02:18 27.10.2021 (обновлено: 10:39 27.10.2021)
В Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота
В музеях Крыма предложили установить таблички: "Украдено Украиной в Амстердаме"
© AP Photo / Franka BrunsСкифское золото
© AP Photo / Franka Bruns
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил установить в крымских музеях, которых решением суда в Нидерландах лишили коллекции скифского золота, таблички: "Украдено Украиной в Амстердаме".
Апелляционный суд Амстердама во вторник постановил передать скифское золото Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина сообщила РИА Новости, что это будет сделано.
"Крымская коллекция скифского золота была фактически украдена у крымчан. Поэтому логично на каждую пустую витрину, где могли бы экспонироваться наши артефакты, в музеях Керчи, Симферополя или Бахчисарая положить табличку: "Украдено Украиной в Амстердаме", - сказал РИА Новости Крючков.
Он напомнил, что во время войны картины и предметы старины из Крыма вывозили нацисты, теперь по их стопам идут власти Украины.
"Уверен, что культурные ценности рано или поздно вернутся в Крым", - добавил Крючков.
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.