https://ria.ru/20211027/sudan-1756507772.html

Всемирный банк приостановил помощь Судану

Всемирный банк приостановил помощь Судану - РИА Новости, 27.10.2021

Всемирный банк приостановил помощь Судану

Всемирный банк сообщил в среду о приостановке помощи Судану из-за военного переворота в стране, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:28

2021-10-27T15:28

2021-10-27T15:28

в мире

судан

всемирный банк

омар аль-башир

абдель фаттах аль-бурхан

абдалла хамдок

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Всемирный банк сообщил в среду о приостановке помощи Судану из-за военного переворота в стране, передает агентство Франс Пресс."Группа Всемирного банка приостановила в понедельник финансирование всех своих операций в Судане и прекратила обработку любых новых операций, пока мы внимательно отслеживаем и оцениваем ситуацию", - приводит агентство заявление главы банка Дэвида Малпасса.Суданские военные в понедельник задержали премьер-министра Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны.Позже главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан сообщил на пресс-конференции, что Хамдок находится у него дома, с ним все в порядке. Главком ВС Судана также сказал, что Хамдок сможет вернуться к себе домой, когда ситуация успокоится и ему перестанет что-либо угрожать. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.

https://ria.ru/20211027/sudan-1756492773.html

https://ria.ru/20211027/pomosch-1756408065.html

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в мире, судан, всемирный банк, омар аль-башир, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок