https://ria.ru/20211027/vznosy-1756549932.html

Замглавы Минюста Польши предложил не платить взносы в бюджет Евросоюза

Замглавы Минюста Польши предложил не платить взносы в бюджет Евросоюза - РИА Новости, 27.10.2021

Замглавы Минюста Польши предложил не платить взносы в бюджет Евросоюза

Замглавы польского Минюста Марчин Романовский предложил не платить взносы в бюджет ЕС и игнорировать решения Суда Евросоюза. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T18:10

2021-10-27T18:10

2021-10-27T20:04

польша

евросоюз

в мире

чехия

еврокомиссия

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ВАРШАВА, 27 окт — РИА Новости. Замглавы польского Минюста Марчин Романовский предложил не платить взносы в бюджет ЕС и игнорировать решения Суда Евросоюза.Ранее Европейский суд обязал Польшу ежедневно выплачивать по миллиону евро вплоть до ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда. В сентябре тот же суд наложил на Варшаву штраф в размере 500 тысяч евро в день за отказ прекратить эксплуатацию угольной шахты "Туров" на границе с Чехией."Решения Суда ЕС, которые вмешиваются в компетенции польских властей, должны быть проигнорированы. Неизбираемые и недемократические органы ЕС не будут ставить себя выше польского общества и вопреки его демократической воле блокировать реформы", — написал Романовский в Twitter.По его мнению, приостановка взносов может заставить Суд ЕС пересмотреть свои решения.В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей. По мнению ЕК, деятельность палаты угрожает их независимости и беспристрастности.В свою очередь, польский КС не счел решение Суда ЕС обязательным для исполнения. Тем не менее Варшава — в ответ на претензии ЕК о верховенстве права — согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако, как полагает Еврокомиссия, Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. ЕК обратилась в Европейский суд для финансовых санкций против Варшавы.За последнее время это уже второе подобное решение Суда ЕС против Польши. Двадцатого сентября он обязал республику, так и не исполнившую его решение прекратить все работы на шахте "Туров", выплачивать 500 тысяч евро в качестве ежедневного штрафа вплоть до прекращения добычи на шахте. Польша пока не выполняет и это решение.Конституционный суд Польши ранее подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза. Это может грозить Варшаве лишением доступа к финансам ЕС.

https://ria.ru/20211027/polsha-1756540791.html

https://ria.ru/20211027/evrosoyuz-1756495558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, евросоюз, в мире, чехия, еврокомиссия