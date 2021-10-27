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Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в Судане
Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в Судане - РИА Новости, 27.10.2021
Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в Судане
Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном осудил захват власти военными в Судане и выразил... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T04:56
2021-10-27T04:56
2021-10-27T04:56
в мире
сша
судан
саудовская аравия
энтони блинкен
абдель фаттах аль-бурхан
абдалла хамдок
ситуация в судане
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном осудил захват власти военными в Судане и выразил обеспокоенность его влиянием на региональную стабильность, сообщил госдепартамент.Суданские военные в понедельник задержали премьер-министра Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.В разговоре с саудовским министром Блинкен заявил о необходимости "немедленного восстановления" гражданского переходного правительства Судана. Главы внешнеполитических ведомств также обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, включая права человека, сообщил госдепартамент.
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в мире, сша, судан, саудовская аравия, энтони блинкен, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок, ситуация в судане
Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в Судане
Глава саудовского МИД Фейсал бен Фархан в разговоре с Блинкеном осудил переворот в Судане