на неверных предположениях.Георгиеву подозревают в том, что она, будучи исполнительным директором Всемирного банка, добивалась от подчиненных завышения бизнес-рейтингов Китая. Независимый аудит также выявил вмешательство в составление рейтингов Саудовской Аравии, Азербайджана и ОАЭ. Проверка была инициирована по результатам расследования юридической компании WilmerHale в отношении доклада Всемирного банка Doing Business 2018 года.Сама Георгиева отвергает обвинения, а исполнительный совет МВФ выразил ей доверие по итогам разбирательства истории.

https://ria.ru/20211019/mvf-1755273520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, всемирный банк, мвф, кристалина георгиева, doing business