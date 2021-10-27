https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756384792.html

"Не факт, что лукавит". Как вычислить поддельные прививочные сертификаты

"Не факт, что лукавит". Как вычислить поддельные прививочные сертификаты - РИА Новости, 27.10.2021

"Не факт, что лукавит". Как вычислить поддельные прививочные сертификаты

Примерно у 80 процентов привитых, но заболевших COVID-19 в тяжелой форме — поддельные сертификаты, сообщил на днях директор Центра имени Гамалеи Александр... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T08:00

2021-10-27T08:00

2021-10-27T11:19

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Примерно у 80 процентов привитых, но заболевших COVID-19 в тяжелой форме — поддельные сертификаты, сообщил на днях директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Это выявляют в лабораториях диагностики. Корреспондент РИА Новости расспросила экспертов о том, как отличить вакцинированного пациента от невакцинированного.В фокусе — антителаПрививка в несколько раз снижает риск заболеть COVID-19. Об этом свидетельствуют данные со всего мира. Вакцинированные заражаются крайне редко. Эти случаи называют прорывной инфекцией и описывают в научной литературе. Такие пациенты болеют, как правило, легко, лечатся амбулаторно. Среди госпитализированных — не более одного процента привитых, с тяжелой формой — считанные единицы.Однако в последнее время статистика портится. Губернатор Курской области Роман Старовойт в эфире местного телеканала рассказал: половина тех, кто сейчас лечится от ковида, говорят, что вакцинировались. Но сертификаты нередко поддельные. По оценкам независимого демографа Алексея Ракши — около десяти процентов. Некоторые пациенты уже в реанимации перед лицом смерти признаются медикам, что купили документ.Люди, идущие на это, не только ставят под угрозу свою жизнь, но и дискредитируют эффективность вакцин. Однако доказать, что заболевший на самом деле не прививался, довольно сложно. Ученые из Центра имени Гамалеи первыми задумались, как это сделать, и предложили решение.Вакцина "Спутник V" содержит аденовирусы с ДНК, в которую вставлен ген поверхностного белка-шипа коронавируса (S-белка). Их вводят в мышцу, они проникают в клетки и побуждают наш иммунитет вырабатывать защитные антитела. Часть — к коронавирусу SARS-CoV-2, а часть — к аденовирусу.Когда человек заболевает COVID-19, у него в крови образуется целый коктейль из антител на разные белки коронавируса. После прививки отличить антитела от вакцины и инфекции сложно. От аденовируса — вполне реально. Этим и предлагают воспользоваться в Центре имени Гамалеи.В первой дозе вакцины — аденовирус 26-го серотипа, во второй — пятого. На каждый в крови вырабатывается особый тип антител — вируснейтрализующих. Их можно обнаружить. "Нет антител? Вакцину не вводили", — цитирует главного научного сотрудника Центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна издание "Фонтанка".Аденовирусы, как все сезонные инфекции, заражают очень многих. Антитела к пятому серотипу могут быть и помимо прививки. С 26-м иная ситуация. "У людей он не очень распространен, а в вакцине есть", — приводит слова профессора Альтштейна телеканал "360"."В этом точно есть здравое зерно", — говорит вирусолог Маргарита Романенко, научный сотрудник Новосибирского государственного университета и Университета Миннесоты (США). Однако она обращает внимание на то, что антитела к аденовирусу быстро убывают. Именно поэтому через полгода рекомендуют ревакцинироваться. Если антител нет, это может означать, что иммунитет к аденовирусу уже ушел. Кроме того, всегда есть такие, у которых антитела вообще не появились."Надо исследовать: искать антитела к аденовирусу у заболевших, переболевших, привитых, непривитых — и сравнивать. Это большая научная работа", — заключает Романенко.Можно создать специфичные тесты, которые покажут, прививался ли заболевший, но это непросто, считает заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. "Такие тест-системы еще не регистрировали. Это скорее лабораторные изыскания", — отмечает он.Еще вариант — установить "дискриминирующие" пептиды для белка-шипа уханьского коронавируса, легшего в основу вакцин, и дельта-штамма, добавляет Волчков. Иммунный ответ будет разным. Если есть иммунитет к пептидам уханьского штамма, то, скорее всего, человек вакцинировался."То же самое с антителами. Одни будут узнавать только уханьскую форму, другие — лишь дельта-штамм. Другое дело, что в сыворотке однозначно вычленить их сложно, но можно это сделать через нейтрализующую активность", — рассуждает вирусолог.По его мнению, единственный способ со стопроцентной гарантией — анализ Т-клеточного иммунитета. "Но это нетривиальная задача, этим, наверное, никто не занимался", — уточняет он.Узкое окно для проверкиВ широкой практике доступны исследования на антитела к двум компонентам вируса SARS-CoV-2 — нуклеокапсиду и S-белку, а также его компонентам — S1, рецептору связывающего домена (RBD), поясняет Елена Тиванова, руководитель направления лабораторной медицины и продвижения лабораторных услуг ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. У переболевших обычно есть оба вида антител, а у привившихся антительный профиль зависит от типа вакцины."Наиболее информативно определение уровня иммуноглобулинов класса G (IgG) к рецептору связывающего домена белка S1, именно это исследование рекомендуют действующие методички", — комментирует эксперт. Это касается вакцин "Гам-КОВИД-Вак" и "Спутник Лайт".Пептидная вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор", запускает синтез специфических антител, невидимых для обычных коммерческих тест-систем. Тут нужен специальный тест, созданный в "Векторе"."КовиВак" — цельновирионная, то есть содержит все компоненты вируса, поэтому иммунный ответ будет как у переболевшего", — отмечает Тиванова. Соответственно, подтвердить вакцинацию можно тестом на антитела IgG к рецептору связывающего домена белка S1, как и с векторным препаратом. Однако есть нюанс."Если у пациента с сертификатом нет специфических антител класса G, не факт, что он лукавит. К сожалению, у небольшого процента людей иммунный ответ после прививки не формируется или недостаточен", — говорит ученый.При инфицировании антитела вырабатываются ко всем белкам возбудителя, включая RDB, но не сразу. "Если у заболевшего мы не обнаруживаем антител к S1 в течение недели, врач может сделать вывод о том, что вакцинация была неэффективна либо ее не было", — уточняет Елена Тиванова."Мы должны понять, почему болеют привитые. Нужно найти показатели и дать четкий ответ", — указывает заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова профессор Михаил Костинов.По его словам, для этого необходимо масштабное исследование с участием многих лечебных учреждений, институтов."Для полноценного иммунитета надо, чтобы после второй дозы прошел месяц. Конечно, и тогда есть шанс заболеть, но в легкой форме. Частота попадания в стационары — а у нас есть такие данные по России — очень низкая", — подчеркивает профессор.Порой люди рождаются с дефектами иммунной системы. У них формируется защита против вирусов, а против бактерий — нет, и наоборот. Или, к примеру, вакцины действуют только в первые месяцы жизни. Из исследований кори известно, что некоторые очень быстро, в течение нескольких лет после полного курса прививок, теряют иммунитет и могут заболеть. Так что вопрос о том, сколько истинно привитых от COVID-19 среди тех, кто оказывается на больничной койке, возник неслучайно. Четкого ответа на него пока нет.

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

https://ria.ru/20210211/sputnik-v-1597063236.html

https://ria.ru/20211024/vaktsinatsiya-1755858941.html

https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755237321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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