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Во Владимирской области подростков заподозрили в угоне скорой
Во Владимирской области подростков заподозрили в угоне скорой - РИА Новости, 27.10.2021
Во Владимирской области подростков заподозрили в угоне скорой
Двух подростков во Владимирской области подозревают в угоне машины скорой медицинской помощи, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:31
2021-10-27T10:32
происшествия
меленки
владимирская область
россия
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РЯЗАНЬ, 27 окт - РИА Новости. Двух подростков во Владимирской области подозревают в угоне машины скорой медицинской помощи, сообщает СУСК РФ по региону."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 14- и 16-летних подростков. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.По версии следствия, вечером 10 октября несовершеннолетние "увидели у одного из домов в городе Меленки припаркованный автомобиль скорой медицинской помощи марки "УАЗ" и решили покататься на нем". Поездка закончилась ДТП: подростки врезались в металлическое препятствие, сами они не пострадали, но машина получила "технические повреждения".Отмечается, что подозреваемые не отрицают причастность к совершению преступления. "В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенных преступлений, а также причины и условия, им способствующие", - уточняется в сообщении.
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происшествия, меленки, владимирская область, россия
10:31 27.10.2021 (обновлено: 10:32 27.10.2021)
 
Во Владимирской области подростков заподозрили в угоне скорой

Во Владимирской области двух подростков заподозрили в угоне машины скорой помощи

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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РЯЗАНЬ, 27 окт - РИА Новости. Двух подростков во Владимирской области подозревают в угоне машины скорой медицинской помощи, сообщает СУСК РФ по региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 14- и 16-летних подростков. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером 10 октября несовершеннолетние "увидели у одного из домов в городе Меленки припаркованный автомобиль скорой медицинской помощи марки "УАЗ" и решили покататься на нем". Поездка закончилась ДТП: подростки врезались в металлическое препятствие, сами они не пострадали, но машина получила "технические повреждения".
Отмечается, что подозреваемые не отрицают причастность к совершению преступления. "В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенных преступлений, а также причины и условия, им способствующие", - уточняется в сообщении.
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