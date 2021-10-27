https://ria.ru/20211027/volontery-1756455162.html

"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19

"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021

"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19

"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией, заявила руководитель штаба добровольцев Ольга Амельченкова. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:10

2021-10-27T12:10

2021-10-27T12:12

общество

единая россия

здоровье - общество

волонтерство в россии

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волонтеры победы

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. "Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией, заявила руководитель штаба добровольцев Ольга Амельченкова."Мы готовы усилить работу. "Волонтеры Победы" готовы включиться в любую работу, связанную с коммуникацией со старшим поколением, – это и помощь соцработникам, и работа по обзвону пожилых людей, ветеранов", - сказала Амельченкова на совещании ЕР в режиме видеоконференции по вопросам деятельности волонтерских центров."И, конечно, быстрое реагирование на проблемы и потребности. Мы уже дали соответствующие установки и задачи региональным отделениям и готовы объединить нашу работу", - добавила она.

https://ria.ru/20211027/volontery-1756449119.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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