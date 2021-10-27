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Клишас оценил идею об обязательной вакцинации от коронавируса
Клишас оценил идею об обязательной вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 27.10.2021
Клишас оценил идею об обязательной вакцинации от коронавируса
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас не поддержал предложение бизнеса о введении фактически обязательной... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:23
2021-10-27T11:23
2021-10-27T12:01
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас не поддержал предложение бизнеса о введении фактически обязательной вакцинации от коронавируса: по его мнению, принуждать к этому нельзя.Российский бизнес предложил властям сделать вакцинацию граждан фактически обязательной и при этом бесплатной, даже в частных клиниках, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко."Моя позиция - вакцинация дело добровольное, можно стимулировать, но принуждать нельзя", - заявил Клишас РИА Новости.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, совет федерации рф, андрей клишас, коронавирусы, дмитрий григоренко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:23 27.10.2021 (обновлено: 12:01 27.10.2021)
Клишас оценил идею об обязательной вакцинации от коронавируса
Сенатор Клишас назвал вакцинацию от коронавируса добровольным делом