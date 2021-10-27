https://ria.ru/20211027/vodoem-1756413412.html

В Хабаровском крае два ребенка утонули, провалившись под тонкий лед водоема

В Хабаровском крае два ребенка утонули, провалившись под тонкий лед водоема - РИА Новости, 27.10.2021

В Хабаровском крае два ребенка утонули, провалившись под тонкий лед водоема

Два малолетних брата утонули в Солнечном районе Хабаровского края, играя на тонком льду водоема, на место ЧП выехали водолазы для поиска тел, сообщает краевой... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T05:11

2021-10-27T05:11

2021-10-27T05:11

происшествия

хабаровский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568230744_116:0:1165:590_1920x0_80_0_0_0005f1c6d7df75f241db5eb682495a3c.jpg

ХАБАРОВСК, 27 окт - РИА Новости. Два малолетних брата утонули в Солнечном районе Хабаровского края, играя на тонком льду водоема, на место ЧП выехали водолазы для поиска тел, сообщает краевой главк МЧС.Отмечается, что о случившемся взрослым рассказал друг детей, который, увидев произошедшее, начал искать помощи. Психологическую помощь родственникам окажут специалисты МЧС.Следственным отделом Амурска возбуждено уголовное дело по факту гибели детей, сообщил региональный СУСК. Прокуратура Солнечного района проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.МЧС предупреждает, что на водоемах Хабаровского края уже начался ледостав. На реках Бурея, Ниман, Тырма, Гур, Манома, Тумнин, Амгунь, Мая, Уда, Тугур, в верхнем течении реки Хор уже наблюдается процесс ледообразования. Корка льда также формируется и на искусственных водоёмах в населенных пунктах и их пригородах. Пока лед не достиг толщины 10-15 сантиметров, он крайне опасен и не может выдержать вес человека. В шести районах края навигация для маломерных судов уже закрыта, выходить на акваторию запрещено, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20211021/utoplenie-1755628723.html

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)