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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211027/tablichki-1756409991.html
В Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота
В Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота - РИА Новости, 27.10.2021
В Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил установить в крымских музеях, которых решением суда в Нидерландах лишили коллекции... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T02:18
2021-10-27T10:39
украина
республика крым
керчь
ситуация вокруг коллекции скифского золота
бахчисарай (крым)
россия
культура
новости культуры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил установить в крымских музеях, которых решением суда в Нидерландах лишили коллекции скифского золота, таблички: "Украдено Украиной в Амстердаме".Апелляционный суд Амстердама во вторник постановил передать скифское золото Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина сообщила РИА Новости, что это будет сделано.Он напомнил, что во время войны картины и предметы старины из Крыма вывозили нацисты, теперь по их стопам идут власти Украины."Уверен, что культурные ценности рано или поздно вернутся в Крым", - добавил Крючков.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
https://ria.ru/20211027/zoloto-1756409147.html
украина
республика крым
керчь
бахчисарай (крым)
россия
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украина, республика крым, керчь, ситуация вокруг коллекции скифского золота, бахчисарай (крым), россия, новости культуры
02:18 27.10.2021 (обновлено: 10:39 27.10.2021)
 
В Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота

В музеях Крыма предложили установить таблички: "Украдено Украиной в Амстердаме"

© AP Photo / Franka BrunsСкифское золото
Скифское золото - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© AP Photo / Franka Bruns
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил установить в крымских музеях, которых решением суда в Нидерландах лишили коллекции скифского золота, таблички: "Украдено Украиной в Амстердаме".
Апелляционный суд Амстердама во вторник постановил передать скифское золото Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина сообщила РИА Новости, что это будет сделано.
"Крымская коллекция скифского золота была фактически украдена у крымчан. Поэтому логично на каждую пустую витрину, где могли бы экспонироваться наши артефакты, в музеях Керчи, Симферополя или Бахчисарая положить табличку: "Украдено Украиной в Амстердаме", - сказал РИА Новости Крючков.
Он напомнил, что во время войны картины и предметы старины из Крыма вывозили нацисты, теперь по их стопам идут власти Украины.
"Уверен, что культурные ценности рано или поздно вернутся в Крым", - добавил Крючков.
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Заседание Апелляционного суда Амстердама по вопросу скифского золота - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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КультураУкраинаРеспублика КрымКерчьСитуация вокруг коллекции скифского золотаБахчисарай (Крым)РоссияНовости культуры
 
 
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