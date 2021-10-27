https://ria.ru/20211027/vkontakte-1756525992.html

ВКонтакте обновит мобильное приложение

ВКонтакте обновит мобильное приложение - РИА Новости, 27.10.2021

ВКонтакте обновит мобильное приложение

ВКонтакте обновит мобильное приложение и начнет сильнее адаптироваться под каждого пользователя. В навигации и "Сервисах" появится персонализация, а боковое... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:56

2021-10-27T16:56

2021-10-27T16:56

технологии

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. ВКонтакте обновит мобильное приложение и начнет сильнее адаптироваться под каждого пользователя. В навигации и "Сервисах" появится персонализация, а боковое меню станет доступным из любой вкладки. Изменения в интерфейсе пройдут в несколько этапов. Алгоритмы будут применять знания о потребностях конкретного человека.Нижнее меню сможет предлагать новые сервисы, подстраиваться под интересы человека и меняться в зависимости от смены предпочтений пользователя. К примеру, у тех, кто часто смотрит ролики, шоу и фильмы, в нижнем меню может появиться вкладка "Видео". Любители музыки смогут увидеть в нижнем меню быстрый переход к Музыке ВКонтакте, любители общаться — разделы "Друзья" или "Сообщества".Боковое меню в новой версии приложения позволит мгновенно перейти к своему профилю ВКонтакте или его настройкам. Открыть его можно будет из любой вкладки — достаточно нажать на свою аватарку в левом верхнем углу экрана. Кроме того, в этом меню появится быстрый переход к глобальному поиску по ВКонтакте: сообществам, музыке, записям, людям, видео, объявлениям и другим разделам.Вторая вкладка, под названием "Сервисы", также получит персонализацию, чтобы помочь пользователю быстро перейти к самым популярным мини-приложениям. К примеру, любители активного образа жизни смогут получить быстрый доступ к сервису "Шаги ВКонтакте", ценители кешбэка — к мини-приложению VK Чекбэк, а те, кто активно ищет работу, — к сервису VK Работа.

https://ria.ru/20211022/vkontakte-1755779381.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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