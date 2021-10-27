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У сбившего пешеходов в Саратове водителя не было прав
У сбившего пешеходов в Саратове водителя не было прав - РИА Новости, 27.10.2021
У сбившего пешеходов в Саратове водителя не было прав
Задержан водитель, который на пешеходном переходе в Саратове сбил насмерть двух пешеходов и скрылся, он садился за руль без водительских прав, сообщили в... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:00
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происшествия
саратов
volkswagen polo
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САРАТОВ, 27 окт - РИА Новости. Задержан водитель, который на пешеходном переходе в Саратове сбил насмерть двух пешеходов и скрылся, он садился за руль без водительских прав, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.Ранее в ведомстве сообщили, что во вторник примерно в 21.50 (20.50 мск) у дома 6 по улице Чернышевского водитель на пешеходном переходе сбил насмерть двух пешеходов. Сотрудники ГИБДД занимались установлением и розыском водителя."Водитель 1998 года рождения, не имеющий права управления, водительское удостоверение не получал, управляя автомобилем Volkswagen Polo, нарушил правила проезда регулируемого пешеходного перехода и допустил наезд на двух пешеходов, после чего водитель с места ДТП скрылся… В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий водитель установлен и задержан", - говорится в сообщении.
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происшествия, саратов, volkswagen polo
10:00 27.10.2021
 
У сбившего пешеходов в Саратове водителя не было прав

У водителя, сбившего насмерть пешеходов в Саратове, не было прав

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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САРАТОВ, 27 окт - РИА Новости. Задержан водитель, который на пешеходном переходе в Саратове сбил насмерть двух пешеходов и скрылся, он садился за руль без водительских прав, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Ранее в ведомстве сообщили, что во вторник примерно в 21.50 (20.50 мск) у дома 6 по улице Чернышевского водитель на пешеходном переходе сбил насмерть двух пешеходов. Сотрудники ГИБДД занимались установлением и розыском водителя.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 19:30
На западе Москвы произошло массовое ДТП
"Водитель 1998 года рождения, не имеющий права управления, водительское удостоверение не получал, управляя автомобилем Volkswagen Polo, нарушил правила проезда регулируемого пешеходного перехода и допустил наезд на двух пешеходов, после чего водитель с места ДТП скрылся… В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий водитель установлен и задержан", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияСаратовVolkswagen Polo
 
 
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