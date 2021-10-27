14:16 27.10.2021 (обновлено: 15:24 27.10.2021)
Жительница Урала зарезала дочь и солгала полицейским про бородатого убийцу
Жительница Свердловской области зарезала дочь и солгала полицейским про бородатого убийцу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Против жительницы деревни Уфа-Шигири в Свердловской области завели уголовное дело за убийство малолетней дочери, сообщили региональные управления СК и МВД.
"Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство малолетнего")", — говорится в сообщении Следственного комитета.
По версии СК, в ночь на 26 октября после ссоры женщина ножом зарезала ребенка 2013 года рождения. Подозреваемую задержали, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать о ее аресте.
Как рассказал журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в 02:45 (00:45 мск) 34-летняя женщина-инвалид второй группы позвонила в дежурную часть полиции. Она заявила, что в ее дом в Нижнесергинском районе проник некий бородатый мужчина и зарезал ее малолетнюю дочь.
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По его словам, когда представители ведомства прибыли на место происшествия, "стало понятно, что никакого маньяка в мужском обличье в реальности не было".
"Чудовищную расправу над собственным ребенком учинила сама заявительница, о чем она вскоре дала признательные показания сыщикам уголовного розыска. Якобы малышка капризничала и не хотела ложиться спать. Этого оказалось достаточно, чтобы схватить нож и неоднократно вонзить его в тело несовершеннолетней", — отметил Горелых.
Подозреваемая не состояла на учете в ПДН, "но ранее обследовалась у специализированных медработников, отсюда и фантастическая версия про бородатого убийцу", добавил он.
Отец девочки проживает отдельно в Екатеринбурге, в воспитании он помогал только финансово.