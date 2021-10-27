https://ria.ru/20211027/tseny-1756408850.html

Что будет с ценами к Новому году

Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом - РИА Новости, 27.10.2021

Что будет с ценами к Новому году

Что будет с ценами ближе к Новому году и стоит ли заранее запасаться продуктами к праздничному столу, рассказала в интервью радио Sputnik представитель... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T04:09

2021-10-27T04:09

2021-10-27T04:09

экономика

новый год

цены

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Что будет с ценами ближе к Новому году и стоит ли заранее запасаться продуктами к праздничному столу, рассказала в интервью радио Sputnik представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.В России Новый год принято встречать за щедро накрытым столом. А рост цен наводит на мысли о заблаговременной подготовке к празднику, чтобы отметить его с привычным размахом, не снижая планку. В частности, продукты с длительным сроком хранения можно купить заранее. Однако Нагайцева не рекомендует запасаться такими товарами впрок. Цены на них вряд ли будут отличаться от октябрьских, более того, перед праздниками магазины могут объявить о скидках, уверена эксперт.Временно подорожать могут как раз скоропортящиеся товары, которыми невозможно запастись заранее. Так, перед Новым годом, как и перед Пасхой, могут вырасти цены на куриные яйца, продолжила Нагайцева."Также период с октября по декабрь традиционно характеризуется высокими ценами на свежие овощи и зелень, ведь продукция нового урожая к этому периоду уже распродана, и на полках магазинов преобладает либо тепличное предложение, либо импорт, который стоит дороже", – добавила она.Впрочем, можно надеяться и на снижение стоимости некоторых скоропортящихся продуктов. По словам эксперта, мясо птицы перед Новым годом обычно продается дешевле, чем в октябре."Цена на мясо птицы традиционно растет в так называемый "шашлычный сезон", который длится с апреля по октябрь, и затем она снижается. Кроме того, птицы становится больше: спрос падает, что также позволяет сократить рост цен", – объяснила Ирина Нагайцева в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20211022/kolbasa-1755722032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, новый год, цены