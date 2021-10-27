https://ria.ru/20211027/ubiystvo-1756581996.html

Присяжные оправдали экс-главу Раменского района, обвиняемого в убийстве

Присяжные оправдали экс-главу Раменского района, обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 27.10.2021

Присяжные оправдали экс-главу Раменского района, обвиняемого в убийстве

Присяжные заседатели оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве знакомой, сообщил РИА Новости его адвокат Артем... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T20:55

2021-10-27T20:55

2021-10-27T21:48

раменский район

московская область (подмосковье)

криминал

происшествия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Присяжные заседатели оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве знакомой, сообщил РИА Новости его адвокат Артем Сарбашев."Его оправдали с большим перевесом голосов, пять присяжных за оправдание и один был против", - сказал собеседник агентства.Вердикт был вынесен в Подольском суде 27 октября.Согласно данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года Кулаков, находясь в салоне автомобиля своей знакомой Евгении Исаенковой, в ходе ссоры задушил ее, после чего скрылся с места происшествия. Четвертого мая автомобиль вместе с телом потерпевшей обнаружен сотрудниками полиции. Задержали Кулакова в конце мая, он обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), максимальное наказание по которой - 15 лет лишения свободы.Кулаков вину не признает.

https://radiosputnik.ria.ru/20211027/furgal-1756528469.html

раменский район

московская область (подмосковье)

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раменский район, московская область (подмосковье), криминал, происшествия