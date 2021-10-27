https://ria.ru/20211027/testy-1756443428.html

Аксенов допустил введение экспресс-тестов на COVID-19 для въезжающих в Крым

Аксенов допустил введение экспресс-тестов на COVID-19 для въезжающих в Крым - РИА Новости, 27.10.2021

Аксенов допустил введение экспресс-тестов на COVID-19 для въезжающих в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов допустил введение экспресс-тестирования в следующем году для приезжающих в регион туристов, задача стоит сделать полуостров... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:25

2021-10-27T11:25

2021-10-27T11:36

распространение коронавируса

республика крым

новости - туризм

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

сергей аксенов (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752964294_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c86fd18a980d23e42ddfb86b46aae814.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов допустил введение экспресс-тестирования в следующем году для приезжающих в регион туристов, задача стоит сделать полуостров бесковидной зоной."У нас задача подготовиться к курортному сезону 2022 года, с учетом всех ошибок и тех мер, которые были приняты ранее. Организовать сезон таким образом, чтобы Крым был бесковидной зоной. В том числе возможно экспресс-тестирование в аэропорту, на въезде и так далее, в гостиницах", - сказал журналистам Аксенов.По его словам, в регионе одна из компаний намерена реализовать инвестпроект по производству сертифицированных экспресс-тестов, приравненных к ПЦР-тестам."Если такое производство на территории Крыма будет запущено, и ожидается, что тест будет стоить до 800 рублей, - это будет полезно", - сказал Аксенов.

https://ria.ru/20211025/aksenov-1756151642.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей аксенов (политик)