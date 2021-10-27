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На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения - РИА Новости, 27.10.2021
На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" провели на Камчатке тактические учения по прикрытию подводных сил Тихоокеанского флота от... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T02:46
2021-10-27T02:46
безопасность
с-400 «триумф»
тихоокеанский флот вмф россии
тихий океан
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ВИЛЮЧИНСК (Камчатка), 27 окт - РИА Новости. Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" провели на Камчатке тактические учения по прикрытию подводных сил Тихоокеанского флота от воздушного нападения условного противника, также учения провел отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами.Согласно плану учений, личный состав дивизиона ЗРК С-400 выполнил перебазирование из позиционного района на необорудованный участок в прибрежной зоне Тихого океана. В ходе марша колонну техники прикрывали расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". В новом позиционном районе военнослужащие развернули пусковые установки, для маскировки диспозиции были установлены дымовые завесы.Отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) провел на Камчатке специальные учения по отражению нападения диверсионной группы условного противника на пункт постоянной дислокации подводных лодок ТОФ."По легенде учений неизвестная группа лиц на скоростном катере предприняла попытку прорыва в пункт постоянной дислокации подводных лодок ТОФ. Получив сигнал, подразделение отряда ПДСС по тревоге выдвинулось в указанный район на противодиверсионном катере типа "Грачонок", - рассказали журналистам в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту о сценарии маневров.Отрезав прямой путь к подводным лодкам флота, группа захвата отряда на быстроходных лодках Бл-680 и Бл-860 выдвинулась к судну-нарушителю, где в ходе задержания уничтожила часть условных диверсантов. Оставшиеся нарушители в водолазном снаряжении успели уйти под воду. Для их поиска и уничтожения на катере типа "Грачонок" задействовали поисковую станцию с гидроакустическим комплексом "Кальмар". Диверсанты, выбравшиеся в районе пирсовой зоны подводных сил ТОФ, были блокированы и уничтожены бойцами отряда ПДСС. Как уточнили в пресс-службе, в тренировке были задействованы около 50 военнослужащих, противодиверсионный катер проекта "Грачонок" и быстроходные лодки отряда ПДСС.В пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту подчеркнули, что учения проводились в рамках итоговой проверки за летний период обучения и являются этапом подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Восток-2022", которые в следующем году станут основным мероприятием боевой подготовки войск (сил) Восточного военного округа.
https://ria.ru/20211022/razvedchiki-1755725317.html
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безопасность, с-400 «триумф», тихоокеанский флот вмф россии, тихий океан
02:46 27.10.2021
 
На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения

На Камчатке расчеты С-400 "Триумф" провели тактические учения по прикрытию подводных сил

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВИЛЮЧИНСК (Камчатка), 27 окт - РИА Новости. Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" провели на Камчатке тактические учения по прикрытию подводных сил Тихоокеанского флота от воздушного нападения условного противника, также учения провел отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами.
"Боевые расчеты ЗРК С-400 "Триумф" провели зачетное учение по противовоздушной обороне пункта базирования подводных сил ТОФ и выполнили алгоритм действий по отражению воздушного удара условного противника с электронными пусками зенитных управляемых ракет. В учениях было задействовано более 200 военнослужащих и порядка 10 единиц военной техники", - рассказал журналистам командир дивизиона С-400 майор Александр Бурмистров.
Согласно плану учений, личный состав дивизиона ЗРК С-400 выполнил перебазирование из позиционного района на необорудованный участок в прибрежной зоне Тихого океана. В ходе марша колонну техники прикрывали расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". В новом позиционном районе военнослужащие развернули пусковые установки, для маскировки диспозиции были установлены дымовые завесы.
Отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) провел на Камчатке специальные учения по отражению нападения диверсионной группы условного противника на пункт постоянной дислокации подводных лодок ТОФ.
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"По легенде учений неизвестная группа лиц на скоростном катере предприняла попытку прорыва в пункт постоянной дислокации подводных лодок ТОФ. Получив сигнал, подразделение отряда ПДСС по тревоге выдвинулось в указанный район на противодиверсионном катере типа "Грачонок", - рассказали журналистам в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту о сценарии маневров.
Отрезав прямой путь к подводным лодкам флота, группа захвата отряда на быстроходных лодках Бл-680 и Бл-860 выдвинулась к судну-нарушителю, где в ходе задержания уничтожила часть условных диверсантов. Оставшиеся нарушители в водолазном снаряжении успели уйти под воду. Для их поиска и уничтожения на катере типа "Грачонок" задействовали поисковую станцию с гидроакустическим комплексом "Кальмар". Диверсанты, выбравшиеся в районе пирсовой зоны подводных сил ТОФ, были блокированы и уничтожены бойцами отряда ПДСС. Как уточнили в пресс-службе, в тренировке были задействованы около 50 военнослужащих, противодиверсионный катер проекта "Грачонок" и быстроходные лодки отряда ПДСС.
В пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту подчеркнули, что учения проводились в рамках итоговой проверки за летний период обучения и являются этапом подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Восток-2022", которые в следующем году станут основным мероприятием боевой подготовки войск (сил) Восточного военного округа.
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БезопасностьС-400 «Триумф»Тихоокеанский флот ВМФ РоссииТихий океан
 
 
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