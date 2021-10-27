https://ria.ru/20211027/trailer-1756432815.html

Вышел трейлер драмы Netflix "Непрощенная" с Сандрой Буллок

Вышел трейлер драмы Netflix "Непрощенная" с Сандрой Буллок - РИА Новости, 27.10.2021

Вышел трейлер драмы Netflix "Непрощенная" с Сандрой Буллок

На YouTube-канале Netflix Russia опубликовали трейлер драмы Норы Фингшайд "Непрощенная" с Сандрой Буллок в главной роли. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:10

2021-10-27T15:10

2021-10-27T16:12

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. На YouTube-канале Netflix Russia опубликовали трейлер драмы Норы Фингшайд "Непрощенная" с Сандрой Буллок в главной роли. В фильме рассказана история Рут Слейтер (Буллок), которая отсидела в тюрьме 20 лет за тяжелое преступление и теперь возвращается в общество. Однако вместо теплого приема, ее ждет лишь осуждение. Единственная надежда на искупление для Рут — найти младшую сестру, которую она была вынуждена оставить.Съемки фильма стартовали в феврале 2020 года в Канаде, и вскоре были приостановлены из-за пандемии коронавируса. К работе удалось вернуться лишь в сентябре, что наложило ряд трудностей.Вместе с Буллок в картине также снялись: Винсент Д'онофрио, Виола Дэвис, Джон Бернтал, Линда Эмонд, Роб Морган и другие. Премьера фильма запланирована на 24 ноября в кинотеатрах, а 10 декабря его релиз состоится на Netflix.

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сандра буллок, netflix, новости культуры, кино и сериалы, канада, виола дэвис, что посмотреть