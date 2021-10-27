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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/testy-1756443428.html
Аксенов допустил введение экспресс-тестов на COVID-19 для въезжающих в Крым
Аксенов допустил введение экспресс-тестов на COVID-19 для въезжающих в Крым - РИА Новости, 27.10.2021
Аксенов допустил введение экспресс-тестов на COVID-19 для въезжающих в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов допустил введение экспресс-тестирования в следующем году для приезжающих в регион туристов, задача стоит сделать полуостров... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:25
2021-10-27T11:36
распространение коронавируса
республика крым
новости - туризм
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов допустил введение экспресс-тестирования в следующем году для приезжающих в регион туристов, задача стоит сделать полуостров бесковидной зоной."У нас задача подготовиться к курортному сезону 2022 года, с учетом всех ошибок и тех мер, которые были приняты ранее. Организовать сезон таким образом, чтобы Крым был бесковидной зоной. В том числе возможно экспресс-тестирование в аэропорту, на въезде и так далее, в гостиницах", - сказал журналистам Аксенов.По его словам, в регионе одна из компаний намерена реализовать инвестпроект по производству сертифицированных экспресс-тестов, приравненных к ПЦР-тестам."Если такое производство на территории Крыма будет запущено, и ожидается, что тест будет стоить до 800 рублей, - это будет полезно", - сказал Аксенов.
https://ria.ru/20211025/aksenov-1756151642.html
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республика крым, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей аксенов (политик)
11:25 27.10.2021 (обновлено: 11:36 27.10.2021)
 
Аксенов допустил введение экспресс-тестов на COVID-19 для въезжающих в Крым

Аксенов допустил введение экспресс-тестов на COVID-19 для въезжающих в Крым туристов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 в поликлинике No12 в Москве
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 в поликлинике No12 в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов допустил введение экспресс-тестирования в следующем году для приезжающих в регион туристов, задача стоит сделать полуостров бесковидной зоной.
"У нас задача подготовиться к курортному сезону 2022 года, с учетом всех ошибок и тех мер, которые были приняты ранее. Организовать сезон таким образом, чтобы Крым был бесковидной зоной. В том числе возможно экспресс-тестирование в аэропорту, на въезде и так далее, в гостиницах", - сказал журналистам Аксенов.
По его словам, в регионе одна из компаний намерена реализовать инвестпроект по производству сертифицированных экспресс-тестов, приравненных к ПЦР-тестам.
"Если такое производство на территории Крыма будет запущено, и ожидается, что тест будет стоить до 800 рублей, - это будет полезно", - сказал Аксенов.
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Распространение коронавирусаРеспублика КрымНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСергей Аксенов (политик)
 
 
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