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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/vzaimodeystvie-1756499357.html
Путин предложил учредить механизм антипандемийного взаимодействия
Путин предложил учредить механизм антипандемийного взаимодействия - РИА Новости, 27.10.2021
Путин предложил учредить механизм антипандемийного взаимодействия
на Восточноазиатском саммите, предложил учредить общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:05
2021-10-27T15:39
распространение коронавируса
россия
общество
владимир путин
здоровье - общество
восточноазиатский саммит
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточноазиатском саммите, предложил учредить общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия."Мы предлагаем учредить под эгидой восточноазиатских саммитов общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия. И представим конкретные соображения на этот счет в ближайшее время по экспертным каналам", - сказал Путин в среду, выступая на Восточноазиатском саммите.
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россия, общество, владимир путин, здоровье - общество, восточноазиатский саммит, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:05 27.10.2021 (обновлено: 15:39 27.10.2021)
 
Путин предложил учредить механизм антипандемийного взаимодействия

Путин предложил учредить механизм антипандемийного взаимодействия между странами

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поздравления сотрудников и ветеранов таможенных органов Российской Федерации с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления сотрудников и ветеранов таможенных органов Российской Федерации с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточноазиатском саммите, предложил учредить общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия.
"Мы предлагаем учредить под эгидой восточноазиатских саммитов общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия. И представим конкретные соображения на этот счет в ближайшее время по экспертным каналам", - сказал Путин в среду, выступая на Восточноазиатском саммите.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 10:27
Путин призвал к международному взаимодействию в борьбе с инфекциями
 
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