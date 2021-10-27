https://ria.ru/20211027/vzaimodeystvie-1756499357.html

Путин предложил учредить механизм антипандемийного взаимодействия

Путин предложил учредить механизм антипандемийного взаимодействия - РИА Новости, 27.10.2021

Путин предложил учредить механизм антипандемийного взаимодействия

на Восточноазиатском саммите, предложил учредить общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:05

2021-10-27T15:05

2021-10-27T15:39

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточноазиатском саммите, предложил учредить общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия."Мы предлагаем учредить под эгидой восточноазиатских саммитов общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия. И представим конкретные соображения на этот счет в ближайшее время по экспертным каналам", - сказал Путин в среду, выступая на Восточноазиатском саммите.

https://ria.ru/20211011/putin-1753960642.html

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2021

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