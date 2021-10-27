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Что будет с ценами к Новому году
Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом - РИА Новости, 27.10.2021
Что будет с ценами к Новому году
Что будет с ценами ближе к Новому году и стоит ли заранее запасаться продуктами к праздничному столу, рассказала в интервью радио Sputnik представитель... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T04:09
2021-10-27T04:09
2021-10-27T04:09
экономика
новый год
цены
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Что будет с ценами ближе к Новому году и стоит ли заранее запасаться продуктами к праздничному столу, рассказала в интервью радио Sputnik представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.В России Новый год принято встречать за щедро накрытым столом. А рост цен наводит на мысли о заблаговременной подготовке к празднику, чтобы отметить его с привычным размахом, не снижая планку. В частности, продукты с длительным сроком хранения можно купить заранее. Однако Нагайцева не рекомендует запасаться такими товарами впрок. Цены на них вряд ли будут отличаться от октябрьских, более того, перед праздниками магазины могут объявить о скидках, уверена эксперт.Временно подорожать могут как раз скоропортящиеся товары, которыми невозможно запастись заранее. Так, перед Новым годом, как и перед Пасхой, могут вырасти цены на куриные яйца, продолжила Нагайцева."Также период с октября по декабрь традиционно характеризуется высокими ценами на свежие овощи и зелень, ведь продукция нового урожая к этому периоду уже распродана, и на полках магазинов преобладает либо тепличное предложение, либо импорт, который стоит дороже", – добавила она.Впрочем, можно надеяться и на снижение стоимости некоторых скоропортящихся продуктов. По словам эксперта, мясо птицы перед Новым годом обычно продается дешевле, чем в октябре."Цена на мясо птицы традиционно растет в так называемый "шашлычный сезон", который длится с апреля по октябрь, и затем она снижается. Кроме того, птицы становится больше: спрос падает, что также позволяет сократить рост цен", – объяснила Ирина Нагайцева в интервью радио Sputnik.
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экономика, новый год, цены
Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
Эксперт Нагайцева предупредила о подорожании скоропортящихся продуктов к Новому году
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Что будет с ценами
ближе к Новому году и стоит ли заранее запасаться продуктами к праздничному столу, рассказала в интервью радио Sputnik
представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.
В России Новый год принято встречать за щедро накрытым столом. А рост цен наводит на мысли о заблаговременной подготовке к празднику, чтобы отметить его с привычным размахом, не снижая планку. В частности, продукты с длительным сроком хранения можно купить заранее. Однако Нагайцева не рекомендует запасаться такими товарами впрок. Цены на них вряд ли будут отличаться от октябрьских, более того, перед праздниками магазины могут объявить о скидках, уверена эксперт.
"В преддверии новогодних праздников поставщики и сети, как правило, зарабатывают на объемах продаж, которые кратно увеличиваются к концу декабря. Кроме того, все основные условия контрактов к этому времени сформированы и изменениям не подлежат, особенно если речь идет о продукции с длительными сроками хранения. Более того, в последние годы, и этот не станет исключением, многие продукты для новогоднего стола реализуются по скидкам и акциям", – отметила она.
Временно подорожать могут как раз скоропортящиеся товары, которыми невозможно запастись заранее. Так, перед Новым годом, как и перед Пасхой, могут вырасти цены на куриные яйца, продолжила Нагайцева.
"Также период с октября по декабрь традиционно характеризуется высокими ценами на свежие овощи и зелень, ведь продукция нового урожая к этому периоду уже распродана, и на полках магазинов преобладает либо тепличное предложение, либо импорт, который стоит дороже", – добавила она.
Впрочем, можно надеяться и на снижение стоимости некоторых скоропортящихся продуктов. По словам эксперта, мясо птицы перед Новым годом обычно продается дешевле, чем в октябре.
"Цена на мясо птицы традиционно растет в так называемый "шашлычный сезон", который длится с апреля по октябрь, и затем она снижается. Кроме того, птицы становится больше: спрос падает, что также позволяет сократить рост цен", – объяснила Ирина Нагайцева в интервью радио Sputnik.