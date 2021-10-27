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На Цукерберга и его жену подали в суд за домогательства
На Цукерберга и его жену подали в суд за домогательства - РИА Новости, 27.10.2021
На Цукерберга и его жену подали в суд за домогательства
Два человека, работавшие ранее в семье главы Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан, подали судебные иски против пары, обвинив их в сексуальных... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T09:38
2021-10-27T10:49
в мире
сша
марк цукерберг
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ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Два человека, работавшие ранее в семье главы Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан, подали судебные иски против пары, обвинив их в сексуальных домогательствах и дискриминации, сообщает телеканал NBC.Они обратились в суд еще 20 сентября, однако об этом стало известно только во вторник, 26 октября. Истцами выступили Джон Доу, который числился "управляющим домашним хозяйством" с января 2017-го по март 2019 года, и Миа Кинг, с мая 2018-го по февраль 2019 года работавшая в компании Limitless Specialty Services LLC, которая предоставляла супружеской чете услуги безопасности.Помимо сексуальных домогательств и дискриминации, Чан и Цукерберга обвинили в задержке выплат зарплаты. Как отмечает телеканал, сама компания Facebook не упомянута в разбирательствах.Представитель семьи Бен ЛаБолт раскритиковал обвинения и заявил, что их подтвердить невозможно."Мы гордимся командой профессионалов, работающих в семейном офисе, и уверены, что эти обвинения, направленные на то, чтобы несправедливо унизить наших коллег, потерпят неудачу", — приводит источник его слова.По данным NBC, суд не назначил никаких слушаний по делу, никто из семьи не дал официальный ответ.Крупнейшая социальная сеть Facebook в последние месяцы находится под давлением: компанию обвиняют в пренебрежении безопасностью пользователей и сознательной манипуляции контентом для увеличения прибыли. Очередной кризис последовал после того, как бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген выступила с показаниями в конгрессе. Работая в Facebook с 2019 года, она тайно скопировала десятки тысяч страниц внутренних исследований, на основе которых СМИ опубликовали несколько обличительных статей.
https://ria.ru/20211025/facebook-1756221221.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211012/univer-1754191941.html
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в мире, сша, марк цукерберг
09:38 27.10.2021 (обновлено: 10:49 27.10.2021)
 
На Цукерберга и его жену подали в суд за домогательства

Бывшие сотрудники подали в суд на Цукерберга и его жену за домогательства и дискриминацию

© AFP 2021 / Getty Images/Ian Tuttle Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан
 Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© AFP 2021 / Getty Images/Ian Tuttle
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Два человека, работавшие ранее в семье главы Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан, подали судебные иски против пары, обвинив их в сексуальных домогательствах и дискриминации, сообщает телеканал NBC.
Они обратились в суд еще 20 сентября, однако об этом стало известно только во вторник, 26 октября. Истцами выступили Джон Доу, который числился "управляющим домашним хозяйством" с января 2017-го по март 2019 года, и Миа Кинг, с мая 2018-го по февраль 2019 года работавшая в компании Limitless Specialty Services LLC, которая предоставляла супружеской чете услуги безопасности.
Помимо сексуальных домогательств и дискриминации, Чан и Цукерберга обвинили в задержке выплат зарплаты. Как отмечает телеканал, сама компания Facebook не упомянута в разбирательствах.
Представитель семьи Бен ЛаБолт раскритиковал обвинения и заявил, что их подтвердить невозможно.
"Мы гордимся командой профессионалов, работающих в семейном офисе, и уверены, что эти обвинения, направленные на то, чтобы несправедливо унизить наших коллег, потерпят неудачу", — приводит источник его слова.
Стенд компании Facebook - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
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СМИ: Facebook делал исключения из правил для политиков и знаменитостей
По данным NBC, суд не назначил никаких слушаний по делу, никто из семьи не дал официальный ответ.
Крупнейшая социальная сеть Facebook в последние месяцы находится под давлением: компанию обвиняют в пренебрежении безопасностью пользователей и сознательной манипуляции контентом для увеличения прибыли.
Очередной кризис последовал после того, как бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген выступила с показаниями в конгрессе. Работая в Facebook с 2019 года, она тайно скопировала десятки тысяч страниц внутренних исследований, на основе которых СМИ опубликовали несколько обличительных статей.
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