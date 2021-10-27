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МИД Германии призвал стороны конфликта на Украине к сдержанности
МИД Германии призвал стороны конфликта на Украине к сдержанности - РИА Новости, 27.10.2021
МИД Германии призвал стороны конфликта на Украине к сдержанности
Берлин в курсе применения украинскими силами беспилотника Bayraktar, но обвиняет "все стороны" конфликта в использовании БПЛА, которые могут применять по... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:10
2021-10-27T14:26
в мире
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БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Берлин в курсе применения украинскими силами беспилотника Bayraktar, но обвиняет "все стороны" конфликта в использовании БПЛА, которые могут применять по Минским соглашениям только наблюдатели ОБСЕ, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе."В последние недели специальная наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала рост нарушения режима тишины, применялось тяжелое оружие. Это нарушает Минские соглашения, которые Россия и Украина обязались реализовывать. В дополнение к этому все стороны применяют беспилотные аппараты, что по Минским соглашениям может делать только СММ ОБСЕ. Мы призываем вновь все стороны к деэскалации", - заявила Зассе на брифинге в среду.Говоря о применении БПЛА украинскими военными, Зассе сослалась на генштаб Украины, который сообщал, что "украинские силы в ответ на артиллерийский обстрел и гибель солдата и ранения другого применили дрон типа Bayraktar, не уточнив дату сообщения.Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями.
https://ria.ru/20211027/donbass-1756477338.html
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в мире, украина, мид германии, берлин (город), германия, донбасс, бпла, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр, россия
14:10 27.10.2021 (обновлено: 14:26 27.10.2021)
 
МИД Германии призвал стороны конфликта на Украине к сдержанности

МИД Германии: беспилотники в Донбассе могут применять только наблюдатели ОБСЕ

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Берлин в курсе применения украинскими силами беспилотника Bayraktar, но обвиняет "все стороны" конфликта в использовании БПЛА, которые могут применять по Минским соглашениям только наблюдатели ОБСЕ, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
"В последние недели специальная наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала рост нарушения режима тишины, применялось тяжелое оружие. Это нарушает Минские соглашения, которые Россия и Украина обязались реализовывать. В дополнение к этому все стороны применяют беспилотные аппараты, что по Минским соглашениям может делать только СММ ОБСЕ. Мы призываем вновь все стороны к деэскалации", - заявила Зассе на брифинге в среду.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода после встречи с участниками заседания дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 13:35
Лавров прокомментировал применение Украиной турецких дронов в Донбассе
Говоря о применении БПЛА украинскими военными, Зассе сослалась на генштаб Украины, который сообщал, что "украинские силы в ответ на артиллерийский обстрел и гибель солдата и ранения другого применили дрон типа Bayraktar, не уточнив дату сообщения.
Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями.
Фрагменты БПЛА и самодельного взрывного устройства после взрыва на нефтебазе в Кировском районе Донецка. 27 октября 2021 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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