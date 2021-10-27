Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211027/ubiystvo-1756581996.html
Присяжные оправдали экс-главу Раменского района, обвиняемого в убийстве
Присяжные оправдали экс-главу Раменского района, обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 27.10.2021
Присяжные оправдали экс-главу Раменского района, обвиняемого в убийстве
Присяжные заседатели оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве знакомой, сообщил РИА Новости его адвокат Артем... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T20:55
2021-10-27T21:48
раменский район
московская область (подмосковье)
криминал
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155518/44/1555184455_0:54:3069:1781_1920x0_80_0_0_e527cf758c699c8cefbac7291ffc237d.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Присяжные заседатели оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве знакомой, сообщил РИА Новости его адвокат Артем Сарбашев."Его оправдали с большим перевесом голосов, пять присяжных за оправдание и один был против", - сказал собеседник агентства.Вердикт был вынесен в Подольском суде 27 октября.Согласно данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года Кулаков, находясь в салоне автомобиля своей знакомой Евгении Исаенковой, в ходе ссоры задушил ее, после чего скрылся с места происшествия. Четвертого мая автомобиль вместе с телом потерпевшей обнаружен сотрудниками полиции. Задержали Кулакова в конце мая, он обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), максимальное наказание по которой - 15 лет лишения свободы.Кулаков вину не признает.
https://radiosputnik.ria.ru/20211027/furgal-1756528469.html
раменский район
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155518/44/1555184455_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_b82564946b369efeb0be4311344edd33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
раменский район, московская область (подмосковье), криминал, происшествия
20:55 27.10.2021 (обновлено: 21:48 27.10.2021)
 
Присяжные оправдали экс-главу Раменского района, обвиняемого в убийстве

Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Кулакова, обвиняемого в убийстве

Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова
Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Присяжные заседатели оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве знакомой, сообщил РИА Новости его адвокат Артем Сарбашев.
"Его оправдали с большим перевесом голосов, пять присяжных за оправдание и один был против", - сказал собеседник агентства.
Вердикт был вынесен в Подольском суде 27 октября.
Согласно данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года Кулаков, находясь в салоне автомобиля своей знакомой Евгении Исаенковой, в ходе ссоры задушил ее, после чего скрылся с места происшествия. Четвертого мая автомобиль вместе с телом потерпевшей обнаружен сотрудниками полиции. Задержали Кулакова в конце мая, он обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), максимальное наказание по которой - 15 лет лишения свободы.
Кулаков вину не признает.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании Басманного суда - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 16:55В России
Генпрокуратура утвердила обвинение против Фургала
 
Раменский районМосковская область (Подмосковье)КриминалПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Диетолог рассказал о вреде орехов
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
Лента новостейМолния
Диетолог рассказал о вреде ореховЭксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом