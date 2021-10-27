https://ria.ru/20211027/windows-1756527118.html

Windows 11 получит новый антивирус от Microsoft

Windows 11 получит новый антивирус от Microsoft - РИА Новости, 27.10.2021

Windows 11 получит новый антивирус от Microsoft

Недавно представленная операционная система Windows 11 получит новый Microsoft Defender. О тестировании антивируса сообщает Neowin. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:50

2021-10-27T16:50

2021-10-27T16:50

наука

технологии

microsoft corporation

windows

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Недавно представленная операционная система Windows 11 получит новый Microsoft Defender. О тестировании антивируса сообщает Neowin.Microsoft Defender (он "Защитник Windows") сейчас находится на стадии предварительной версии под кодовым названием GibraltarApp и доступен лишь малой части бета-тестеров. В релизной версии Windows 11, которая появилась в начале октября, используется встроенный антивирус от "десятки".Новая версия антивируса будет использовать возможности Windows 11. Среди таких особенностей называются модуль TPM 2.0, поддержка технологий VBS и Secure Boot, а также процессоров с Mode-based Execution Control.О сроках выхода обновленного Microsoft Defender не сообщается. Возможно, пользователи ПК увидят его в большом апдейте Windows 11, который запланирован на 2022-й.

https://ria.ru/20211009/windows-1753721889.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, microsoft corporation, windows