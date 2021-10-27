https://ria.ru/20211027/yakutiya-1756443103.html
В Якутии зафиксировали температурную аномалию
В Якутии зафиксировали температурную аномалию - РИА Новости, 27.10.2021
В Якутии зафиксировали температурную аномалию
Температурная аномалия в октябре повторилась в центральных районах Якутии спустя 50 лет, сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Якутского... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:24
2021-10-27T11:24
2021-10-27T11:24
общество
мирный
ленск
гидрометцентр
роман вильфанд
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ЯКУТСК, 27 окт – РИА Новости. Температурная аномалия в октябре повторилась в центральных районах Якутии спустя 50 лет, сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Саргылана Никитина.По словам метеоролога, во второй половине октября в Якутии обычно происходит формирование постоянного снежного покрова и начинается ледостав. Но в этом году, начиная с 20 октября, серия активных циклонов атлантического происхождения обеспечила республике чрезвычайно теплую погоду."Целую неделю в юго-западных, западных, центральных и южных районах максимально температура воздуха была положительной до плюс 4 - плюс 13 градусов. В городах Мирный, Ленск, Олекминск с 21 по 23 октября были перекрыты абсолютные максимумы дня. Последний раз такая длительная аномалия в центральных районах наблюдалась в 1967 году", - отметила Никитина.Собеседник агентства рассказала, что с пятницы ожидается резкое похолодание в западных, юго-западных и центральных районах на 5-15 градусов. "Ночная температура понизится до минус 10 - минус 15, при прояснениях минус 18 - минус 23, днем минус 5 - минус 10", - добавила она.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал агентству о том, что температурные аномалии будут доходить до 10-12 градусов на севере Сибири в ближайшие пять-семь дней. Наиболее заметно это будет наблюдаться в Якутии, где температура будет выше нормы на 4-6 градусов.
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общество, мирный, ленск, гидрометцентр, роман вильфанд
В Якутии зафиксировали температурную аномалию
В Якутии зафиксировали температурную аномалию, которую наблюдали 50 лет назад
ЯКУТСК, 27 окт – РИА Новости. Температурная аномалия в октябре повторилась в центральных районах Якутии спустя 50 лет, сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Саргылана Никитина.
По словам метеоролога, во второй половине октября в Якутии обычно происходит формирование постоянного снежного покрова и начинается ледостав. Но в этом году, начиная с 20 октября, серия активных циклонов атлантического происхождения обеспечила республике чрезвычайно теплую погоду.
"Целую неделю в юго-западных, западных, центральных и южных районах максимально температура воздуха была положительной до плюс 4 - плюс 13 градусов. В городах Мирный
, Ленск
, Олекминск с 21 по 23 октября были перекрыты абсолютные максимумы дня. Последний раз такая длительная аномалия в центральных районах наблюдалась в 1967 году", - отметила Никитина.
Собеседник агентства рассказала, что с пятницы ожидается резкое похолодание в западных, юго-западных и центральных районах на 5-15 градусов. "Ночная температура понизится до минус 10 - минус 15, при прояснениях минус 18 - минус 23, днем минус 5 - минус 10", - добавила она.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
рассказал агентству о том, что температурные аномалии будут доходить до 10-12 градусов на севере Сибири в ближайшие пять-семь дней. Наиболее заметно это будет наблюдаться в Якутии, где температура будет выше нормы на 4-6 градусов.