https://ria.ru/20211027/ukraina-1756409015.html

Украина призналась в содеянном в Донбассе

На Украине признали заход военных в село в Донбассе - РИА Новости, 27.10.2021

Украина призналась в содеянном в Донбассе

Украинские силовики во вторник действительно зашли в село Старомарьевка в нейтральной зоне в Донбассе, об этом, ссылаясь на источники, в своем фейсбуке заявил... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T01:25

2021-10-27T01:25

2021-10-27T11:00

в мире

юрий бутусов

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

мид днр

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740706960_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_c47c3545a2e54d0646e6e239a57fdcbe.jpg

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Украинские силовики во вторник действительно зашли в село Старомарьевка в нейтральной зоне в Донбассе, об этом, ссылаясь на источники, в своем фейсбуке заявил главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.Во вторник в МИД ДНР заявили, что украинские силовики предприняли попытку занять поселок Старомарьевка, расположенный в нейтральной зоне в Донбассе. Затем украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники в министерстве обороны страны сообщило, что ВС Украины взяли это село под контроль. Позднее украинские военные опровергли эту информацию и заявили, что это очередная попытка обвинить Киев в нарушении линии разграничения.Как написал Бутусов, Старомарьевка находится в низине, по разные стороны от села на высотах располагаются позиции ВСУ и подразделений ДНР. "В село на протяжении последних лет неоднократно заходила разведка различных украинских подразделений и разведка противника. Но оборудовать там постоянные позиции — большой риск. Вчера в село снова зашла разведка 93-й бригады, село не занимали и отошли", — утверждает журналист.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211026/donbass-1756392975.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, юрий бутусов, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, мид днр, ситуация в днр и лнр