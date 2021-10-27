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Хорошие новости
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Мурманские полицейские спасли свадьбу, чуть не сорванную собакой
Мурманские полицейские спасли свадьбу, чуть не сорванную собакой - РИА Новости, 27.10.2021
Мурманские полицейские спасли свадьбу, чуть не сорванную собакой
Сотрудники мурманской миграционной службы пришли на помощь молодоженам, которые в день свадьбы обнаружили, что паспорт невесты съела собака, и восстановили... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:48
2021-10-27T11:19
хорошие новости
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мурманская область
мурманск
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МУРМАНСК, 27 окт — РИА Новости. Сотрудники мурманской миграционной службы пришли на помощь молодоженам, которые в день свадьбы обнаружили, что паспорт невесты съела собака, и восстановили документ за 40 минут, успев к церемонии бракосочетания, рассказали в среду в пресс-службе регионального УМВД.В курьезную ситуацию попали молодожены из Мурманска Василий и Анастасия Балуевы. Как вспоминает Анастасия, в день бракосочетания, которое было назначено на 14 часов, она с женихом отправилась в магазин, положив паспорт на тумбочку в коридоре, чтобы случайно его не забыть."Вернувшись домой и открыв дверь, оба ахнули. Домашний любимец Конор породы чихуахуа растрепал хозяйкин документ. Несколько страниц четвероногий хулиган оторвал, остальное превратил в бумажную требуху. Пребывая в шоковом состоянии, как потом оказалось, одновременно будущие супруги подумали: свадьбы не будет, наверное, не судьба", — рассказали в полиции.В ЗАГСе, куда пришел расстроенный жених, молодоженам посоветовали обратиться в полицию: зарегистрировать брак с таким документом они не могли. В управлении по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области взволнованную пару выслушали, осмотрели потрепанный паспорт, документ о росписи и сразу пообещали помочь. "Счет шел практически на минуты, поэтому полицейские действовали максимально оперативно. Буквально через 40 минут новый паспорт для невесты был готов!" — пояснили в пресс-службе.Начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции УМВД России по городу Мурманску подполковник полиции Яна Степанюк объяснила, что в индивидуальном порядке возможно провести необходимую проверку очень быстро. Инспекторы подразделения по вопросам миграции сверили все сведения со специализированными базами данных, подготовили и выдали документ, удостоверяющий личность. Ровно в 14 часов роспись у Балуевых состоялась.
https://ria.ru/20210806/sobaka-1744710206.html
https://ria.ru/20200226/1565191040.html
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общество, мурманская область, мурманск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
10:48 27.10.2021 (обновлено: 11:19 27.10.2021)
 
Мурманские полицейские спасли свадьбу, чуть не сорванную собакой

Мурманские полицейские спасли свадьбу, быстро восстановив съеденный псом паспорт невесты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МУРМАНСК, 27 окт — РИА Новости. Сотрудники мурманской миграционной службы пришли на помощь молодоженам, которые в день свадьбы обнаружили, что паспорт невесты съела собака, и восстановили документ за 40 минут, успев к церемонии бракосочетания, рассказали в среду в пресс-службе регионального УМВД.
В курьезную ситуацию попали молодожены из Мурманска Василий и Анастасия Балуевы. Как вспоминает Анастасия, в день бракосочетания, которое было назначено на 14 часов, она с женихом отправилась в магазин, положив паспорт на тумбочку в коридоре, чтобы случайно его не забыть.
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"Вернувшись домой и открыв дверь, оба ахнули. Домашний любимец Конор породы чихуахуа растрепал хозяйкин документ. Несколько страниц четвероногий хулиган оторвал, остальное превратил в бумажную требуху. Пребывая в шоковом состоянии, как потом оказалось, одновременно будущие супруги подумали: свадьбы не будет, наверное, не судьба", — рассказали в полиции.
В ЗАГСе, куда пришел расстроенный жених, молодоженам посоветовали обратиться в полицию: зарегистрировать брак с таким документом они не могли. В управлении по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области взволнованную пару выслушали, осмотрели потрепанный паспорт, документ о росписи и сразу пообещали помочь. "Счет шел практически на минуты, поэтому полицейские действовали максимально оперативно. Буквально через 40 минут новый паспорт для невесты был готов!" — пояснили в пресс-службе.
Начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции УМВД России по городу Мурманску подполковник полиции Яна Степанюк объяснила, что в индивидуальном порядке возможно провести необходимую проверку очень быстро. Инспекторы подразделения по вопросам миграции сверили все сведения со специализированными базами данных, подготовили и выдали документ, удостоверяющий личность. Ровно в 14 часов роспись у Балуевых состоялась.
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Хорошие новостиОбществоМурманская областьМурманскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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