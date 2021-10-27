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https://ria.ru/20211027/vkontakte-1756525992.html
ВКонтакте обновит мобильное приложение
ВКонтакте обновит мобильное приложение - РИА Новости, 27.10.2021
ВКонтакте обновит мобильное приложение
ВКонтакте обновит мобильное приложение и начнет сильнее адаптироваться под каждого пользователя. В навигации и "Сервисах" появится персонализация, а боковое... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:56
2021-10-27T16:56
технологии
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. ВКонтакте обновит мобильное приложение и начнет сильнее адаптироваться под каждого пользователя. В навигации и "Сервисах" появится персонализация, а боковое меню станет доступным из любой вкладки. Изменения в интерфейсе пройдут в несколько этапов. Алгоритмы будут применять знания о потребностях конкретного человека.Нижнее меню сможет предлагать новые сервисы, подстраиваться под интересы человека и меняться в зависимости от смены предпочтений пользователя. К примеру, у тех, кто часто смотрит ролики, шоу и фильмы, в нижнем меню может появиться вкладка "Видео". Любители музыки смогут увидеть в нижнем меню быстрый переход к Музыке ВКонтакте, любители общаться — разделы "Друзья" или "Сообщества".Боковое меню в новой версии приложения позволит мгновенно перейти к своему профилю ВКонтакте или его настройкам. Открыть его можно будет из любой вкладки — достаточно нажать на свою аватарку в левом верхнем углу экрана. Кроме того, в этом меню появится быстрый переход к глобальному поиску по ВКонтакте: сообществам, музыке, записям, людям, видео, объявлениям и другим разделам.Вторая вкладка, под названием "Сервисы", также получит персонализацию, чтобы помочь пользователю быстро перейти к самым популярным мини-приложениям. К примеру, любители активного образа жизни смогут получить быстрый доступ к сервису "Шаги ВКонтакте", ценители кешбэка — к мини-приложению VK Чекбэк, а те, кто активно ищет работу, — к сервису VK Работа.
https://ria.ru/20211022/vkontakte-1755779381.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
технологии
16:56 27.10.2021
 

ВКонтакте обновит мобильное приложение

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. ВКонтакте обновит мобильное приложение и начнет сильнее адаптироваться под каждого пользователя. В навигации и "Сервисах" появится персонализация, а боковое меню станет доступным из любой вкладки. Изменения в интерфейсе пройдут в несколько этапов. Алгоритмы будут применять знания о потребностях конкретного человека.
Нижнее меню сможет предлагать новые сервисы, подстраиваться под интересы человека и меняться в зависимости от смены предпочтений пользователя. К примеру, у тех, кто часто смотрит ролики, шоу и фильмы, в нижнем меню может появиться вкладка "Видео". Любители музыки смогут увидеть в нижнем меню быстрый переход к Музыке ВКонтакте, любители общаться — разделы "Друзья" или "Сообщества".
В переписном пункте во время проведения Всероссийской переписи населения в центре госуслуг Мои документы в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
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Боковое меню в новой версии приложения позволит мгновенно перейти к своему профилю ВКонтакте или его настройкам. Открыть его можно будет из любой вкладки — достаточно нажать на свою аватарку в левом верхнем углу экрана. Кроме того, в этом меню появится быстрый переход к глобальному поиску по ВКонтакте: сообществам, музыке, записям, людям, видео, объявлениям и другим разделам.
Вторая вкладка, под названием "Сервисы", также получит персонализацию, чтобы помочь пользователю быстро перейти к самым популярным мини-приложениям. К примеру, любители активного образа жизни смогут получить быстрый доступ к сервису "Шаги ВКонтакте", ценители кешбэка — к мини-приложению VK Чекбэк, а те, кто активно ищет работу, — к сервису VK Работа.
 
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