https://ria.ru/20211027/ugrozy-1756529952.html

Угрозы, из-за которых борт Egypt Air вернулся в Каир, оказались ложными

Угрозы, из-за которых борт Egypt Air вернулся в Каир, оказались ложными - РИА Новости, 27.10.2021

Угрозы, из-за которых борт Egypt Air вернулся в Каир, оказались ложными

Авиакомпания Egypt Air заявила, что сообщение с угрозами, из-за которого был возвращен рейс Каир-Москва, было ложным. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:01

2021-10-27T17:01

2021-10-27T17:27

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КАИР, 27 окт – РИА Новости. Авиакомпания Egypt Air заявила, что сообщение с угрозами, из-за которого был возвращен рейс Каир-Москва, было ложным.Ранее стало известно, что пассажирский самолет Egypt Air рейсом Каир-Москва возвратился в аэропорт вылета. Согласно заявлению египетского национального авиаперевозчика, лайнер “вернулся в аэропорт спустя 22 минуты после взлета по причине сообщения с угрозами, написанными на одном из сидений самолета неизвестным лицом”.“После проведения необходимой проверки безопасности было подтверждено, что угрозы являются ложными… Пассажирам будет предоставлен запасной борт”, - приводится в заявлении компании.В данный момент из данных табло Каирского международного аэропорта следует, что вылет рейса Egypt Air Каир – Москва, вернувшегося ранее в Египет из-за сообщения с угрозами запланирован на 16.00 (17.00 мск) по каирскому времени.Рейс вылетел из Каира в 11.14 по местному времени (12.14 мск). Согласно табло прилетов аэропорта "Домодедово", куда он должен был приземлиться, в Москве его ожидали в 16.23 с получасовой задержкой.

https://ria.ru/20211027/samolet-1756491253.html

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