https://ria.ru/20211027/ucheniya-1756410614.html

На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения

На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения - РИА Новости, 27.10.2021

На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения

Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" провели на Камчатке тактические учения по прикрытию подводных сил Тихоокеанского флота от... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T02:46

2021-10-27T02:46

2021-10-27T02:46

безопасность

с-400 «триумф»

тихоокеанский флот вмф россии

тихий океан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577598800_0:72:2689:1584_1920x0_80_0_0_271bd1e721d22aa15bbcae0928c2eb87.jpg

ВИЛЮЧИНСК (Камчатка), 27 окт - РИА Новости. Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" провели на Камчатке тактические учения по прикрытию подводных сил Тихоокеанского флота от воздушного нападения условного противника, также учения провел отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами.Согласно плану учений, личный состав дивизиона ЗРК С-400 выполнил перебазирование из позиционного района на необорудованный участок в прибрежной зоне Тихого океана. В ходе марша колонну техники прикрывали расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". В новом позиционном районе военнослужащие развернули пусковые установки, для маскировки диспозиции были установлены дымовые завесы.Отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) провел на Камчатке специальные учения по отражению нападения диверсионной группы условного противника на пункт постоянной дислокации подводных лодок ТОФ."По легенде учений неизвестная группа лиц на скоростном катере предприняла попытку прорыва в пункт постоянной дислокации подводных лодок ТОФ. Получив сигнал, подразделение отряда ПДСС по тревоге выдвинулось в указанный район на противодиверсионном катере типа "Грачонок", - рассказали журналистам в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту о сценарии маневров.Отрезав прямой путь к подводным лодкам флота, группа захвата отряда на быстроходных лодках Бл-680 и Бл-860 выдвинулась к судну-нарушителю, где в ходе задержания уничтожила часть условных диверсантов. Оставшиеся нарушители в водолазном снаряжении успели уйти под воду. Для их поиска и уничтожения на катере типа "Грачонок" задействовали поисковую станцию с гидроакустическим комплексом "Кальмар". Диверсанты, выбравшиеся в районе пирсовой зоны подводных сил ТОФ, были блокированы и уничтожены бойцами отряда ПДСС. Как уточнили в пресс-службе, в тренировке были задействованы около 50 военнослужащих, противодиверсионный катер проекта "Грачонок" и быстроходные лодки отряда ПДСС.В пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту подчеркнули, что учения проводились в рамках итоговой проверки за летний период обучения и являются этапом подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Восток-2022", которые в следующем году станут основным мероприятием боевой подготовки войск (сил) Восточного военного округа.

https://ria.ru/20211022/razvedchiki-1755725317.html

https://ria.ru/20211018/ucheniya-1755053302.html

тихий океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, с-400 «триумф», тихоокеанский флот вмф россии, тихий океан