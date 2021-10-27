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Туризм
https://ria.ru/20211027/ugrozy-1756529952.html
Угрозы, из-за которых борт Egypt Air вернулся в Каир, оказались ложными
Угрозы, из-за которых борт Egypt Air вернулся в Каир, оказались ложными - РИА Новости, 27.10.2021
Угрозы, из-за которых борт Egypt Air вернулся в Каир, оказались ложными
Авиакомпания Egypt Air заявила, что сообщение с угрозами, из-за которого был возвращен рейс Каир-Москва, было ложным. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:01
2021-10-27T17:27
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КАИР, 27 окт – РИА Новости. Авиакомпания Egypt Air заявила, что сообщение с угрозами, из-за которого был возвращен рейс Каир-Москва, было ложным.Ранее стало известно, что пассажирский самолет Egypt Air рейсом Каир-Москва возвратился в аэропорт вылета. Согласно заявлению египетского национального авиаперевозчика, лайнер “вернулся в аэропорт спустя 22 минуты после взлета по причине сообщения с угрозами, написанными на одном из сидений самолета неизвестным лицом”.“После проведения необходимой проверки безопасности было подтверждено, что угрозы являются ложными… Пассажирам будет предоставлен запасной борт”, - приводится в заявлении компании.В данный момент из данных табло Каирского международного аэропорта следует, что вылет рейса Egypt Air Каир – Москва, вернувшегося ранее в Египет из-за сообщения с угрозами запланирован на 16.00 (17.00 мск) по каирскому времени.Рейс вылетел из Каира в 11.14 по местному времени (12.14 мск). Согласно табло прилетов аэропорта "Домодедово", куда он должен был приземлиться, в Москве его ожидали в 16.23 с получасовой задержкой.
https://ria.ru/20211027/samolet-1756491253.html
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в мире, египет, москва, egypt air, новости - туризм
17:01 27.10.2021 (обновлено: 17:27 27.10.2021)
 
Угрозы, из-за которых борт Egypt Air вернулся в Каир, оказались ложными

Сообщение с угрозами, из-за которых вернули рейс Каир – Москва, оказалось ложным

© Фото : Roland UngerАэропорт Каира
Аэропорт Каира - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : Roland Unger
Читать ria.ru в
КАИР, 27 окт – РИА Новости. Авиакомпания Egypt Air заявила, что сообщение с угрозами, из-за которого был возвращен рейс Каир-Москва, было ложным.
Ранее стало известно, что пассажирский самолет Egypt Air рейсом Каир-Москва возвратился в аэропорт вылета. Согласно заявлению египетского национального авиаперевозчика, лайнер “вернулся в аэропорт спустя 22 минуты после взлета по причине сообщения с угрозами, написанными на одном из сидений самолета неизвестным лицом”.
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Вчера, 14:33Туризм
Самолет, вылетевший в Москву, вернулся в Каир из-за сообщения с угрозами
“После проведения необходимой проверки безопасности было подтверждено, что угрозы являются ложными… Пассажирам будет предоставлен запасной борт”, - приводится в заявлении компании.
В данный момент из данных табло Каирского международного аэропорта следует, что вылет рейса Egypt Air Каир – Москва, вернувшегося ранее в Египет из-за сообщения с угрозами запланирован на 16.00 (17.00 мск) по каирскому времени.
Рейс вылетел из Каира в 11.14 по местному времени (12.14 мск). Согласно табло прилетов аэропорта "Домодедово", куда он должен был приземлиться, в Москве его ожидали в 16.23 с получасовой задержкой.
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