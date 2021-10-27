https://ria.ru/20211027/ukraina-1756486237.html

МИД Германии призвал стороны конфликта на Украине к сдержанности

МИД Германии призвал стороны конфликта на Украине к сдержанности - РИА Новости, 27.10.2021

МИД Германии призвал стороны конфликта на Украине к сдержанности

Берлин в курсе применения украинскими силами беспилотника Bayraktar, но обвиняет "все стороны" конфликта в использовании БПЛА, которые могут применять по... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T14:10

2021-10-27T14:10

2021-10-27T14:26

в мире

украина

мид германии

берлин (город)

германия

донбасс

бпла

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151808/91/1518089188_0:248:2761:1801_1920x0_80_0_0_811093e3ffe3358c39e3952aee45bbb8.jpg

БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Берлин в курсе применения украинскими силами беспилотника Bayraktar, но обвиняет "все стороны" конфликта в использовании БПЛА, которые могут применять по Минским соглашениям только наблюдатели ОБСЕ, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе."В последние недели специальная наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала рост нарушения режима тишины, применялось тяжелое оружие. Это нарушает Минские соглашения, которые Россия и Украина обязались реализовывать. В дополнение к этому все стороны применяют беспилотные аппараты, что по Минским соглашениям может делать только СММ ОБСЕ. Мы призываем вновь все стороны к деэскалации", - заявила Зассе на брифинге в среду.Говоря о применении БПЛА украинскими военными, Зассе сослалась на генштаб Украины, который сообщал, что "украинские силы в ответ на артиллерийский обстрел и гибель солдата и ранения другого применили дрон типа Bayraktar, не уточнив дату сообщения.Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями.

https://ria.ru/20211027/donbass-1756477338.html

https://ria.ru/20211027/donbass-1756469556.html

украина

берлин (город)

германия

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, мид германии, берлин (город), германия, донбасс, бпла, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр, россия