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https://ria.ru/20211027/sudan-1756413002.html
Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в Судане
Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в Судане - РИА Новости, 27.10.2021
Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в Судане
Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном осудил захват власти военными в Судане и выразил... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T04:56
2021-10-27T04:56
в мире
сша
судан
саудовская аравия
энтони блинкен
абдель фаттах аль-бурхан
абдалла хамдок
ситуация в судане
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном осудил захват власти военными в Судане и выразил обеспокоенность его влиянием на региональную стабильность, сообщил госдепартамент.Суданские военные в понедельник задержали премьер-министра Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.В разговоре с саудовским министром Блинкен заявил о необходимости "немедленного восстановления" гражданского переходного правительства Судана. Главы внешнеполитических ведомств также обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, включая права человека, сообщил госдепартамент.
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в мире, сша, судан, саудовская аравия, энтони блинкен, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок, ситуация в судане
04:56 27.10.2021
 
Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в Судане

Глава саудовского МИД Фейсал бен Фархан в разговоре с Блинкеном осудил переворот в Судане

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном осудил захват власти военными в Судане и выразил обеспокоенность его влиянием на региональную стабильность, сообщил госдепартамент.
"Госсекретарь и министр иностранных дел осудили военный захват власти 25 октября в Судане и его последствия для стабильности Судана и региона", - говорится в пресс-релизе.
Суданские военные в понедельник задержали премьер-министра Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
В разговоре с саудовским министром Блинкен заявил о необходимости "немедленного восстановления" гражданского переходного правительства Судана. Главы внешнеполитических ведомств также обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, включая права человека, сообщил госдепартамент.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
02:35
Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
 
В миреСШАСуданСаудовская АравияЭнтони БлинкенАбдель Фаттах аль-БурханАбдалла ХамдокСитуация в Судане
 
 
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