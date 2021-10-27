https://ria.ru/20211027/vybory-1756543595.html

ЦИК зарегистрировал главу Приднестровья кандидатом в президенты республики

ЦИК зарегистрировал главу Приднестровья кандидатом в президенты республики - РИА Новости, 27.10.2021

ЦИК зарегистрировал главу Приднестровья кандидатом в президенты республики

Центризбирком непризнанной Приднестровской Молдавской республики в среду зарегистрировал действующего главу ПМР Вадима Красносельского кандидатом на пост... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:51

2021-10-27T17:51

2021-10-27T17:51

в мире

приднестровская молдавская республика

евгений шевчук

николай малышев

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ТИРАСПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Центризбирком непризнанной Приднестровской Молдавской республики в среду зарегистрировал действующего главу ПМР Вадима Красносельского кандидатом на пост президента, сообщила пресс-служба ЦИК.Выборы главы Приднестровья состоятся 12 декабря. По местному законодательству, президентом Приднестровья может быть избран кандидат, состоящий в гражданстве ПМР не менее десяти лет и обладающий избирательным правом. Кандидат должен быть не моложе 35 лет и ко дню выборов постоянно проживать на территории республики не менее десяти лет."В результате проверки предоставленных кандидатом документов на соответствие требованиям закона и вследствие проверки данных, содержащихся в подписных листах, Центризбиркомом было принято единогласное решение о регистрации Вадима Красносельского в качестве кандидата на пост президента Приднестровской Молдавской Республики", — приводит пресс-служба слова председателя ЦИК Елены Городецкой.Она уточнила, что Красносельский предоставил в ЦИК 12 тысяч подписей приднестровцев за свое выдвижение, протокол о выдвижении и протокол о сборе подписей."Как кандидат в президенты, считаю выборы должны быть демократичными, свободными. Это не должно быть фактором раскола приднестровского народа", - сказал Красносельский после регистрации.Согласно избирательному законодательству, процедура регистрации кандидатов должна быть завершена до 20 ноября. Помимо Красносельского о своем желании участвовать в выборах заявили руководитель Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дирун, житель Тирасполя Николай Малышев и житель Григориопольского района Сергей Пынзарь.Предыдущие выборы президента ПМР прошли 11 декабря 2016 года. На них нынешний глава ПМР Красносельский набрал 62,23% голосов и одержал победу в первом туре голосования. Его основной соперник, бывший президент Евгений Шевчук, получил поддержку 27,38% избирателей. В должность Красносельский вступил 16 декабря 2016 года.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20210924/pridnestrove-1751576776.html

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, приднестровская молдавская республика, евгений шевчук, николай малышев