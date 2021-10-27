Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211027/voyna-1756578959.html
В Польше заговорили о войне с Евросоюзом
Польские политики о решении Суда Евросоюза: нам объявили войну - РИА Новости, 27.10.2021
В Польше заговорили о войне с Евросоюзом
Польские политики отреагировали на решение Суда Евросоюза, который обязал Варшаву выплачивать штраф в миллион евро в сутки до упразднения дисциплинарной палаты... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T20:30
2021-10-27T20:41
в мире
варшава
польша
евросоюз
еврокомиссия
брюссель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/95/1508879521_81:0:1894:1020_1920x0_80_0_0_f7424925c22f4de18d63f4979e877235.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Польские политики отреагировали на решение Суда Евросоюза, который обязал Варшаву выплачивать штраф в миллион евро в сутки до упразднения дисциплинарной палаты Верховного суда. Их цитирует портал Onet.Экс-премьер страны Беата Шидло уверена, что европейские институты предпочитают не вести диалог с Польшей, а оказывать на нее давление.По его мнению, Варшава должна бойкотировать организацию и блокировать все ее решения, пока в Брюсселе "не восстановят верховенство закона".Депутат от партии "Право и справедливость" Казимеж Смолиньский, в свою очередь, назвал решение "продолжением политической войны" против страны."Кто за это заплатит: Моравецкий, Качиньский? Нет, заплатят все поляки посредством налогов, высоких цен на электричество и газ", — напомнил парламентарий Петр Борис.В июле Суд ЕС потребовал прекратить работу дисциплинарной палаты, которая, по мнению Еврокомиссии, угрожает независимости и беспристрастности судей. В среду Варшаву обязали выплачивать миллион евро в сутки в пользу ЕК в качестве штрафа за невыполнение этого решения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211027/evrosoyuz-1756495558.html
варшава
польша
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594852632_0:0:1458:1093_1920x0_80_0_0_0e6f68380737100c38713a8cdd12571e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, варшава, польша, евросоюз, еврокомиссия, брюссель
20:30 27.10.2021 (обновлено: 20:41 27.10.2021)
 
Польские политики о решении Суда Евросоюза: нам объявили войну

В Польше заявили о войне с Евросоюзом после решения суда

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Польские политики отреагировали на решение Суда Евросоюза, который обязал Варшаву выплачивать штраф в миллион евро в сутки до упразднения дисциплинарной палаты Верховного суда. Их цитирует портал Onet.
Экс-премьер страны Беата Шидло уверена, что европейские институты предпочитают не вести диалог с Польшей, а оказывать на нее давление.

"Это очередной этап гибридной войны ЕС против Польши", — сказал политик Януш Ковальский.

По его мнению, Варшава должна бойкотировать организацию и блокировать все ее решения, пока в Брюсселе "не восстановят верховенство закона".
Депутат от партии "Право и справедливость" Казимеж Смолиньский, в свою очередь, назвал решение "продолжением политической войны" против страны.
Флаги у здания посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 14:50
Польша назвала штраф за отказ упразднить палату Верховного суда узурпацией
"Кто за это заплатит: Моравецкий, Качиньский? Нет, заплатят все поляки посредством налогов, высоких цен на электричество и газ", — напомнил парламентарий Петр Борис.
В июле Суд ЕС потребовал прекратить работу дисциплинарной палаты, которая, по мнению Еврокомиссии, угрожает независимости и беспристрастности судей. В среду Варшаву обязали выплачивать миллион евро в сутки в пользу ЕК в качестве штрафа за невыполнение этого решения.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреВаршаваПольшаЕвросоюзЕврокомиссияБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Диетолог рассказал о вреде орехов
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
Лента новостейМолния
Диетолог рассказал о вреде ореховЭксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом