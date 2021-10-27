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Суд Петербурга продлил арест врачу Земченкову, обвиняемому в убийстве жены
Суд Петербурга продлил арест врачу Земченкову, обвиняемому в убийстве жены - РИА Новости, 27.10.2021
Суд Петербурга продлил арест врачу Земченкову, обвиняемому в убийстве жены
Октябрьский районный суд продлил арест обвиняемого в убийстве жены врача-нефролога Александра Земченкова до 28 января 2022 года, сообщили в объединённой... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T20:29
2021-10-27T20:29
убийство
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
криминал
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Октябрьский районный суд продлил арест обвиняемого в убийстве жены врача-нефролога Александра Земченкова до 28 января 2022 года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Срок меры пересечения в виде заключения под стражу Земченкову продлен по 28 января 2022 года", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.Отмечается, что сам Земченков, его защитники, а также потерпевшая сторона, от которой выступает отец убитой супруги, и представители стороны просили для Земченкова домашний арест или иную меру, не связанную с лишением свободы.Дело об убийстве Ирины Земченковой было возбуждено в марте 2010 года после ее исчезновения. В конце марта 2021 года по обвинению в убийстве задержали мужа Ирины Александра Земченкова. По сообщению пресс-службы СК РФ, Земченков в квартире дома по улице Чапыгина в Петербурге в ходе ссоры в 2010 году убил супругу, после чего "расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры". В 2019 году Ирина Земченкова была признана умершей по решению суда, тело ее до сих пор не найдено.
https://radiosputnik.ria.ru/20210406/zemchenkov-1727082040.html
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убийство, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), криминал, россия
20:29 27.10.2021
 
Суд Петербурга продлил арест врачу Земченкову, обвиняемому в убийстве жены

Суд продлил арест главному нефрологу Петербурга Земченкову, обвиняемому в убийстве жены

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаВрач-нефролог Александр Земченков в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга
Врач-нефролог Александр Земченков в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Октябрьский районный суд продлил арест обвиняемого в убийстве жены врача-нефролога Александра Земченкова до 28 января 2022 года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Срок меры пересечения в виде заключения под стражу Земченкову продлен по 28 января 2022 года", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.
Отмечается, что сам Земченков, его защитники, а также потерпевшая сторона, от которой выступает отец убитой супруги, и представители стороны просили для Земченкова домашний арест или иную меру, не связанную с лишением свободы.
Дело об убийстве Ирины Земченковой было возбуждено в марте 2010 года после ее исчезновения. В конце марта 2021 года по обвинению в убийстве задержали мужа Ирины Александра Земченкова. По сообщению пресс-службы СК РФ, Земченков в квартире дома по улице Чапыгина в Петербурге в ходе ссоры в 2010 году убил супругу, после чего "расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры". В 2019 году Ирина Земченкова была признана умершей по решению суда, тело ее до сих пор не найдено.
Врач-нефролог Александр Земченков - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
6 апреля, 18:33
Главный нефролог Петербурга Земченков признался в убийстве жены
 
УбийствоСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)КриминалРоссия
 
 
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