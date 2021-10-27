Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211027/vznosy-1756549932.html
Замглавы Минюста Польши предложил не платить взносы в бюджет Евросоюза
Замглавы Минюста Польши предложил не платить взносы в бюджет Евросоюза - РИА Новости, 27.10.2021
Замглавы Минюста Польши предложил не платить взносы в бюджет Евросоюза
Замглавы польского Минюста Марчин Романовский предложил не платить взносы в бюджет ЕС и игнорировать решения Суда Евросоюза. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:10
2021-10-27T20:04
польша
евросоюз
в мире
чехия
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602039599_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_fba9899685d13579087a22b292812d55.jpg
ВАРШАВА, 27 окт — РИА Новости. Замглавы польского Минюста Марчин Романовский предложил не платить взносы в бюджет ЕС и игнорировать решения Суда Евросоюза.Ранее Европейский суд обязал Польшу ежедневно выплачивать по миллиону евро вплоть до ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда. В сентябре тот же суд наложил на Варшаву штраф в размере 500 тысяч евро в день за отказ прекратить эксплуатацию угольной шахты "Туров" на границе с Чехией."Решения Суда ЕС, которые вмешиваются в компетенции польских властей, должны быть проигнорированы. Неизбираемые и недемократические органы ЕС не будут ставить себя выше польского общества и вопреки его демократической воле блокировать реформы", — написал Романовский в Twitter.По его мнению, приостановка взносов может заставить Суд ЕС пересмотреть свои решения.В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей. По мнению ЕК, деятельность палаты угрожает их независимости и беспристрастности.В свою очередь, польский КС не счел решение Суда ЕС обязательным для исполнения. Тем не менее Варшава — в ответ на претензии ЕК о верховенстве права — согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако, как полагает Еврокомиссия, Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. ЕК обратилась в Европейский суд для финансовых санкций против Варшавы.За последнее время это уже второе подобное решение Суда ЕС против Польши. Двадцатого сентября он обязал республику, так и не исполнившую его решение прекратить все работы на шахте "Туров", выплачивать 500 тысяч евро в качестве ежедневного штрафа вплоть до прекращения добычи на шахте. Польша пока не выполняет и это решение.Конституционный суд Польши ранее подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза. Это может грозить Варшаве лишением доступа к финансам ЕС.
https://ria.ru/20211027/polsha-1756540791.html
https://ria.ru/20211027/evrosoyuz-1756495558.html
польша
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602039599_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_113d018b21c796e3ea4cb6c107d16b60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
польша, евросоюз, в мире, чехия, еврокомиссия
18:10 27.10.2021 (обновлено: 20:04 27.10.2021)
 
Замглавы Минюста Польши предложил не платить взносы в бюджет Евросоюза

Замглавы Минюста Польши Романовский предложил не платить взносы в общий бюджет Евросоюза

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги у здания посольства Польши в Москве
Флаги у здания посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 27 окт — РИА Новости. Замглавы польского Минюста Марчин Романовский предложил не платить взносы в бюджет ЕС и игнорировать решения Суда Евросоюза.
Ранее Европейский суд обязал Польшу ежедневно выплачивать по миллиону евро вплоть до ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда. В сентябре тот же суд наложил на Варшаву штраф в размере 500 тысяч евро в день за отказ прекратить эксплуатацию угольной шахты "Туров" на границе с Чехией.
"Решения Суда ЕС, которые вмешиваются в компетенции польских властей, должны быть проигнорированы. Неизбираемые и недемократические органы ЕС не будут ставить себя выше польского общества и вопреки его демократической воле блокировать реформы", — написал Романовский в Twitter.
По его мнению, приостановка взносов может заставить Суд ЕС пересмотреть свои решения.
Дворцовая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 17:50
Эксперт рассказал о механизме, позволяющем исключить Польшу из ЕС
В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей. По мнению ЕК, деятельность палаты угрожает их независимости и беспристрастности.
В свою очередь, польский КС не счел решение Суда ЕС обязательным для исполнения. Тем не менее Варшава — в ответ на претензии ЕК о верховенстве права — согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако, как полагает Еврокомиссия, Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. ЕК обратилась в Европейский суд для финансовых санкций против Варшавы.
За последнее время это уже второе подобное решение Суда ЕС против Польши. Двадцатого сентября он обязал республику, так и не исполнившую его решение прекратить все работы на шахте "Туров", выплачивать 500 тысяч евро в качестве ежедневного штрафа вплоть до прекращения добычи на шахте. Польша пока не выполняет и это решение.
Конституционный суд Польши ранее подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза. Это может грозить Варшаве лишением доступа к финансам ЕС.
Флаги у здания посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 14:50
Польша назвала штраф за отказ упразднить палату Верховного суда узурпацией
 
ПольшаЕвросоюзВ миреЧехияЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Диетолог рассказал о вреде орехов
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
Лента новостейМолния
Диетолог рассказал о вреде ореховЭксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом