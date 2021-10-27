https://ria.ru/20211027/ukraina-1756503484.html
Украине предрекли расплату за бряцание саблями в Донбассе
"Дорого заплатят". Британцы осудили применение турецких дронов в Донбассе - РИА Новости, 27.10.2021
Украине предрекли расплату за бряцание саблями в Донбассе
Читатели британской газеты Daily Express высказались о первом боевом запуске украинскими военными турецкого беспилотника Bayraktar TB 2 в Донбассе. Комментаторы РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:13
2021-10-27T15:13
2021-10-27T22:18
технологии
нато
сергей лавров
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express высказались о первом боевом запуске украинскими военными турецкого беспилотника Bayraktar TB 2 в Донбассе. Комментаторы возмутились безответственностью Киева и согласилась, что действия ВСУ нарушают Минские соглашения."Украина пытается нагнетать напряженность в регионе, но за этим стоит западная разведка", — считает пользователь с никнеймом HarrisTweed.Читатель объяснил встревоженность России вмешательством зарубежных стран в конфликт с целью использовать страну как полигон для собственных политических задач."Ракеты НАТО в 500 милях от Москвы — этому не бывать. Для России это — все равно что Карибский кризис для США", — написал он.JonO, в свою очередь, уверен, что гражданское противостояние долгое время подпитывалось со стороны."Путин позволил Украине свободно сформировать украинское правительство, а Россия поставила оборудование и заказы на производство машин и рабочих мест. Но ЕС и госпожа Меркель предоставили украинцам пригоршню долларов и льготных кредитов для проведения очередных всеобщих выборов, отказа от политиков, которые согласились на "щедрость" России, и присоединения к еврозоне и ЕС в качестве провинции-члена. Все потому, что ЕС отчаянно хотел владеть нефтяным месторождением в Крыму", — заявил он."Я знаю, что Украина дорого заплатит за такие действия", — высказался Rudolphucker1959."Украине нужно сидеть спокойно и не отсвечивать. Меньше всего нам нужно, чтобы Украина пыталась втянуть Запад и НАТО в войну. Украина — коррумпированное несостоявшееся государство, которое практически не функционирует и не имело бы никакого значения, если бы не тот факт, что она находится на границе с Россией: это удобное место для Запада, чтобы тыкать в бок русского медведя. Им следует сосредоточиться на борьбе с коррупцией и повышении уровня жизни своих людей. Бряцание саблями идет только на пользу крайне правым украинским националистам", — уверен NeilSays.Накануне Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что военные впервые использовали Bayraktar в Донбассе: он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Между тем полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что применение боевого дрона должно "заставить задуматься тех, кто вооружает Киев".
https://ria.ru/20211027/turtsiya-1756462616.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, нато, сергей лавров, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия
15:13 27.10.2021 (обновлено: 22:18 27.10.2021)
"Дорого заплатят". Британцы осудили применение турецких дронов в Донбассе
Читатели Daily Express осудили применение Киевом дронов Bayraktar в Донбассе
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Express
высказались о первом боевом запуске украинскими военными турецкого беспилотника Bayraktar TB 2 в Донбассе
. Комментаторы возмутились безответственностью Киева и согласилась, что действия ВСУ
нарушают Минские соглашения.
"Украина пытается нагнетать напряженность в регионе, но за этим стоит западная разведка", — считает пользователь с никнеймом HarrisTweed.
Читатель объяснил встревоженность России
вмешательством зарубежных стран в конфликт с целью использовать страну как полигон для собственных политических задач.
"Ракеты НАТО
в 500 милях от Москвы — этому не бывать. Для России это — все равно что Карибский кризис для США", — написал он.
JonO, в свою очередь, уверен, что гражданское противостояние долгое время подпитывалось со стороны.
"Путин позволил Украине свободно сформировать украинское правительство, а Россия поставила оборудование и заказы на производство машин и рабочих мест. Но ЕС и госпожа Меркель предоставили украинцам пригоршню долларов и льготных кредитов для проведения очередных всеобщих выборов, отказа от политиков, которые согласились на "щедрость" России, и присоединения к еврозоне и ЕС в качестве провинции-члена. Все потому, что ЕС отчаянно хотел владеть нефтяным месторождением в Крыму", — заявил он.
"Я знаю, что Украина дорого заплатит за такие действия", — высказался Rudolphucker1959.
"Украине нужно сидеть спокойно и не отсвечивать. Меньше всего нам нужно, чтобы Украина пыталась втянуть Запад и НАТО в войну. Украина — коррумпированное несостоявшееся государство, которое практически не функционирует и не имело бы никакого значения, если бы не тот факт, что она находится на границе с Россией: это удобное место для Запада, чтобы тыкать в бок русского медведя. Им следует сосредоточиться на борьбе с коррупцией и повышении уровня жизни своих людей. Бряцание саблями идет только на пользу крайне правым украинским националистам", — уверен NeilSays.
Накануне Генштаб Вооруженных сил Украины
заявил, что военные впервые использовали Bayraktar в Донбассе
: он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Между тем полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями. Министр иностранных дел России Сергей Лавров
заявил, что применение боевого дрона должно "заставить задуматься тех, кто вооружает Киев".