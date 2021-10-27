https://ria.ru/20211027/ubiystvo-1756578837.html

Суд Петербурга продлил арест врачу Земченкову, обвиняемому в убийстве жены

Суд Петербурга продлил арест врачу Земченкову, обвиняемому в убийстве жены - РИА Новости, 27.10.2021

Суд Петербурга продлил арест врачу Земченкову, обвиняемому в убийстве жены

Октябрьский районный суд продлил арест обвиняемого в убийстве жены врача-нефролога Александра Земченкова до 28 января 2022 года, сообщили в объединённой... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T20:29

2021-10-27T20:29

2021-10-27T20:29

убийство

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

криминал

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Октябрьский районный суд продлил арест обвиняемого в убийстве жены врача-нефролога Александра Земченкова до 28 января 2022 года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Срок меры пересечения в виде заключения под стражу Земченкову продлен по 28 января 2022 года", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.Отмечается, что сам Земченков, его защитники, а также потерпевшая сторона, от которой выступает отец убитой супруги, и представители стороны просили для Земченкова домашний арест или иную меру, не связанную с лишением свободы.Дело об убийстве Ирины Земченковой было возбуждено в марте 2010 года после ее исчезновения. В конце марта 2021 года по обвинению в убийстве задержали мужа Ирины Александра Земченкова. По сообщению пресс-службы СК РФ, Земченков в квартире дома по улице Чапыгина в Петербурге в ходе ссоры в 2010 году убил супругу, после чего "расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры". В 2019 году Ирина Земченкова была признана умершей по решению суда, тело ее до сих пор не найдено.

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/zemchenkov-1727082040.html

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убийство, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), криминал, россия