Всемирный банк приостановил помощь Судану
Всемирный банк сообщил о приостановке помощи Судану из-за военного переворота
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Всемирный банк сообщил в среду о приостановке помощи Судану из-за военного переворота в стране, передает агентство Франс Пресс.
"Группа Всемирного банка приостановила в понедельник финансирование всех своих операций в Судане и прекратила обработку любых новых операций, пока мы внимательно отслеживаем и оцениваем ситуацию", - приводит агентство заявление главы банка Дэвида Малпасса.
Суданские военные в понедельник задержали премьер-министра Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны.
Позже главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан сообщил на пресс-конференции, что Хамдок находится у него дома, с ним все в порядке. Главком ВС Судана также сказал, что Хамдок сможет вернуться к себе домой, когда ситуация успокоится и ему перестанет что-либо угрожать. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.