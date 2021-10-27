https://ria.ru/20211027/ukraina-1756485738.html

Шмыгаль пообещал, что Украина "спокойно пройдет" отопительный сезон

Шмыгаль пообещал, что Украина "спокойно пройдет" отопительный сезон - РИА Новости, 27.10.2021

Шмыгаль пообещал, что Украина "спокойно пройдет" отопительный сезон

Украина начинает отопительный сезон, спокойно его пройдет, газа для этого достаточно, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в среду. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T14:07

2021-10-27T14:07

2021-10-27T14:19

украина

в мире

жкх

денис шмыгаль

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КИЕВ, 27 окт - РИА Новости. Украина начинает отопительный сезон, спокойно его пройдет, газа для этого достаточно, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в среду."Газа достаточно, 18,7 миллиарда (кубометров – ред.) в подземных хранилищах. Мы спокойно проходим отопительный сезон, спокойно его начинаем", - заявил Шмыгаль в ходе общения с журналистами, которое транслировалась на канале правительства в YouTube.

https://ria.ru/20211027/navoz-1756412765.html

украина

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украина, в мире, жкх, денис шмыгаль