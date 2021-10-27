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На Украине показали ракетный удар Bayraktar в Донбассе
Украинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в Донбассе - РИА Новости, 27.10.2021
На Украине показали ракетный удар Bayraktar в Донбассе
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал первое боевое применение дрона Bayraktar турецкого производства в Донбассе. Видео опубликовано на официальной... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T02:24
2021-10-27T02:24
2021-10-27T11:59
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал первое боевое применение дрона Bayraktar турецкого производства в Донбассе. Видео опубликовано на официальной странице генштаба в Facebook.В ролике запечатлен момент ракетного удара по гаубице и разбегающиеся артиллеристы. За кадром слышны неразборчивые комментарии.Из видео неясно, когда именно, где и при каких обстоятельствах был нанесен удар.Как следует из заявления генштаба, приказ о применении дрона отдал главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный. В пресс-службе утверждают, что беспилотник турецкого производства не пересекал линию соприкосновения.Bayraktar, как утверждается, уничтожил управляемой бомбой артиллерийское орудие.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Однако перестрелки в регионе продолжаются, хотя там действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, оон, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, валерий залужный
02:24 27.10.2021 (обновлено: 11:59 27.10.2021)
Украинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в Донбассе
Генштаб ВСУ показал видео первого боевого применения дрона Bayraktar TB 2 в Донбассе