https://ria.ru/20211027/vzryv-1756437239.html

Власти назвали причину взрыва газа в доме в Красногорске

Власти назвали причину взрыва газа в доме в Красногорске - РИА Новости, 27.10.2021

Власти назвали причину взрыва газа в доме в Красногорске

Причиной хлопка газа в Красногорске стала несанкционированная врезка газового оборудования, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Красногорска. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:01

2021-10-27T11:01

2021-10-27T11:17

происшествия

московская область (подмосковье)

красногорск

мособлгаз

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Причиной хлопка газа в Красногорске стала несанкционированная врезка газового оборудования, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Красногорска.Хлопок газа произошел в пятиэтажном доме по Железнодорожному проезду утром в среду, 27 октября."Причиной хлопка газа в Красногорске стала несанкционированная врезка газового оборудования", - говорится в сообщении.Как сообщает пресс-службе, на месте работают порядка 15 человек – сотрудники МЧС, аварийно-спасательного отряда, полиции, управляющей компании и АО "Мособлгаз". Установлено, что инцидент произошел в 9 часов 35 минут."Хозяин двухкомнатной квартиры на пятом этаже обратился к неизвестному наемному рабочему для того, чтобы переустановить газовую плиту. По предварительным данным, врезка производилась без перекрытия газовой трубы, после чего произошел хлопок", - цитирует пресс-служба начальника отдела ГО и ЧС администрации г.о. Красногорска Сергея Петрова.Петров рассказал, что в квартире выбиты окна и повреждена межкомнатная перегородка, в настоящее время специалисты обследуют чердачные перекрытия. Других видимых повреждений нет. В целях безопасности из подъезда, в котором находится пострадавшая квартира, временно эвакуированы 12 человек. Сам хозяин квартиры получил легкие повреждения кожного покрова руки. Других пострадавших нет. По словам хозяина квартиры, рабочий, осуществлявший несанкционированную врезку газового оборудования, после происшествия скрылся, его разыскивает полиция. Также сообщается, что весь подъезд отключен от газа.

https://realty.ria.ru/20211026/gaz-1756356293.html

московская область (подмосковье)

красногорск

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происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, мособлгаз