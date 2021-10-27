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Украина призналась в содеянном в Донбассе
На Украине признали заход военных в село в Донбассе - РИА Новости, 27.10.2021
Украина призналась в содеянном в Донбассе
Украинские силовики во вторник действительно зашли в село Старомарьевка в нейтральной зоне в Донбассе, об этом, ссылаясь на источники, в своем фейсбуке заявил... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T01:25
2021-10-27T11:00
в мире
юрий бутусов
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
мид днр
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Украинские силовики во вторник действительно зашли в село Старомарьевка в нейтральной зоне в Донбассе, об этом, ссылаясь на источники, в своем фейсбуке заявил главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.Во вторник в МИД ДНР заявили, что украинские силовики предприняли попытку занять поселок Старомарьевка, расположенный в нейтральной зоне в Донбассе. Затем украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники в министерстве обороны страны сообщило, что ВС Украины взяли это село под контроль. Позднее украинские военные опровергли эту информацию и заявили, что это очередная попытка обвинить Киев в нарушении линии разграничения.Как написал Бутусов, Старомарьевка находится в низине, по разные стороны от села на высотах располагаются позиции ВСУ и подразделений ДНР. "В село на протяжении последних лет неоднократно заходила разведка различных украинских подразделений и разведка противника. Но оборудовать там постоянные позиции — большой риск. Вчера в село снова зашла разведка 93-й бригады, село не занимали и отошли", — утверждает журналист.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211026/donbass-1756392975.html
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в мире, юрий бутусов, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, мид днр, ситуация в днр и лнр
01:25 27.10.2021 (обновлено: 11:00 27.10.2021)
 
На Украине признали заход военных в село в Донбассе

Украинский журналист Бутусов признал заход разведки ВСУ в село Старомарьевка в Донбассе

© Фото : U.S. Army / Spc. Rolyn KropfУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : U.S. Army / Spc. Rolyn Kropf
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Украинские силовики во вторник действительно зашли в село Старомарьевка в нейтральной зоне в Донбассе, об этом, ссылаясь на источники, в своем фейсбуке заявил главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.
Во вторник в МИД ДНР заявили, что украинские силовики предприняли попытку занять поселок Старомарьевка, расположенный в нейтральной зоне в Донбассе. Затем украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники в министерстве обороны страны сообщило, что ВС Украины взяли это село под контроль. Позднее украинские военные опровергли эту информацию и заявили, что это очередная попытка обвинить Киев в нарушении линии разграничения.
Как написал Бутусов, Старомарьевка находится в низине, по разные стороны от села на высотах располагаются позиции ВСУ и подразделений ДНР. "В село на протяжении последних лет неоднократно заходила разведка различных украинских подразделений и разведка противника. Но оборудовать там постоянные позиции — большой риск. Вчера в село снова зашла разведка 93-й бригады, село не занимали и отошли", — утверждает журналист.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 20:56
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрелов Донбасса
 
В миреЮрий БутусовВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМИД ДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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