https://ria.ru/20211027/ukraina-1756478671.html
Источник прокомментировал сообщения о применении ВСУ Bayraktar в Донбассе
Источник прокомментировал сообщения о применении ВСУ Bayraktar в Донбассе - РИА Новости, 27.10.2021
Источник прокомментировал сообщения о применении ВСУ Bayraktar в Донбассе
Подтверждения информации о применении украинского беспилотника Bayraktar в Донбассе нет ни от Донецка, ни от Совместного центра по контролю и координации режима РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:38
2021-10-27T13:38
2021-10-27T14:01
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Подтверждения информации о применении украинского беспилотника Bayraktar в Донбассе нет ни от Донецка, ни от Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ни от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, информация об этом исходит только из Украины, заявил РИА Новости информированный источник.Ранее генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, управляемой бомбой он уничтожил пушку противника."Мы не видели подтверждения этой информации ни от Донецка, ни от СЦКК, ни от СММ ОБСЕ. Информация о Bayraktar исходит только из украинских источников", - сказал собеседник агентства.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса украинского президента сообщила, что минобороны Украины и турецкая Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.
https://radiosputnik.ria.ru/20211027/donbass-1756416934.html
https://ria.ru/20211027/bayraktar-1756430798.html
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в мире, киев, донецк (донецкая область), донбасс, сцкк, смм обсе, ситуация в днр и лнр
13:38 27.10.2021 (обновлено: 14:01 27.10.2021)
Источник прокомментировал сообщения о применении ВСУ Bayraktar в Донбассе
Источник сообщил, что применение ВСУ Bayraktar не подтверждают в Донецке, СЦКК и ОБСЕ