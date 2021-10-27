https://ria.ru/20211027/voyna-1756578959.html

В Польше заговорили о войне с Евросоюзом

Польские политики о решении Суда Евросоюза: нам объявили войну - РИА Новости, 27.10.2021

В Польше заговорили о войне с Евросоюзом

Польские политики отреагировали на решение Суда Евросоюза, который обязал Варшаву выплачивать штраф в миллион евро в сутки до упразднения дисциплинарной палаты... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T20:30

2021-10-27T20:30

2021-10-27T20:41

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Польские политики отреагировали на решение Суда Евросоюза, который обязал Варшаву выплачивать штраф в миллион евро в сутки до упразднения дисциплинарной палаты Верховного суда. Их цитирует портал Onet.Экс-премьер страны Беата Шидло уверена, что европейские институты предпочитают не вести диалог с Польшей, а оказывать на нее давление.По его мнению, Варшава должна бойкотировать организацию и блокировать все ее решения, пока в Брюсселе "не восстановят верховенство закона".Депутат от партии "Право и справедливость" Казимеж Смолиньский, в свою очередь, назвал решение "продолжением политической войны" против страны."Кто за это заплатит: Моравецкий, Качиньский? Нет, заплатят все поляки посредством налогов, высоких цен на электричество и газ", — напомнил парламентарий Петр Борис.В июле Суд ЕС потребовал прекратить работу дисциплинарной палаты, которая, по мнению Еврокомиссии, угрожает независимости и беспристрастности судей. В среду Варшаву обязали выплачивать миллион евро в сутки в пользу ЕК в качестве штрафа за невыполнение этого решения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, варшава, польша, евросоюз, еврокомиссия, брюссель