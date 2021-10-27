Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211027/yaponiya-1756479241.html
В Японии умер старейший из переживших атомную бомбардировку Хиросимы
В Японии умер старейший из переживших атомную бомбардировку Хиросимы - РИА Новости, 27.10.2021
В Японии умер старейший из переживших атомную бомбардировку Хиросимы
Старейший из переживших атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году Сунао Цубои скончался в Японии на 97-м году жизни. Сообщение с соболезнованиями разместил в... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:41
2021-10-27T13:41
в мире
хиросима (город)
япония
фумио кисида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/114377/72/1143777238_0:222:2000:1347_1920x0_80_0_0_32c419ff83098b419c388c4d22c3bbaa.jpg
ТОКИО, 27 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Старейший из переживших атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году Сунао Цубои скончался в Японии на 97-м году жизни. Сообщение с соболезнованиями разместил в своем Twitter премьер-министр страны Фумио Кисида.Несколько лет назад он рассказал РИА Новости об ужасах бомбардировки, свидетелем которой он стал."Мне было 20, когда произошла бомбардировка. Я был рядом с эпицентром, в 1,2 километра, около мэрии. Там сейчас Мемориальный парк Мира. Я был студентом, взрыв произошел по дороге в институт. Я позавтракал в столовой и собирался выходить, когда в дверях столкнулся с тремя друзьями. Тогда продукты получали по карточкам, и нам всегда хотелось есть. Но мне стало стыдно есть два раза подряд. Я отказался и пошел в институт. Я сказал им: "Встретимся днем!"", - вспоминал Цубои, долгие годы занимавший пост сопредседателя Конфедерации организаций пострадавших от атомных и водородных бомб.Это было последнее, что он им сказал. Больше он своих друзей не увидел."Когда я вышел, было начало девятого. Атомная бомба упала в 8.15. Я пошел в институт. А они все трое погибли в этой столовой. Все, кто был в столовой, погибли. Я выжил, потому что пошел по направлению от эпицентра", - рассказал Цубои.В районе эпицентра сейчас расположен Мемориальный парк Мира и музей, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.Лаконичные экспонаты воссоздают весь ужас произошедшего. Искореженный трехколесный велосипед. Он встретил взрыв вместе со своим маленьким хозяином. Во что же взрыв превратил ребенка, если так изувечил металл? Белые волосы школьницы, которые вылезли все целиком от одного причесывания. Сгоревший до угольной черноты рис в железной коробочке для обеда - единственное, что смогла найти мать от своего сына-школьника. Ногти и облезшая кожа ребенка, он хотел пить и высасывал сукровицу из пальцев рук.Но Сунао Цубои рассказал тогда, что эти экспонаты, которые вселяют ужас в посетителей музея, не передают и доли того, что происходило на самом деле."Все, что показывают в музее, – это игрушки. То, что было на самом деле – жутко, и это хранят в архиве, боятся за детей. Я никогда не забуду то, что увидел, пока шел за помощью после взрыва. Мне навстречу шел школьник, его правый глаз болтался у щеки. При каждом шаге раскачиваясь, как маятник. Потом мужчина, истекающий кровью, из его головы торчали куски стекла. Он прошел 3-4 шага и сел на землю. Женщина лет 30-ти. Сначала я думал, что она что-то несет. Это были кишки. Она их держала у живота и пыталась убежать. Кишки были видны сквозь ее пальцы", - рассказывал Сунао Цубои. Через семь десятилетий после трагедии эти воспоминания давались ему с трудом.В результате бомбардировки он получил многочисленные ожоги и ранения, его тело распухло, лицо было обезображено. Он так говорил об этом: "я и сам был похож на призрак: содрана кожа, оторваны уши, обожжено лицо и руки; по черным обгоревшим рукам текла ярко-красная кровь".Несмотря на преклонный возраст – в момент интервью ему было более 90 лет – и болезни, он старался не отказываться от общения с журналистами, посещал школы, где рассказывал о пережитом, так видел свою миссию в том, чтобы передать будущим поколениям правду о бомбардировке.
https://ria.ru/20210806/khirosima-1744339001.html
хиросима (город)
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/114377/72/1143777238_0:34:2000:1534_1920x0_80_0_0_e798473132a7f6b36076046d0e58f8ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, хиросима (город), япония, фумио кисида
13:41 27.10.2021
 
