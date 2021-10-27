01:25 27.10.2021 (обновлено: 11:00 27.10.2021)
На Украине признали заход военных в село в Донбассе
Украинский журналист Бутусов признал заход разведки ВСУ в село Старомарьевка в Донбассе
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Украинские силовики во вторник действительно зашли в село Старомарьевка в нейтральной зоне в Донбассе, об этом, ссылаясь на источники, в своем фейсбуке заявил главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.
Во вторник в МИД ДНР заявили, что украинские силовики предприняли попытку занять поселок Старомарьевка, расположенный в нейтральной зоне в Донбассе. Затем украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники в министерстве обороны страны сообщило, что ВС Украины взяли это село под контроль. Позднее украинские военные опровергли эту информацию и заявили, что это очередная попытка обвинить Киев в нарушении линии разграничения.
Как написал Бутусов, Старомарьевка находится в низине, по разные стороны от села на высотах располагаются позиции ВСУ и подразделений ДНР. "В село на протяжении последних лет неоднократно заходила разведка различных украинских подразделений и разведка противника. Но оборудовать там постоянные позиции — большой риск. Вчера в село снова зашла разведка 93-й бригады, село не занимали и отошли", — утверждает журналист.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.