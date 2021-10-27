https://ria.ru/20211027/tamozhnya-1756575763.html

На таможенном посту Ленобласти изъяли груз зубов и когтей динозавров

На таможенном посту Ленобласти изъяли груз зубов и когтей динозавров - РИА Новости, 27.10.2021

На таможенном посту Ленобласти изъяли груз зубов и когтей динозавров

Груз незадекларированных зубов и когтей динозавров и коллекционные известняковые плиты изъяли на таможенном посту Брусничное в Ленинградской области, сообщает... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T20:05

2021-10-27T20:05

2021-10-27T20:05

таможня

ленинградская область

криминал

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Груз незадекларированных зубов и когтей динозавров и коллекционные известняковые плиты изъяли на таможенном посту Брусничное в Ленинградской области, сообщает пресс-служба СЗТУ."Сотрудники таможенного поста МАПП Брусничное Выборгской таможни в ходе проведения таможенного контроля грузового транспортного средства с прицепом выявили факт перемещения незадекларированных по установленной форме предметов коллекционирования. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию)", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, водитель грузовика предоставил транспортные и коммерческие документы о перемещении через границу сборного груза, состоящего из обработанных полированных зубов и когтей динозавров, известняковых плит и реплики окаменелого черепа саблезубой кошки. Во время проверки было выявлено, что количество предметов превышает заявленное: из заявленных 394 зубов динозавров оказалось больше на 51 штуку, из заявленных 29 известняковых плит больше на 4 штуки.Специалисты экспертной службы определили, что предметы являются редкими коллекционными образцами, представляют интерес для науки и относятся к культурным ценностям. Их рыночная стоимость составляет 383 596 рублей.

https://ria.ru/20210614/italiya-1736944879.html

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таможня, ленинградская область, криминал, россия