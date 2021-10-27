https://ria.ru/20211027/yaponiya-1756479241.html

В Японии умер старейший из переживших атомную бомбардировку Хиросимы

В Японии умер старейший из переживших атомную бомбардировку Хиросимы - РИА Новости, 27.10.2021

В Японии умер старейший из переживших атомную бомбардировку Хиросимы

Старейший из переживших атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году Сунао Цубои скончался в Японии на 97-м году жизни. Сообщение с соболезнованиями разместил в... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:41

2021-10-27T13:41

2021-10-27T13:41

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хиросима (город)

япония

фумио кисида

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ТОКИО, 27 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Старейший из переживших атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году Сунао Цубои скончался в Японии на 97-м году жизни. Сообщение с соболезнованиями разместил в своем Twitter премьер-министр страны Фумио Кисида.Несколько лет назад он рассказал РИА Новости об ужасах бомбардировки, свидетелем которой он стал."Мне было 20, когда произошла бомбардировка. Я был рядом с эпицентром, в 1,2 километра, около мэрии. Там сейчас Мемориальный парк Мира. Я был студентом, взрыв произошел по дороге в институт. Я позавтракал в столовой и собирался выходить, когда в дверях столкнулся с тремя друзьями. Тогда продукты получали по карточкам, и нам всегда хотелось есть. Но мне стало стыдно есть два раза подряд. Я отказался и пошел в институт. Я сказал им: "Встретимся днем!"", - вспоминал Цубои, долгие годы занимавший пост сопредседателя Конфедерации организаций пострадавших от атомных и водородных бомб.Это было последнее, что он им сказал. Больше он своих друзей не увидел."Когда я вышел, было начало девятого. Атомная бомба упала в 8.15. Я пошел в институт. А они все трое погибли в этой столовой. Все, кто был в столовой, погибли. Я выжил, потому что пошел по направлению от эпицентра", - рассказал Цубои.В районе эпицентра сейчас расположен Мемориальный парк Мира и музей, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.Лаконичные экспонаты воссоздают весь ужас произошедшего. Искореженный трехколесный велосипед. Он встретил взрыв вместе со своим маленьким хозяином. Во что же взрыв превратил ребенка, если так изувечил металл? Белые волосы школьницы, которые вылезли все целиком от одного причесывания. Сгоревший до угольной черноты рис в железной коробочке для обеда - единственное, что смогла найти мать от своего сына-школьника. Ногти и облезшая кожа ребенка, он хотел пить и высасывал сукровицу из пальцев рук.Но Сунао Цубои рассказал тогда, что эти экспонаты, которые вселяют ужас в посетителей музея, не передают и доли того, что происходило на самом деле."Все, что показывают в музее, – это игрушки. То, что было на самом деле – жутко, и это хранят в архиве, боятся за детей. Я никогда не забуду то, что увидел, пока шел за помощью после взрыва. Мне навстречу шел школьник, его правый глаз болтался у щеки. При каждом шаге раскачиваясь, как маятник. Потом мужчина, истекающий кровью, из его головы торчали куски стекла. Он прошел 3-4 шага и сел на землю. Женщина лет 30-ти. Сначала я думал, что она что-то несет. Это были кишки. Она их держала у живота и пыталась убежать. Кишки были видны сквозь ее пальцы", - рассказывал Сунао Цубои. Через семь десятилетий после трагедии эти воспоминания давались ему с трудом.В результате бомбардировки он получил многочисленные ожоги и ранения, его тело распухло, лицо было обезображено. Он так говорил об этом: "я и сам был похож на призрак: содрана кожа, оторваны уши, обожжено лицо и руки; по черным обгоревшим рукам текла ярко-красная кровь".Несмотря на преклонный возраст – в момент интервью ему было более 90 лет – и болезни, он старался не отказываться от общения с журналистами, посещал школы, где рассказывал о пережитом, так видел свою миссию в том, чтобы передать будущим поколениям правду о бомбардировке.

https://ria.ru/20210806/khirosima-1744339001.html

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в мире, хиросима (город), япония, фумио кисида