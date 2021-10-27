https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756529568.html

В центре Гамалеи рассказали о вакцине "Спутник М" для подростков

В центре Гамалеи рассказали о вакцине "Спутник М" для подростков - РИА Новости, 27.10.2021

В центре Гамалеи рассказали о вакцине "Спутник М" для подростков

Вакцина от коронавируса "Спутник М", разрабатываемая для подростков, близка по составу к "Спутнику V", но оптимизирована под возраст, чтобы получить оптимальную РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:59

2021-10-27T16:59

2021-10-27T17:37

общество

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

вакцинация россиян от covid-19

распространение коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755955634_0:235:3071:1962_1920x0_80_0_0_159be833a4e9906913382add7e8363d0.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник М", разрабатываемая для подростков, близка по составу к "Спутнику V", но оптимизирована под возраст, чтобы получить оптимальную эффективность при минимальной реактогенности, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин."Самое основное, что нужно знать, это то, что подростков нужно вакцинировать. Это сейчас является мировой практикой. Во всех странах, где успешно идет программа вакцинации, она не ограничивается взрослыми, она переходит сначала на подростков, и сейчас уже активно обсуждается введение вакцинации с пяти лет", - сказал Гущин, отвечая на вопросы в ходе эфира, организованного обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.Он пояснил, что Центр им. Гамалеи провел клиническое исследование, получены все необходимые данные для того, чтобы рассчитывать, что в ближайшее время эксперты Минздрава завершат экспертизу и будет принято положительное решение об использовании "Спутника М"."Это препарат, очень близкий по составу "Спутнику V", но специально оптимизированный под подростков, чтобы получить оптимальную эффективность при минимальной реактогенности... Самое главное - подобрать такой состав, который обеспечит наилучшие сочетания хороших качеств", - пояснил он.

https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756432428.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19