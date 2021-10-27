https://ria.ru/20211027/sudan-1756413002.html

Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в Судане

Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в Судане - РИА Новости, 27.10.2021

Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в Судане

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном осудил захват власти военными в Судане и выразил... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T04:56

2021-10-27T04:56

2021-10-27T04:56

в мире

сша

судан

саудовская аравия

энтони блинкен

абдель фаттах аль-бурхан

абдалла хамдок

ситуация в судане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593033869_0:102:3264:1938_1920x0_80_0_0_f4d745f205b8455b3d4d1bc41a966afb.jpg

ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном осудил захват власти военными в Судане и выразил обеспокоенность его влиянием на региональную стабильность, сообщил госдепартамент.Суданские военные в понедельник задержали премьер-министра Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.В разговоре с саудовским министром Блинкен заявил о необходимости "немедленного восстановления" гражданского переходного правительства Судана. Главы внешнеполитических ведомств также обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, включая права человека, сообщил госдепартамент.

https://ria.ru/20211027/blinken-1756410428.html

сша

судан

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, судан, саудовская аравия, энтони блинкен, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок, ситуация в судане