https://ria.ru/20211027/volontery-1756455162.html
"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19
"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021
"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19
"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией, заявила руководитель штаба добровольцев Ольга Амельченкова. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:10
2021-10-27T12:10
2021-10-27T12:12
общество
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. "Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией, заявила руководитель штаба добровольцев Ольга Амельченкова."Мы готовы усилить работу. "Волонтеры Победы" готовы включиться в любую работу, связанную с коммуникацией со старшим поколением, – это и помощь соцработникам, и работа по обзвону пожилых людей, ветеранов", - сказала Амельченкова на совещании ЕР в режиме видеоконференции по вопросам деятельности волонтерских центров."И, конечно, быстрое реагирование на проблемы и потребности. Мы уже дали соответствующие установки и задачи региональным отделениям и готовы объединить нашу работу", - добавила она.
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общество, единая россия, здоровье - общество, волонтерство в россии, россия, ольга амельченкова, волонтеры победы
12:10 27.10.2021 (обновлено: 12:12 27.10.2021)
"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19
"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ухудшения ситуации с COVID-19