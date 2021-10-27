https://ria.ru/20211027/testy-1756443428.html
Аксенов допустил введение экспресс-тестов на COVID-19 для въезжающих в Крым
Аксенов допустил введение экспресс-тестов на COVID-19 для въезжающих в Крым - РИА Новости, 27.10.2021
Аксенов допустил введение экспресс-тестов на COVID-19 для въезжающих в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов допустил введение экспресс-тестирования в следующем году для приезжающих в регион туристов, задача стоит сделать полуостров... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:25
2021-10-27T11:25
2021-10-27T11:36
распространение коронавируса
республика крым
новости - туризм
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
сергей аксенов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752964294_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c86fd18a980d23e42ddfb86b46aae814.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов допустил введение экспресс-тестирования в следующем году для приезжающих в регион туристов, задача стоит сделать полуостров бесковидной зоной."У нас задача подготовиться к курортному сезону 2022 года, с учетом всех ошибок и тех мер, которые были приняты ранее. Организовать сезон таким образом, чтобы Крым был бесковидной зоной. В том числе возможно экспресс-тестирование в аэропорту, на въезде и так далее, в гостиницах", - сказал журналистам Аксенов.По его словам, в регионе одна из компаний намерена реализовать инвестпроект по производству сертифицированных экспресс-тестов, приравненных к ПЦР-тестам."Если такое производство на территории Крыма будет запущено, и ожидается, что тест будет стоить до 800 рублей, - это будет полезно", - сказал Аксенов.
https://ria.ru/20211025/aksenov-1756151642.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752964294_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1b2498f665f341004e1467af675570cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей аксенов (политик)
11:25 27.10.2021 (обновлено: 11:36 27.10.2021)
Аксенов допустил введение экспресс-тестов на COVID-19 для въезжающих в Крым
Аксенов допустил введение экспресс-тестов на COVID-19 для въезжающих в Крым туристов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов
допустил введение экспресс-тестирования в следующем году для приезжающих в регион туристов, задача стоит сделать полуостров бесковидной зоной.
"У нас задача подготовиться к курортному сезону 2022 года, с учетом всех ошибок и тех мер, которые были приняты ранее. Организовать сезон таким образом, чтобы Крым был бесковидной зоной. В том числе возможно экспресс-тестирование в аэропорту, на въезде и так далее, в гостиницах", - сказал журналистам Аксенов.
По его словам, в регионе одна из компаний намерена реализовать инвестпроект по производству сертифицированных экспресс-тестов, приравненных к ПЦР-тестам.
"Если такое производство на территории Крыма будет запущено, и ожидается, что тест будет стоить до 800 рублей, - это будет полезно", - сказал Аксенов.