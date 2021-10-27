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Путин предложил учредить механизм антипандемийного взаимодействия
Путин предложил учредить механизм антипандемийного взаимодействия - РИА Новости, 27.10.2021
Путин предложил учредить механизм антипандемийного взаимодействия
на Восточноазиатском саммите, предложил учредить общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:05
2021-10-27T15:05
2021-10-27T15:39
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточноазиатском саммите, предложил учредить общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия."Мы предлагаем учредить под эгидой восточноазиатских саммитов общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия. И представим конкретные соображения на этот счет в ближайшее время по экспертным каналам", - сказал Путин в среду, выступая на Восточноазиатском саммите.
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россия, общество, владимир путин, здоровье - общество, восточноазиатский саммит, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:05 27.10.2021 (обновлено: 15:39 27.10.2021)
Путин предложил учредить механизм антипандемийного взаимодействия
Путин предложил учредить механизм антипандемийного взаимодействия между странами