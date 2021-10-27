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В России запустили проект по предоставлению спутниковой связи в малых селах
В России запустили проект по предоставлению спутниковой связи в малых селах - РИА Новости, 27.10.2021
В России запустили проект по предоставлению спутниковой связи в малых селах
Российский спутниковый оператор "Космическая связь" начал проект по предоставлению доступа к спутниковому интернету в малых населенных пунктах, рассказал в... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:21
2021-10-27T17:21
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российский спутниковый оператор "Космическая связь" начал проект по предоставлению доступа к спутниковому интернету в малых населенных пунктах, рассказал в среду заместитель гендиректора Евгений Буйдинов."Сейчас у нас развивается пилотный проект по организации связи в малых населенных пунктах. Предполагается, что за небольшую абонентскую плату каждый житель получит 1,5 гигабита трафика по спутниковому каналу, что может быть использовано для доступа к госуслугам, простым ресурсам, образовательным, культурно-информационным порталам, электронной библиотеке, банковским услугам, интернету, мессенджерам", - сказал он в ходе дискуссии "Будущее космоса в международной политике: вызовы и возможности для сотрудничества России и Аргентины", организованной клубом "Валдай".По словам Буйдинова, в России населенных пунктов менее чем со 100 жителями - 27 тысяч. "Это больше чем полмиллиона домохозяйств или полтора миллиона населения. Считаем это очень важным направлением", - сказал Буйдинов.Проект начался в этом году, в следующем году запланирована полномасштабная реализация совместно с Министерством цифрового развития."В России небольшая плотность населения, более 50% дорог не имеют покрытие сотовой связью, населенные пункты в арктической зоне - более 80% не обеспечены наземной сотовой связью. В связи с тем, что мы обслуживаем практически всю территорию России, то и задача у нас, как у оператора космической связи, предоставить такую социальную задачу - организовать связь в труднодоступных населенных пунктах", - подчеркнул Буйденов.
https://ria.ru/20211019/roskomnadzor-1755173500.html
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общество, технологии, россия
17:21 27.10.2021
 
В России запустили проект по предоставлению спутниковой связи в малых селах

В России запустили проект по предоставлению доступа к спутниковому интернету в малых селах

© Pixabay / Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Pixabay / Pixabay / Bartek Zakrzewski
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российский спутниковый оператор "Космическая связь" начал проект по предоставлению доступа к спутниковому интернету в малых населенных пунктах, рассказал в среду заместитель гендиректора Евгений Буйдинов.
"Сейчас у нас развивается пилотный проект по организации связи в малых населенных пунктах. Предполагается, что за небольшую абонентскую плату каждый житель получит 1,5 гигабита трафика по спутниковому каналу, что может быть использовано для доступа к госуслугам, простым ресурсам, образовательным, культурно-информационным порталам, электронной библиотеке, банковским услугам, интернету, мессенджерам", - сказал он в ходе дискуссии "Будущее космоса в международной политике: вызовы и возможности для сотрудничества России и Аргентины", организованной клубом "Валдай".
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По словам Буйдинова, в России населенных пунктов менее чем со 100 жителями - 27 тысяч. "Это больше чем полмиллиона домохозяйств или полтора миллиона населения. Считаем это очень важным направлением", - сказал Буйдинов.
Проект начался в этом году, в следующем году запланирована полномасштабная реализация совместно с Министерством цифрового развития.
"В России небольшая плотность населения, более 50% дорог не имеют покрытие сотовой связью, населенные пункты в арктической зоне - более 80% не обеспечены наземной сотовой связью. В связи с тем, что мы обслуживаем практически всю территорию России, то и задача у нас, как у оператора космической связи, предоставить такую социальную задачу - организовать связь в труднодоступных населенных пунктах", - подчеркнул Буйденов.
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