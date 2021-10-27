https://ria.ru/20211027/tablichki-1756409991.html

В Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота

В Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота - РИА Новости, 27.10.2021

В Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил установить в крымских музеях, которых решением суда в Нидерландах лишили коллекции... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T02:18

2021-10-27T02:18

2021-10-27T10:39

украина

республика крым

керчь

ситуация вокруг коллекции скифского золота

бахчисарай (крым)

россия

культура

новости культуры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил установить в крымских музеях, которых решением суда в Нидерландах лишили коллекции скифского золота, таблички: "Украдено Украиной в Амстердаме".Апелляционный суд Амстердама во вторник постановил передать скифское золото Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина сообщила РИА Новости, что это будет сделано.Он напомнил, что во время войны картины и предметы старины из Крыма вывозили нацисты, теперь по их стопам идут власти Украины."Уверен, что культурные ценности рано или поздно вернутся в Крым", - добавил Крючков.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

https://ria.ru/20211027/zoloto-1756409147.html

украина

республика крым

керчь

бахчисарай (крым)

россия

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украина, республика крым, керчь, ситуация вокруг коллекции скифского золота, бахчисарай (крым), россия, новости культуры