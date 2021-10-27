В Хабаровском крае два ребенка утонули, провалившись под тонкий лед водоема
В Хабаровском крае два малолетних брата утонули, провалившись под тонкий лед водоема
ХАБАРОВСК, 27 окт - РИА Новости. Два малолетних брата утонули в Солнечном районе Хабаровского края, играя на тонком льду водоема, на место ЧП выехали водолазы для поиска тел, сообщает краевой главк МЧС.
"Утром среды группа водолазов поисково-спасательного отряда из Комсомольска-на-Амуре в составе пяти человек вместе с психологом ведомства направились в поселок Горный Солнечного района. Накануне здесь произошла трагедия. Днем двое детей, братьев 10 и 6 лет, во время прогулки были у искусственного водоема за зданием школы. Во время игры один ребенок выбежал на тонкий лед и провалился, ему на помощь кинулся брат и также оказался подо льдом. Водолазы проведут осмотр дна водоема и поиск детей", - информирует главк.
Отмечается, что о случившемся взрослым рассказал друг детей, который, увидев произошедшее, начал искать помощи. Психологическую помощь родственникам окажут специалисты МЧС.
Следственным отделом Амурска возбуждено уголовное дело по факту гибели детей, сообщил региональный СУСК. Прокуратура Солнечного района проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
МЧС предупреждает, что на водоемах Хабаровского края уже начался ледостав. На реках Бурея, Ниман, Тырма, Гур, Манома, Тумнин, Амгунь, Мая, Уда, Тугур, в верхнем течении реки Хор уже наблюдается процесс ледообразования. Корка льда также формируется и на искусственных водоёмах в населенных пунктах и их пригородах. Пока лед не достиг толщины 10-15 сантиметров, он крайне опасен и не может выдержать вес человека. В шести районах края навигация для маломерных судов уже закрыта, выходить на акваторию запрещено, отметили в ведомстве.
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