https://ria.ru/20211027/windows-1756527118.html
Windows 11 получит новый антивирус от Microsoft
Windows 11 получит новый антивирус от Microsoft - РИА Новости, 27.10.2021
Windows 11 получит новый антивирус от Microsoft
Недавно представленная операционная система Windows 11 получит новый Microsoft Defender. О тестировании антивируса сообщает Neowin. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:50
2021-10-27T16:50
2021-10-27T16:50
наука
технологии
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windows
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Недавно представленная операционная система Windows 11 получит новый Microsoft Defender. О тестировании антивируса сообщает Neowin.Microsoft Defender (он "Защитник Windows") сейчас находится на стадии предварительной версии под кодовым названием GibraltarApp и доступен лишь малой части бета-тестеров. В релизной версии Windows 11, которая появилась в начале октября, используется встроенный антивирус от "десятки".Новая версия антивируса будет использовать возможности Windows 11. Среди таких особенностей называются модуль TPM 2.0, поддержка технологий VBS и Secure Boot, а также процессоров с Mode-based Execution Control.О сроках выхода обновленного Microsoft Defender не сообщается. Возможно, пользователи ПК увидят его в большом апдейте Windows 11, который запланирован на 2022-й.
https://ria.ru/20211009/windows-1753721889.html
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технологии, microsoft corporation, windows
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Недавно представленная операционная система Windows
11 получит новый Microsoft
Defender. О тестировании антивируса сообщает
Neowin.
Microsoft Defender (он "Защитник Windows") сейчас находится на стадии предварительной версии под кодовым названием GibraltarApp и доступен лишь малой части бета-тестеров. В релизной версии Windows 11, которая появилась в начале октября, используется встроенный антивирус от "десятки".
Новая версия антивируса будет использовать возможности Windows 11. Среди таких особенностей называются модуль TPM 2.0, поддержка технологий VBS и Secure Boot, а также процессоров с Mode-based Execution Control.
О сроках выхода обновленного Microsoft Defender не сообщается. Возможно, пользователи ПК увидят его в большом апдейте Windows 11, который запланирован на 2022-й.