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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756529568.html
В центре Гамалеи рассказали о вакцине "Спутник М" для подростков
В центре Гамалеи рассказали о вакцине "Спутник М" для подростков - РИА Новости, 27.10.2021
В центре Гамалеи рассказали о вакцине "Спутник М" для подростков
Вакцина от коронавируса "Спутник М", разрабатываемая для подростков, близка по составу к "Спутнику V", но оптимизирована под возраст, чтобы получить оптимальную РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:59
2021-10-27T17:37
общество
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
вакцинация россиян от covid-19
распространение коронавируса
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник М", разрабатываемая для подростков, близка по составу к "Спутнику V", но оптимизирована под возраст, чтобы получить оптимальную эффективность при минимальной реактогенности, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин."Самое основное, что нужно знать, это то, что подростков нужно вакцинировать. Это сейчас является мировой практикой. Во всех странах, где успешно идет программа вакцинации, она не ограничивается взрослыми, она переходит сначала на подростков, и сейчас уже активно обсуждается введение вакцинации с пяти лет", - сказал Гущин, отвечая на вопросы в ходе эфира, организованного обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.Он пояснил, что Центр им. Гамалеи провел клиническое исследование, получены все необходимые данные для того, чтобы рассчитывать, что в ближайшее время эксперты Минздрава завершат экспертизу и будет принято положительное решение об использовании "Спутника М"."Это препарат, очень близкий по составу "Спутнику V", но специально оптимизированный под подростков, чтобы получить оптимальную эффективность при минимальной реактогенности... Самое главное - подобрать такой состав, который обеспечит наилучшие сочетания хороших качеств", - пояснил он.
https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756432428.html
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общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
16:59 27.10.2021 (обновлено: 17:37 27.10.2021)
 
В центре Гамалеи рассказали о вакцине "Спутник М" для подростков

В Центре Гамалеи сообщили, что "Спутник М" для подростков близок по составу к "Спутнику V"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкШприц
Шприц - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник М", разрабатываемая для подростков, близка по составу к "Спутнику V", но оптимизирована под возраст, чтобы получить оптимальную эффективность при минимальной реактогенности, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.
"Самое основное, что нужно знать, это то, что подростков нужно вакцинировать. Это сейчас является мировой практикой. Во всех странах, где успешно идет программа вакцинации, она не ограничивается взрослыми, она переходит сначала на подростков, и сейчас уже активно обсуждается введение вакцинации с пяти лет", - сказал Гущин, отвечая на вопросы в ходе эфира, организованного обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.
Он пояснил, что Центр им. Гамалеи провел клиническое исследование, получены все необходимые данные для того, чтобы рассчитывать, что в ближайшее время эксперты Минздрава завершат экспертизу и будет принято положительное решение об использовании "Спутника М".
"Это препарат, очень близкий по составу "Спутнику V", но специально оптимизированный под подростков, чтобы получить оптимальную эффективность при минимальной реактогенности... Самое главное - подобрать такой состав, который обеспечит наилучшие сочетания хороших качеств", - пояснил он.
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 10:37Распространение коронавируса
Минздрав одобрил одновременное введение "Спутника Лайт" и вакцин от гриппа
 
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