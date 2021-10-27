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Испанские музыканты оказались заблокированы в Судане из-за переворота
Испанские музыканты оказались заблокированы в Судане из-за переворота - РИА Новости, 27.10.2021
Испанские музыканты оказались заблокированы в Судане из-за переворота
Испанский музыкальный коллектив Baiuca оказался заблокирован в суданском Хартуме из-за произошедшего в стране военного переворота, сообщили дипломатические... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:16
2021-10-27T18:16
в мире
обстановка в судане
испания
хартум (город)
судан
омар аль-башир
абдель фаттах аль-бурхан
абдалла хамдок
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БАРСЕЛОНА, 27 окт - РИА Новости. Испанский музыкальный коллектив Baiuca оказался заблокирован в суданском Хартуме из-за произошедшего в стране военного переворота, сообщили дипломатические источники РИА Новости.Пять музыкантов из автономного сообщества Галисия прибыли в Хартум для участия в фестивале SAMA Music Festival за несколько часов, до того как суданские военные объявили об аресте премьер-министра и других членов правительства. Во вторник Управление гражданской авиации Судана приостановило все рейсы в международный аэропорт Хартума и из него."Испанское посольство находится в контакте с этой музыкальной группой, а также с их представителем, чтобы представить необходимую консульскую помощь, учитывая сложившиеся в стране обстоятельства", - сообщил источник.В среду авиационные власти Судана отменили решение о закрытии аэропорта Хартума. В связи с этим менеджер группы Алан Кейпо заявил, что надеется на возвращение музыкантов в ночь на субботу. Пока они нашли укрытие в помещении посольства.Как сообщает газета Voz de Galicia, по словам менеджера, фактическая работа аэропорта возобновится в пятницу и авиакомпании продают билеты на рейсы, начиная с этой даты. Таким образом, музыканты могут вернуться в Испанию вечером в пятницу или в первые часы субботы, сказал Кейпо.Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
https://radiosputnik.ria.ru/20211026/perevorot-1756392499.html
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хартум (город)
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в мире, обстановка в судане, испания, хартум (город), судан, омар аль-башир, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок
18:16 27.10.2021
 
Испанские музыканты оказались заблокированы в Судане из-за переворота

Испанские музыканты оказались заблокированы в суданском Хартуме из-за военного переворота

© AP Photo / Hussein MallaСуданские военнослужащие из формирования "Силы быстрой поддержки" в Хартуме, Судан
Суданские военнослужащие из формирования Силы быстрой поддержки в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© AP Photo / Hussein Malla
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БАРСЕЛОНА, 27 окт - РИА Новости. Испанский музыкальный коллектив Baiuca оказался заблокирован в суданском Хартуме из-за произошедшего в стране военного переворота, сообщили дипломатические источники РИА Новости.
Пять музыкантов из автономного сообщества Галисия прибыли в Хартум для участия в фестивале SAMA Music Festival за несколько часов, до того как суданские военные объявили об аресте премьер-министра и других членов правительства. Во вторник Управление гражданской авиации Судана приостановило все рейсы в международный аэропорт Хартума и из него.
"Испанское посольство находится в контакте с этой музыкальной группой, а также с их представителем, чтобы представить необходимую консульскую помощь, учитывая сложившиеся в стране обстоятельства", - сообщил источник.
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В среду авиационные власти Судана отменили решение о закрытии аэропорта Хартума. В связи с этим менеджер группы Алан Кейпо заявил, что надеется на возвращение музыкантов в ночь на субботу. Пока они нашли укрытие в помещении посольства.
Как сообщает газета Voz de Galicia, по словам менеджера, фактическая работа аэропорта возобновится в пятницу и авиакомпании продают билеты на рейсы, начиная с этой даты. Таким образом, музыканты могут вернуться в Испанию вечером в пятницу или в первые часы субботы, сказал Кейпо.
Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
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В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
 
В миреОбстановка в СуданеИспанияХартум (город)СуданОмар аль-БаширАбдель Фаттах аль-БурханАбдалла Хамдок
 
 
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