https://ria.ru/20211027/ukraina-1756485738.html
Шмыгаль пообещал, что Украина "спокойно пройдет" отопительный сезон
Шмыгаль пообещал, что Украина "спокойно пройдет" отопительный сезон - РИА Новости, 27.10.2021
Шмыгаль пообещал, что Украина "спокойно пройдет" отопительный сезон
Украина начинает отопительный сезон, спокойно его пройдет, газа для этого достаточно, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в среду. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:07
2021-10-27T14:07
2021-10-27T14:19
украина
в мире
жкх
денис шмыгаль
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КИЕВ, 27 окт - РИА Новости. Украина начинает отопительный сезон, спокойно его пройдет, газа для этого достаточно, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в среду."Газа достаточно, 18,7 миллиарда (кубометров – ред.) в подземных хранилищах. Мы спокойно проходим отопительный сезон, спокойно его начинаем", - заявил Шмыгаль в ходе общения с журналистами, которое транслировалась на канале правительства в YouTube.
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украина, в мире, жкх, денис шмыгаль
14:07 27.10.2021 (обновлено: 14:19 27.10.2021)
Шмыгаль пообещал, что Украина "спокойно пройдет" отопительный сезон
Шмыгаль: Украина спокойно пройдет отопительный сезон, газа для этого достаточно