В Японии умер старейший из переживших атомную бомбардировку Хиросимы

Старейший из переживших атомную бомбардировку Хиросимы умер в Японии на 97-м году жизни

© AP Photo / U.S. Air ForceПоследствия атомной бомбардировки Хиросимы. 8 сентября 1945
Последствия атомной бомбардировки Хиросимы. 8 сентября 1945 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© AP Photo / U.S. Air Force
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Старейший из переживших атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году Сунао Цубои скончался в Японии на 97-м году жизни. Сообщение с соболезнованиями разместил в своем Twitter премьер-министр страны Фумио Кисида.
Несколько лет назад он рассказал РИА Новости об ужасах бомбардировки, свидетелем которой он стал.
"Мне было 20, когда произошла бомбардировка. Я был рядом с эпицентром, в 1,2 километра, около мэрии. Там сейчас Мемориальный парк Мира. Я был студентом, взрыв произошел по дороге в институт. Я позавтракал в столовой и собирался выходить, когда в дверях столкнулся с тремя друзьями. Тогда продукты получали по карточкам, и нам всегда хотелось есть. Но мне стало стыдно есть два раза подряд. Я отказался и пошел в институт. Я сказал им: "Встретимся днем!"", - вспоминал Цубои, долгие годы занимавший пост сопредседателя Конфедерации организаций пострадавших от атомных и водородных бомб.
Это было последнее, что он им сказал. Больше он своих друзей не увидел.
"Когда я вышел, было начало девятого. Атомная бомба упала в 8.15. Я пошел в институт. А они все трое погибли в этой столовой. Все, кто был в столовой, погибли. Я выжил, потому что пошел по направлению от эпицентра", - рассказал Цубои.
В районе эпицентра сейчас расположен Мемориальный парк Мира и музей, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.
Журналист осматривает руины бывшего кинотеатра спустя месяц после бомбардировки Хиросимы, Япония. 8 сентября 1945 - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 08:01
День Хиросимы — Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия
Лаконичные экспонаты воссоздают весь ужас произошедшего. Искореженный трехколесный велосипед. Он встретил взрыв вместе со своим маленьким хозяином. Во что же взрыв превратил ребенка, если так изувечил металл? Белые волосы школьницы, которые вылезли все целиком от одного причесывания. Сгоревший до угольной черноты рис в железной коробочке для обеда - единственное, что смогла найти мать от своего сына-школьника. Ногти и облезшая кожа ребенка, он хотел пить и высасывал сукровицу из пальцев рук.
Но Сунао Цубои рассказал тогда, что эти экспонаты, которые вселяют ужас в посетителей музея, не передают и доли того, что происходило на самом деле.
"Все, что показывают в музее, – это игрушки. То, что было на самом деле – жутко, и это хранят в архиве, боятся за детей. Я никогда не забуду то, что увидел, пока шел за помощью после взрыва. Мне навстречу шел школьник, его правый глаз болтался у щеки. При каждом шаге раскачиваясь, как маятник. Потом мужчина, истекающий кровью, из его головы торчали куски стекла. Он прошел 3-4 шага и сел на землю. Женщина лет 30-ти. Сначала я думал, что она что-то несет. Это были кишки. Она их держала у живота и пыталась убежать. Кишки были видны сквозь ее пальцы", - рассказывал Сунао Цубои. Через семь десятилетий после трагедии эти воспоминания давались ему с трудом.
В результате бомбардировки он получил многочисленные ожоги и ранения, его тело распухло, лицо было обезображено. Он так говорил об этом: "я и сам был похож на призрак: содрана кожа, оторваны уши, обожжено лицо и руки; по черным обгоревшим рукам текла ярко-красная кровь".
Несмотря на преклонный возраст – в момент интервью ему было более 90 лет – и болезни, он старался не отказываться от общения с журналистами, посещал школы, где рассказывал о пережитом, так видел свою миссию в том, чтобы передать будущим поколениям правду о бомбардировке.
 
В миреХиросима (город)ЯпонияФумио Кисида
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Диетолог рассказал о вреде орехов
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
Лента новостейМолния
Диетолог рассказал о вреде ореховЭксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом