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Наука
https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756384792.html
"Не факт, что лукавит". Как вычислить поддельные прививочные сертификаты
"Не факт, что лукавит". Как вычислить поддельные прививочные сертификаты - РИА Новости, 27.10.2021
"Не факт, что лукавит". Как вычислить поддельные прививочные сертификаты
Примерно у 80 процентов привитых, но заболевших COVID-19 в тяжелой форме — поддельные сертификаты, сообщил на днях директор Центра имени Гамалеи Александр... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T08:00
2021-10-27T11:19
наука
здоровье
биология
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
вакцина "эпиваккорона"
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Примерно у 80 процентов привитых, но заболевших COVID-19 в тяжелой форме — поддельные сертификаты, сообщил на днях директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Это выявляют в лабораториях диагностики. Корреспондент РИА Новости расспросила экспертов о том, как отличить вакцинированного пациента от невакцинированного.В фокусе — антителаПрививка в несколько раз снижает риск заболеть COVID-19. Об этом свидетельствуют данные со всего мира. Вакцинированные заражаются крайне редко. Эти случаи называют прорывной инфекцией и описывают в научной литературе. Такие пациенты болеют, как правило, легко, лечатся амбулаторно. Среди госпитализированных — не более одного процента привитых, с тяжелой формой — считанные единицы.Однако в последнее время статистика портится. Губернатор Курской области Роман Старовойт в эфире местного телеканала рассказал: половина тех, кто сейчас лечится от ковида, говорят, что вакцинировались. Но сертификаты нередко поддельные. По оценкам независимого демографа Алексея Ракши — около десяти процентов. Некоторые пациенты уже в реанимации перед лицом смерти признаются медикам, что купили документ.Люди, идущие на это, не только ставят под угрозу свою жизнь, но и дискредитируют эффективность вакцин. Однако доказать, что заболевший на самом деле не прививался, довольно сложно. Ученые из Центра имени Гамалеи первыми задумались, как это сделать, и предложили решение.Вакцина "Спутник V" содержит аденовирусы с ДНК, в которую вставлен ген поверхностного белка-шипа коронавируса (S-белка). Их вводят в мышцу, они проникают в клетки и побуждают наш иммунитет вырабатывать защитные антитела. Часть — к коронавирусу SARS-CoV-2, а часть — к аденовирусу.Когда человек заболевает COVID-19, у него в крови образуется целый коктейль из антител на разные белки коронавируса. После прививки отличить антитела от вакцины и инфекции сложно. От аденовируса — вполне реально. Этим и предлагают воспользоваться в Центре имени Гамалеи.В первой дозе вакцины — аденовирус 26-го серотипа, во второй — пятого. На каждый в крови вырабатывается особый тип антител — вируснейтрализующих. Их можно обнаружить. "Нет антител? Вакцину не вводили", — цитирует главного научного сотрудника Центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна издание "Фонтанка".Аденовирусы, как все сезонные инфекции, заражают очень многих. Антитела к пятому серотипу могут быть и помимо прививки. С 26-м иная ситуация. "У людей он не очень распространен, а в вакцине есть", — приводит слова профессора Альтштейна телеканал "360"."В этом точно есть здравое зерно", — говорит вирусолог Маргарита Романенко, научный сотрудник Новосибирского государственного университета и Университета Миннесоты (США). Однако она обращает внимание на то, что антитела к аденовирусу быстро убывают. Именно поэтому через полгода рекомендуют ревакцинироваться. Если антител нет, это может означать, что иммунитет к аденовирусу уже ушел. Кроме того, всегда есть такие, у которых антитела вообще не появились."Надо исследовать: искать антитела к аденовирусу у заболевших, переболевших, привитых, непривитых — и сравнивать. Это большая научная работа", — заключает Романенко.Можно создать специфичные тесты, которые покажут, прививался ли заболевший, но это непросто, считает заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. "Такие тест-системы еще не регистрировали. Это скорее лабораторные изыскания", — отмечает он.Еще вариант — установить "дискриминирующие" пептиды для белка-шипа уханьского коронавируса, легшего в основу вакцин, и дельта-штамма, добавляет Волчков. Иммунный ответ будет разным. Если есть иммунитет к пептидам уханьского штамма, то, скорее всего, человек вакцинировался."То же самое с антителами. Одни будут узнавать только уханьскую форму, другие — лишь дельта-штамм. Другое дело, что в сыворотке однозначно вычленить их сложно, но можно это сделать через нейтрализующую активность", — рассуждает вирусолог.По его мнению, единственный способ со стопроцентной гарантией — анализ Т-клеточного иммунитета. "Но это нетривиальная задача, этим, наверное, никто не занимался", — уточняет он.Узкое окно для проверкиВ широкой практике доступны исследования на антитела к двум компонентам вируса SARS-CoV-2 — нуклеокапсиду и S-белку, а также его компонентам — S1, рецептору связывающего домена (RBD), поясняет Елена Тиванова, руководитель направления лабораторной медицины и продвижения лабораторных услуг ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. У переболевших обычно есть оба вида антител, а у привившихся антительный профиль зависит от типа вакцины."Наиболее информативно определение уровня иммуноглобулинов класса G (IgG) к рецептору связывающего домена белка S1, именно это исследование рекомендуют действующие методички", — комментирует эксперт. Это касается вакцин "Гам-КОВИД-Вак" и "Спутник Лайт".Пептидная вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор", запускает синтез специфических антител, невидимых для обычных коммерческих тест-систем. Тут нужен специальный тест, созданный в "Векторе"."КовиВак" — цельновирионная, то есть содержит все компоненты вируса, поэтому иммунный ответ будет как у переболевшего", — отмечает Тиванова. Соответственно, подтвердить вакцинацию можно тестом на антитела IgG к рецептору связывающего домена белка S1, как и с векторным препаратом. Однако есть нюанс."Если у пациента с сертификатом нет специфических антител класса G, не факт, что он лукавит. К сожалению, у небольшого процента людей иммунный ответ после прививки не формируется или недостаточен", — говорит ученый.При инфицировании антитела вырабатываются ко всем белкам возбудителя, включая RDB, но не сразу. "Если у заболевшего мы не обнаруживаем антител к S1 в течение недели, врач может сделать вывод о том, что вакцинация была неэффективна либо ее не было", — уточняет Елена Тиванова."Мы должны понять, почему болеют привитые. Нужно найти показатели и дать четкий ответ", — указывает заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова профессор Михаил Костинов.По его словам, для этого необходимо масштабное исследование с участием многих лечебных учреждений, институтов."Для полноценного иммунитета надо, чтобы после второй дозы прошел месяц. Конечно, и тогда есть шанс заболеть, но в легкой форме. Частота попадания в стационары — а у нас есть такие данные по России — очень низкая", — подчеркивает профессор.Порой люди рождаются с дефектами иммунной системы. У них формируется защита против вирусов, а против бактерий — нет, и наоборот. Или, к примеру, вакцины действуют только в первые месяцы жизни. Из исследований кори известно, что некоторые очень быстро, в течение нескольких лет после полного курса прививок, теряют иммунитет и могут заболеть. Так что вопрос о том, сколько истинно привитых от COVID-19 среди тех, кто оказывается на больничной койке, возник неслучайно. Четкого ответа на него пока нет.
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здоровье, биология, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "эпиваккорона", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "ковивак", сертификат о вакцинации
08:00 27.10.2021 (обновлено: 11:19 27.10.2021)
 

"Не факт, что лукавит". Как вычислить поддельные прививочные сертификаты

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЗабор крови у пациента для прохождения теста на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
Забор крови у пациента для прохождения теста на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Примерно у 80 процентов привитых, но заболевших COVID-19 в тяжелой форме — поддельные сертификаты, сообщил на днях директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Это выявляют в лабораториях диагностики. Корреспондент РИА Новости расспросила экспертов о том, как отличить вакцинированного пациента от невакцинированного.

В фокусе — антитела

Прививка в несколько раз снижает риск заболеть COVID-19. Об этом свидетельствуют данные со всего мира. Вакцинированные заражаются крайне редко. Эти случаи называют прорывной инфекцией и описывают в научной литературе. Такие пациенты болеют, как правило, легко, лечатся амбулаторно. Среди госпитализированных — не более одного процента привитых, с тяжелой формой — считанные единицы.
Однако в последнее время статистика портится. Губернатор Курской области Роман Старовойт в эфире местного телеканала рассказал: половина тех, кто сейчас лечится от ковида, говорят, что вакцинировались. Но сертификаты нередко поддельные. По оценкам независимого демографа Алексея Ракши — около десяти процентов. Некоторые пациенты уже в реанимации перед лицом смерти признаются медикам, что купили документ.
Люди, идущие на это, не только ставят под угрозу свою жизнь, но и дискредитируют эффективность вакцин. Однако доказать, что заболевший на самом деле не прививался, довольно сложно. Ученые из Центра имени Гамалеи первыми задумались, как это сделать, и предложили решение.
Вакцина "Спутник V" содержит аденовирусы с ДНК, в которую вставлен ген поверхностного белка-шипа коронавируса (S-белка). Их вводят в мышцу, они проникают в клетки и побуждают наш иммунитет вырабатывать защитные антитела. Часть — к коронавирусу SARS-CoV-2, а часть — к аденовирусу.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа 2020, 13:36Инфографика
"Спутник V": первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Когда человек заболевает COVID-19, у него в крови образуется целый коктейль из антител на разные белки коронавируса. После прививки отличить антитела от вакцины и инфекции сложно. От аденовируса — вполне реально. Этим и предлагают воспользоваться в Центре имени Гамалеи.
В первой дозе вакцины — аденовирус 26-го серотипа, во второй — пятого. На каждый в крови вырабатывается особый тип антител — вируснейтрализующих. Их можно обнаружить. "Нет антител? Вакцину не вводили", — цитирует главного научного сотрудника Центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна издание "Фонтанка".
Аденовирусы, как все сезонные инфекции, заражают очень многих. Антитела к пятому серотипу могут быть и помимо прививки. С 26-м иная ситуация. "У людей он не очень распространен, а в вакцине есть", — приводит слова профессора Альтштейна телеканал "360".
"В этом точно есть здравое зерно", — говорит вирусолог Маргарита Романенко, научный сотрудник Новосибирского государственного университета и Университета Миннесоты (США). Однако она обращает внимание на то, что антитела к аденовирусу быстро убывают. Именно поэтому через полгода рекомендуют ревакцинироваться. Если антител нет, это может означать, что иммунитет к аденовирусу уже ушел. Кроме того, всегда есть такие, у которых антитела вообще не появились.
"Надо исследовать: искать антитела к аденовирусу у заболевших, переболевших, привитых, непривитых — и сравнивать. Это большая научная работа", — заключает Романенко.
Результаты III фазы клинических испытаний вакцины Спутник V
11 февраля, 18:22Инфографика
Результаты III фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V"
Можно создать специфичные тесты, которые покажут, прививался ли заболевший, но это непросто, считает заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. "Такие тест-системы еще не регистрировали. Это скорее лабораторные изыскания", — отмечает он.
Еще вариант — установить "дискриминирующие" пептиды для белка-шипа уханьского коронавируса, легшего в основу вакцин, и дельта-штамма, добавляет Волчков. Иммунный ответ будет разным. Если есть иммунитет к пептидам уханьского штамма, то, скорее всего, человек вакцинировался.
"То же самое с антителами. Одни будут узнавать только уханьскую форму, другие — лишь дельта-штамм. Другое дело, что в сыворотке однозначно вычленить их сложно, но можно это сделать через нейтрализующую активность", — рассуждает вирусолог.
По его мнению, единственный способ со стопроцентной гарантией — анализ Т-клеточного иммунитета. "Но это нетривиальная задача, этим, наверное, никто не занимался", — уточняет он.
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
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Узкое окно для проверки

В широкой практике доступны исследования на антитела к двум компонентам вируса SARS-CoV-2 — нуклеокапсиду и S-белку, а также его компонентам — S1, рецептору связывающего домена (RBD), поясняет Елена Тиванова, руководитель направления лабораторной медицины и продвижения лабораторных услуг ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. У переболевших обычно есть оба вида антител, а у привившихся антительный профиль зависит от типа вакцины.
© Depositphotos / NutkinsJВирусная частица SARS-CoV-2. РНК заключена в мембранную оболочку с белками-шипами
Вирусная частица SARS-CoV-2. РНК заключено в мембранную оболочку с белками-шипами - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Depositphotos / NutkinsJ
Вирусная частица SARS-CoV-2. РНК заключена в мембранную оболочку с белками-шипами
"Наиболее информативно определение уровня иммуноглобулинов класса G (IgG) к рецептору связывающего домена белка S1, именно это исследование рекомендуют действующие методички", — комментирует эксперт. Это касается вакцин "Гам-КОВИД-Вак" и "Спутник Лайт".
Пептидная вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор", запускает синтез специфических антител, невидимых для обычных коммерческих тест-систем. Тут нужен специальный тест, созданный в "Векторе".
"КовиВак" — цельновирионная, то есть содержит все компоненты вируса, поэтому иммунный ответ будет как у переболевшего", — отмечает Тиванова. Соответственно, подтвердить вакцинацию можно тестом на антитела IgG к рецептору связывающего домена белка S1, как и с векторным препаратом. Однако есть нюанс.
"Если у пациента с сертификатом нет специфических антител класса G, не факт, что он лукавит. К сожалению, у небольшого процента людей иммунный ответ после прививки не формируется или недостаточен", — говорит ученый.
При инфицировании антитела вырабатываются ко всем белкам возбудителя, включая RDB, но не сразу. "Если у заболевшего мы не обнаруживаем антител к S1 в течение недели, врач может сделать вывод о том, что вакцинация была неэффективна либо ее не было", — уточняет Елена Тиванова.
© Иллюстрация РИА НовостиАнтитела к вакцине "Спутник V"
Антитела к вакцине Спутник V - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Иллюстрация РИА Новости
Антитела к вакцине "Спутник V"
"Мы должны понять, почему болеют привитые. Нужно найти показатели и дать четкий ответ", — указывает заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова профессор Михаил Костинов.
По его словам, для этого необходимо масштабное исследование с участием многих лечебных учреждений, институтов.
"Для полноценного иммунитета надо, чтобы после второй дозы прошел месяц. Конечно, и тогда есть шанс заболеть, но в легкой форме. Частота попадания в стационары — а у нас есть такие данные по России — очень низкая", — подчеркивает профессор.
Порой люди рождаются с дефектами иммунной системы. У них формируется защита против вирусов, а против бактерий — нет, и наоборот. Или, к примеру, вакцины действуют только в первые месяцы жизни. Из исследований кори известно, что некоторые очень быстро, в течение нескольких лет после полного курса прививок, теряют иммунитет и могут заболеть. Так что вопрос о том, сколько истинно привитых от COVID-19 среди тех, кто оказывается на больничной койке, возник неслучайно. Четкого ответа на него пока нет.
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НаукаЗдоровьебиологияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцинация россиян от COVID-19Вакцина "КовиВак"Сертификат о вакцинации
 
 
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