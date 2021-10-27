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В Хабаровском крае два ребенка утонули, провалившись под тонкий лед водоема
В Хабаровском крае два ребенка утонули, провалившись под тонкий лед водоема - РИА Новости, 27.10.2021
В Хабаровском крае два ребенка утонули, провалившись под тонкий лед водоема
Два малолетних брата утонули в Солнечном районе Хабаровского края, играя на тонком льду водоема, на место ЧП выехали водолазы для поиска тел, сообщает краевой... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T05:11
2021-10-27T05:11
происшествия
хабаровский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 27 окт - РИА Новости. Два малолетних брата утонули в Солнечном районе Хабаровского края, играя на тонком льду водоема, на место ЧП выехали водолазы для поиска тел, сообщает краевой главк МЧС.Отмечается, что о случившемся взрослым рассказал друг детей, который, увидев произошедшее, начал искать помощи. Психологическую помощь родственникам окажут специалисты МЧС.Следственным отделом Амурска возбуждено уголовное дело по факту гибели детей, сообщил региональный СУСК. Прокуратура Солнечного района проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.МЧС предупреждает, что на водоемах Хабаровского края уже начался ледостав. На реках Бурея, Ниман, Тырма, Гур, Манома, Тумнин, Амгунь, Мая, Уда, Тугур, в верхнем течении реки Хор уже наблюдается процесс ледообразования. Корка льда также формируется и на искусственных водоёмах в населенных пунктах и их пригородах. Пока лед не достиг толщины 10-15 сантиметров, он крайне опасен и не может выдержать вес человека. В шести районах края навигация для маломерных судов уже закрыта, выходить на акваторию запрещено, отметили в ведомстве.
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происшествия, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
05:11 27.10.2021
 
В Хабаровском крае два ребенка утонули, провалившись под тонкий лед водоема

В Хабаровском крае два малолетних брата утонули, провалившись под тонкий лед водоема

© Фото : ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краюСпасатели в Хабаровском крае
Спасатели в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю
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ХАБАРОВСК, 27 окт - РИА Новости. Два малолетних брата утонули в Солнечном районе Хабаровского края, играя на тонком льду водоема, на место ЧП выехали водолазы для поиска тел, сообщает краевой главк МЧС.
"Утром среды группа водолазов поисково-спасательного отряда из Комсомольска-на-Амуре в составе пяти человек вместе с психологом ведомства направились в поселок Горный Солнечного района. Накануне здесь произошла трагедия. Днем двое детей, братьев 10 и 6 лет, во время прогулки были у искусственного водоема за зданием школы. Во время игры один ребенок выбежал на тонкий лед и провалился, ему на помощь кинулся брат и также оказался подо льдом. Водолазы проведут осмотр дна водоема и поиск детей", - информирует главк.
Отмечается, что о случившемся взрослым рассказал друг детей, который, увидев произошедшее, начал искать помощи. Психологическую помощь родственникам окажут специалисты МЧС.
Следственным отделом Амурска возбуждено уголовное дело по факту гибели детей, сообщил региональный СУСК. Прокуратура Солнечного района проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
МЧС предупреждает, что на водоемах Хабаровского края уже начался ледостав. На реках Бурея, Ниман, Тырма, Гур, Манома, Тумнин, Амгунь, Мая, Уда, Тугур, в верхнем течении реки Хор уже наблюдается процесс ледообразования. Корка льда также формируется и на искусственных водоёмах в населенных пунктах и их пригородах. Пока лед не достиг толщины 10-15 сантиметров, он крайне опасен и не может выдержать вес человека. В шести районах края навигация для маломерных судов уже закрыта, выходить на акваторию запрещено, отметили в ведомстве.
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ПроисшествияХабаровский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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