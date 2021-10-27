https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756442980.html

Клишас оценил идею об обязательной вакцинации от коронавируса

Клишас оценил идею об обязательной вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 27.10.2021

Клишас оценил идею об обязательной вакцинации от коронавируса

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас не поддержал предложение бизнеса о введении фактически обязательной... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:23

2021-10-27T11:23

2021-10-27T12:01

распространение коронавируса

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совет федерации рф

андрей клишас

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дмитрий григоренко

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас не поддержал предложение бизнеса о введении фактически обязательной вакцинации от коронавируса: по его мнению, принуждать к этому нельзя.Российский бизнес предложил властям сделать вакцинацию граждан фактически обязательной и при этом бесплатной, даже в частных клиниках, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко."Моя позиция - вакцинация дело добровольное, можно стимулировать, но принуждать нельзя", - заявил Клишас РИА Новости.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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