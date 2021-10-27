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Украине не помогут даже новые турецкие вундервафли
В Сети высмеяли применение украинцами турецких беспилотников в Донбассе - РИА Новости, 27.10.2021
Украине не помогут даже новые турецкие вундервафли
Читатели "Обозревателя" и УНИАН прокомментировали сообщения о первом боевом применении украинскими военными турецких дронов Bayraktar TB 2 в Донбассе. Многие... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:47
2021-10-27T14:14
в мире
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донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Читатели "Обозревателя" и УНИАН прокомментировали сообщения о первом боевом применении украинскими военными турецких дронов Bayraktar TB 2 в Донбассе. Многие посчитали, что новое вооружение вряд ли поможет Киеву."Миномет "Молот" уже применяли... "Москитный" флот применяли... Ударно-штурмовой гвинтокрыл "Лев-1" применяли... На танке "Навозец" из мусорных баков ездили... Суперпушку на КрАЗЕ клепали... Теперь вундервафлю — байрактар "применили"... Вислоухие, вы уж определитесь, когда Крым будете забирать", — сыронизировал Александр Савченко."Вы это серьезно? Гаубицы на открытой местности, свежие следы автотранспорта и ни одного погибшего? Меня терзают смутные сомнения", — отметил georgi Iv."Галстук лучше покупать тонкий и с приятным вкусом", — пошутил Сергей Ткебучава."Украинцы убивают украинцев. Очень жаль. Русские сидят у себя в теплых домах и радуются", — посетовала Марина Кассирова."Киев подписал в сентябре 2014 года меморандум, которым вводился однозначный "запрет с момента принятия данного меморандума полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)". Слова, обязательства и договоренности Киева ничего не стоят", — подытожили читатели.Накануне Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что военные впервые использовали Bayraktar в Донбассе: он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Между тем полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями.
https://ria.ru/20211027/udar-1756410129.html
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в мире, украина, киев, донбасс, ситуация в днр и лнр
12:47 27.10.2021 (обновлено: 14:14 27.10.2021)
 
В Сети высмеяли применение украинцами турецких беспилотников в Донбассе

Читатели украинских СМИ высмеяли применение турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе

© AP Photo / Efrem LukatskyБоевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Читатели "Обозревателя" и УНИАН прокомментировали сообщения о первом боевом применении украинскими военными турецких дронов Bayraktar TB 2 в Донбассе. Многие посчитали, что новое вооружение вряд ли поможет Киеву.
"Миномет "Молот" уже применяли... "Москитный" флот применяли... Ударно-штурмовой гвинтокрыл "Лев-1" применяли... На танке "Навозец" из мусорных баков ездили... Суперпушку на КрАЗЕ клепали... Теперь вундервафлю — байрактар "применили"... Вислоухие, вы уж определитесь, когда Крым будете забирать", — сыронизировал Александр Савченко.
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 02:24
Украинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в Донбассе
"Вы это серьезно? Гаубицы на открытой местности, свежие следы автотранспорта и ни одного погибшего? Меня терзают смутные сомнения", — отметил georgi Iv.
"Галстук лучше покупать тонкий и с приятным вкусом", — пошутил Сергей Ткебучава.
"Украинцы убивают украинцев. Очень жаль. Русские сидят у себя в теплых домах и радуются", — посетовала Марина Кассирова.
"Киев подписал в сентябре 2014 года меморандум, которым вводился однозначный "запрет с момента принятия данного меморандума полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)". Слова, обязательства и договоренности Киева ничего не стоят", — подытожили читатели.
Накануне Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что военные впервые использовали Bayraktar в Донбассе: он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Между тем полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями.
Сторонники турецкой политической партии Vatan (Родина) на фоне портрета своего лидера Догу Перинчека - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 12:40
Турецкая оппозиция назвала военную помощь Украине огромной ошибкой
 
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