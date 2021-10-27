https://ria.ru/20211027/ubiystvo-1756487450.html

Жительница Урала зарезала дочь и солгала полицейским про бородатого убийцу

Жительница Урала зарезала дочь и солгала полицейским про бородатого убийцу - РИА Новости, 27.10.2021

Жительница Урала зарезала дочь и солгала полицейским про бородатого убийцу

Против жительницы деревни Уфа-Шигири в Свердловской области завели уголовное дело за убийство малолетней дочери, сообщили региональные управления СК и МВД. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T14:16

2021-10-27T14:16

2021-10-27T15:24

происшествия

екатеринбург

свердловская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

валерий горелых

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Против жительницы деревни Уфа-Шигири в Свердловской области завели уголовное дело за убийство малолетней дочери, сообщили региональные управления СК и МВД."Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство малолетнего")", — говорится в сообщении Следственного комитета.По версии СК, в ночь на 26 октября после ссоры женщина ножом зарезала ребенка 2013 года рождения. Подозреваемую задержали, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать о ее аресте.Как рассказал журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в 02:45 (00:45 мск) 34-летняя женщина-инвалид второй группы позвонила в дежурную часть полиции. Она заявила, что в ее дом в Нижнесергинском районе проник некий бородатый мужчина и зарезал ее малолетнюю дочь.По его словам, когда представители ведомства прибыли на место происшествия, "стало понятно, что никакого маньяка в мужском обличье в реальности не было".Подозреваемая не состояла на учете в ПДН, "но ранее обследовалась у специализированных медработников, отсюда и фантастическая версия про бородатого убийцу", добавил он.Отец девочки проживает отдельно в Екатеринбурге, в воспитании он помогал только финансово.

https://ria.ru/20210804/ubiystvo-1744330640.html

https://ria.ru/20211026/yaroslavl-1756327207.html

екатеринбург

свердловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), валерий горелых, россия