https://ria.ru/20211027/voditel-1756427143.html

У сбившего пешеходов в Саратове водителя не было прав

У сбившего пешеходов в Саратове водителя не было прав - РИА Новости, 27.10.2021

У сбившего пешеходов в Саратове водителя не было прав

Задержан водитель, который на пешеходном переходе в Саратове сбил насмерть двух пешеходов и скрылся, он садился за руль без водительских прав, сообщили в... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T10:00

2021-10-27T10:00

2021-10-27T10:00

происшествия

саратов

volkswagen polo

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САРАТОВ, 27 окт - РИА Новости. Задержан водитель, который на пешеходном переходе в Саратове сбил насмерть двух пешеходов и скрылся, он садился за руль без водительских прав, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.Ранее в ведомстве сообщили, что во вторник примерно в 21.50 (20.50 мск) у дома 6 по улице Чернышевского водитель на пешеходном переходе сбил насмерть двух пешеходов. Сотрудники ГИБДД занимались установлением и розыском водителя."Водитель 1998 года рождения, не имеющий права управления, водительское удостоверение не получал, управляя автомобилем Volkswagen Polo, нарушил правила проезда регулируемого пешеходного перехода и допустил наезд на двух пешеходов, после чего водитель с места ДТП скрылся… В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий водитель установлен и задержан", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211025/dtp-1756204274.html

саратов

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратов, volkswagen polo